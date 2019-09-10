Обзор Corsair Carbide Series 175R RGB TG. Недорогой Mid-Tower под игровую сборку

Героем нашего сегодняшнего обзора будет корпус Corsair Carbide Series 175R RGB, представленный в конце весны текущего года. Относится он к относительно недорогому сегменту, позволяя при этом собрать высокопроизводительную игровую систему. Следуя современным трендам, новинка оснащена вентилятором с многоцветной подсветкой с возможностью синхронизации.

Corsair Carbide Series 175R RGB обзор

Средняя стоимость составляет 4550 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Покупатель получает корпус упакованным в коробку из плотного картона со схематичным изображением и общими данными по особенностям конструкции. Комплект включает инструкцию, пластиковые стяжки, набор винтов и стоек.

Внешний вид

Внешний вид выдержанный. Выполнен в форм-факторе Mid-Tower с общими габаритами 418 x 210 x 450 мм.

Прямые линии и ровные углы, тут сочетаются со стенкой из закаленного стекла с тонированным покрытием. Тут оно цельное, открывая полный обзор установленной системы.

Крепится стенка при помощи четырех накатанных винтов, расположенных по углам. Противоположная стенка из стали.

Фронтальная панель Corsair Carbide Series 175R RGB из пластика со шлифованным покрытием под металл. Вентиляционные вырезы находятся сверху и снизу.

В верхней зоне расположен логотип производителя. Он подсвечивается, за цвет отвечает установленный позади него вентилятор.

Поведение подсветки можно будет синхронизировать с другими компонентами, подключаемым к материнской плате.

На панели разъемов пользователю доступны два полноразмерных USB 3.0, спаренный аудиоразъем, кнопки перезагрузки и включения.

Верхняя стенка корпуса практически полностью представляет собой вентиляционную решетку под пару вентиляторов. Здесь установлен пылевой фильтр с магнитным креплением.

Задняя панель с традиционной компоновкой корпусов с нижним расположением блока питания. Тыловой вентилятор в комплекте не идет.

Еще один съемный пылевой фильтр находится под зоной блока питания. Стоит корпус на четырех пластиковых ножках.

Начинка

Внутреннее пространство Corsair Carbide Series 175R RGB разделено на две зоны. Г-образная стенка отделяет нишу блока питания и жестких дисков. Помимо разграничения движения воздушных потоков, она дает возможность спрятать лишние провода из основной зоны.

Поддерживается установка материнских плат форматов ATX и меньше. В районе процессорного сокета находится окошко для доступа к фиксации усиливающей пластины.

Корпус дает хорошие возможности по организации активного охлаждения по два 140мм вентилятора можно поставить на верхнюю и переднюю стенку. Один 120 мм на заднюю, три 120 мм на переднюю и два на верхнюю.

Для синхронизации подсветки потребуется наличие свободного 12V разъема на материнской плате.

За поддоном платы находятся два лотка под 2.5-дюймовые накопители. Еще пару можно будет поставить в корзины, установленные в стойку. Фиксация дисков в корзины безвинтовая.

Корзину с жесткими дисками можно будет полностью демонтировать, освободив место под лишние провода и обеспечив свободный доступ для работы с модульными блоками питания.

Окошки для вывода кабелей с резиновыми шторками. По всей площади распределены ушки под стяжки. Места между стойкой и стенкой достаточно.

Итоги по Corsair Carbide Series 175R RGB

Отсутствие лишних элементов в основной рабочей зоне дало возможность установки видеокарт длиной до 330 мм. Поддерживаются башенные системы охлаждения высотой до 160 мм. Семь заглушек под платы расширения.Corsair Carbide Series 175R RGB добротный и недорогой корпус под сборку системы под игры или выполнение рабочих задач. Хорошие возможности организации активного охлаждения, комплектный вентилятор с подсветкой, стенка из закаленного стекла, съемная стойка под жесткие диски, поддержка аккуратного монтажа и укладки кабелей. Не устроить может только один комплектный вентилятор.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".