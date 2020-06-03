Обзор Corsair CV550 550W (CP-9020210-EU). Недорогой блок питания с 80 Plus Bronse

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Corsair CV550 550W обзор
Содержание
Комплектация
Упакован блок питания в коробку с ярко-желтым оформлением. На ее гранях приведены подробные данные по техническим характеристикам.
Комплект включает силовой кабель, крепежные винты, руководство пользователя и гарантийный талон. На него предоставляется пятилетняя гарантия от производителя.
Внешний видСерия CV включает модели с мощностью 450, 550 и 650 Ватт. Все они идут с сертификацией 80 PLUS Bronze.
Выполнены в компактном корпусе из окрашенной в черный цвет стали. Длина у него всего 125 мм, что позволяет упростить аккуратную укладку кабелей в корпусах с ограниченным пространством.
Применен несъемный кабель-менеджмент. Собраны они у Corsair CV550 550W в общий пучок.
Кабель питания материнской платы и процессора идут в защитной оплетке. Остальные линии плоские. Провода с сечением 18AWG.
Линия питания видеокарты включает два восьмипиновых PCIe. Набор SATA и MOLEX для подключения накопителей и периферии.
Верхняя крышка выполнена в виде выштампованной решетки с закругленными гранями. В этой серии, ожидаемо, не стали внедрять подсветку.
На задней стенке гнездо под силовой кабель и механический тумблер питания. Остальная часть площади вентиляционная решетка.
Наклейка с подробными техническими данными нанесена на основание. Здесь же можно обратить внимание на мощность в 528 Вт по линии 12В и суммарные 120 Вт для 3.3 и 5В.
НачинкаВ Corsair CV550 550W используется качественная элементная база. За работу отвечает контроллер Champion CM6800TX.
На отдельной плате Weltrend WT7527, отвечающий за защиту подключенных устройств и самого блока питания от выхода из строя.
Основной конденсатор 400V 270 мКф. Два алюминиевых радиатора с ребрами.
За активное охлаждение отвечает вентилятор YL Fan D12SH-12.
Тесты Corsair CV550 550W
Уровень шума:
|Данные
|Простой
|31
|Нагрузка
|41
КПД
|Данные
|150W
|88
|250W
|90
|350W
|91
|550W
|89
Уровень напряжения на линиях
|150W
|350W
|650W
|12
|12,2
|11,95
|11,86
|5
|5.1
|5.02
|4.97
|3,33
|3.35
|3.34
|3.31
Итоги по Corsair CV550 550WCorsair CV550 550W – надежный и недорогой блок питания, способный запитать рабочую и игровую систему с одной видеокартой и процессором. Как показала практика тестов, он выдает стабильное напряжение по всем линиям, высокую эффективность и низкий уровень шума при продолжительной нагрузке. Все это сопровождается пятилетней гарантией. К минусам отнесем сложности с обслуживанием вентилятора.
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