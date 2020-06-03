Обзор Corsair CV550 550W (CP-9020210-EU). Недорогой блок питания с 80 Plus Bronse

Вопрос стоимости сейчас стоит остро и при самостоятельной сборке ПК. Как нельзя актуальны становятся модели, представленные в недорогом сегменте. Это же касается блоков питания, тем более продолжена тенденция со снижением энергопотребления на фоне повышения быстродействия. Как пример, Corsair CV550 550W с сертификатом 80 Plus Bronse способен обеспечить стабильную работу игровой и рабочей системы с одной видеокартой.

Corsair CV550 550W

Доступен в среднем за 3 700 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Corsair CV550 550W

Упакован блок питания в коробку с ярко-желтым оформлением. На ее гранях приведены подробные данные по техническим характеристикам.

Corsair CV550 550W

Комплект включает силовой кабель, крепежные винты, руководство пользователя и гарантийный талон. На него предоставляется пятилетняя гарантия от производителя.

Corsair CV550 550W

Внешний вид

Серия CV включает модели с мощностью 450, 550 и 650 Ватт. Все они идут с сертификацией 80 PLUS Bronze.

Corsair CV550 550W

Выполнены в компактном корпусе из окрашенной в черный цвет стали. Длина у него всего 125 мм, что позволяет упростить аккуратную укладку кабелей в корпусах с ограниченным пространством.

Corsair CV550 550W

Применен несъемный кабель-менеджмент. Собраны они у Corsair CV550 550W в общий пучок.

Corsair CV550 550W

Кабель питания материнской платы и процессора идут в защитной оплетке. Остальные линии плоские. Провода с сечением 18AWG.

Corsair CV550 550W

Линия питания видеокарты включает два восьмипиновых PCIe. Набор SATA и MOLEX для подключения накопителей и периферии.

Верхняя крышка выполнена в виде выштампованной решетки с закругленными гранями. В этой серии, ожидаемо, не стали внедрять подсветку.

На задней стенке гнездо под силовой кабель и механический тумблер питания. Остальная часть площади вентиляционная решетка.

Наклейка с подробными техническими данными нанесена на основание. Здесь же можно обратить внимание на мощность в 528 Вт по линии 12В и суммарные 120 Вт для 3.3 и 5В.

Начинка

В Corsair CV550 550W используется качественная элементная база. За работу отвечает контроллер Champion CM6800TX.

Corsair CV550 550W

На отдельной плате Weltrend WT7527, отвечающий за защиту подключенных устройств и самого блока питания от выхода из строя.

Corsair CV550 550W

Основной конденсатор 400V 270 мКф. Два алюминиевых радиатора с ребрами.

Corsair CV550 550W

За активное охлаждение отвечает вентилятор YL Fan D12SH-12.

Тесты Corsair CV550 550W

Уровень шума:

Corsair CV550 550W

Данные
Простой31
Нагрузка41

КПД

Corsair CV550 550W

Данные
150W88
250W90
350W91
550W89

Уровень напряжения на линиях

Corsair CV550 550W

150W350W650W
1212,211,9511,86
55.15.024.97
3,333.353.343.31

Итоги по Corsair CV550 550W

Золото. Выбор редакции MegaObzorCorsair CV550 550W – надежный и недорогой блок питания, способный запитать рабочую и игровую систему с одной видеокартой и процессором. Как показала практика тестов, он выдает стабильное напряжение по всем линиям, высокую эффективность и низкий уровень шума при продолжительной нагрузке. Все это сопровождается пятилетней гарантией. К минусам отнесем сложности с обслуживанием вентилятора.
Corsair CV550 550W получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Corsair CV550 550W
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