Обзор Corsair CV550 550W (CP-9020210-EU). Недорогой блок питания с 80 Plus Bronse

Вопрос стоимости сейчас стоит остро и при самостоятельной сборке ПК. Как нельзя актуальны становятся модели, представленные в недорогом сегменте. Это же касается блоков питания, тем более продолжена тенденция со снижением энергопотребления на фоне повышения быстродействия. Как пример, Corsair CV550 550W с сертификатом 80 Plus Bronse способен обеспечить стабильную работу игровой и рабочей системы с одной видеокартой.

Комплектация

Доступен в среднем за 3 700 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Упакован блок питания в коробку с ярко-желтым оформлением. На ее гранях приведены подробные данные по техническим характеристикам.

Комплект включает силовой кабель, крепежные винты, руководство пользователя и гарантийный талон. На него предоставляется пятилетняя гарантия от производителя.

Внешний вид

Серия CV включает модели с мощностью 450, 550 и 650 Ватт. Все они идут с сертификацией 80 PLUS Bronze.

Выполнены в компактном корпусе из окрашенной в черный цвет стали. Длина у него всего 125 мм, что позволяет упростить аккуратную укладку кабелей в корпусах с ограниченным пространством.

Применен несъемный кабель-менеджмент. Собраны они у Corsair CV550 550W в общий пучок.

Кабель питания материнской платы и процессора идут в защитной оплетке. Остальные линии плоские. Провода с сечением 18AWG.

Начинка

Линия питания видеокарты включает два восьмипиновых PCIe. Набор SATA и MOLEX для подключения накопителей и периферии.Верхняя крышка выполнена в виде выштампованной решетки с закругленными гранями. В этой серии, ожидаемо, не стали внедрять подсветку.На задней стенке гнездо под силовой кабель и механический тумблер питания. Остальная часть площади вентиляционная решетка.Наклейка с подробными техническими данными нанесена на основание. Здесь же можно обратить внимание на мощность в 528 Вт по линии 12В и суммарные 120 Вт для 3.3 и 5В.В Corsair CV550 550W используется качественная элементная база. За работу отвечает контроллер Champion CM6800TX.

На отдельной плате Weltrend WT7527, отвечающий за защиту подключенных устройств и самого блока питания от выхода из строя.

Основной конденсатор 400V 270 мКф. Два алюминиевых радиатора с ребрами.

Тесты Corsair CV550 550W

Уровень шума:

За активное охлаждение отвечает вентилятор YL Fan D12SH-12.

Данные Простой 31 Нагрузка 41

КПД

Данные 150W 88 250W 90 350W 91 550W 89

Уровень напряжения на линиях

150W 350W 650W 12 12,2 11,95 11,86 5 5.1 5.02 4.97 3,33 3.35 3.34 3.31

Итоги по Corsair CV550 550W

Corsair CV550 550W – надежный и недорогой блок питания, способный запитать рабочую и игровую систему с одной видеокартой и процессором. Как показала практика тестов, он выдает стабильное напряжение по всем линиям, высокую эффективность и низкий уровень шума при продолжительной нагрузке. Все это сопровождается пятилетней гарантией. К минусам отнесем сложности с обслуживанием вентилятора.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".