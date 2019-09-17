Обзор Corsair Crystal Series 680X RGB White. Двухкамерный корпус со стеклянными панелями

2019-09-17, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Corsair Crystal Series 680X RGB White ; [137]
Сегодня у нас на тестах корпус Corsair Crystal Series 680X RGB с двухкамерной конструкцией, управляемой подсветкой и стеклянными панелями. Обзор будет интересен для тех, кто приоритетом при выборе ставит не только практичность, но и визуальную составляющую. Ориентирован он на создание игровых станций и высокопроизводительных рабочих систем.

Corsair Crystal Series 680X RGB White

К моменту публикации он уже стал доступен в российских магазинах. Мы собрали список актуальных предложений в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Corsair Crystal Series 680X RGB White обзор

Комплектация

Собран корпус в массивной коробке из плотного картона со схематичным изображением и данными по ключевым характеристикам. Комплект включает стяжки, набор винтов, корзины под накопители, съемный противопылевой фильтр и техническую документацию.

Corsair Crystal Series 680X RGB White

Внешний вид

По форме Corsair Crystal Series 680X RGB близок к кубику. Во внешнем виде выделяется два основных блока. Основной – стеклянный и дополнительный - непрозрачный. Все это в общей конструкции.

Corsair Crystal Series 680X RGB White

Установлено три стеклянные стенки, расположенные слева, спереди и сверху. Между верхним стеклом и каркасом есть зазор, обеспечивающий движение воздуха.

Corsair Crystal Series 680X RGB White

Вентиляционные решетки также есть и на фронтальной панели. Они необходимы для эффективной работы трех комплектных вентиляторов, зафиксированных за стеклом.

Corsair Crystal Series 680X RGB White

Левая стенка выполнена в виде двери. Крепится при помощи магнитного замка. Для доступа к компонентам не потребуется предварительное откручивание винтов. При необходимости дверцу можно будет снять с петель.

Corsair Crystal Series 680X RGB White

Правая зона из стали, она непрозрачная. Тут можно будет скрыть все технические элементы, накопители, блок питания и лишние провода.

Corsair Crystal Series 680X RGB White

Боковая стенка с вентиляционной решеткой и противопылевым фильтром. Очень часто в корпусах эта зона остается глухой, здесь же можно ожидать снижение рабочих температур по накопителям.

Corsair Crystal Series 680X RGB White

На верхней ее части выведен набор разъемов, состоящий из USB Type-C, двух скоростных USB, спаренного аудиоразъема, кнопки перезагрузки и включения.

Corsair Crystal Series 680X RGB White

Увеличенная ширина корпуса используется эффективно. Предлагается схема 8+2 по платам расширения. Так можно будет установить видеокарту вертикально. Все заглушки с винтовым креплением.

Corsair Crystal Series 680X RGB White

Блок питания размещается вертикально, так сокращается ширина этой дополнительной зоны. Установлен еще один вентилятор на заднюю стенку, он идет без подсветки.

Corsair Crystal Series 680X RGB White

Стоит корпус на четырех пластиковых ножках. Снизу выдвижной противопылевой фильтр.

Corsair Crystal Series 680X RGB White

Как и говорили выше, корпус оснащен тремя вентиляторами LL120 с RGB-ПОДСВЕТКОЙ. Пользователь сможет настроить каждый из 48 светодиодов в отдельности или провести синхронизацию с остальными компонентами. Поддерживается центр управления CORSAIR iCUE.

Corsair Crystal Series 680X RGB White

Начинка

Особенностью Corsair Crystal Series 680X RGB стали две полноценные отдельные камеры под свой тип комплектующих. В закрытой части организуется дисковая подсистема, прячутся лишние провода и контроллеры, здесь же ставится блок питания. Места тут с запасом.

Corsair Crystal Series 680X RGB White

Основной отсек поддерживает установку материнских плат до форм-фактора E-ATX. Башенные системы охлаждения до 18 сантиметров. Свободная организация этого отсека позволит установить видеокарту длиной до 33 сантиметров, как горизонтально, так и вертикально.

Corsair Crystal Series 680X RGB White

По периметру зоны материнской платы вырезы с резиновыми шторками, для подвода кабелей. В центре массивное окошко для доступа к тыльной стороне материнской платы.

Corsair Crystal Series 680X RGB White

Предлагаются хорошие возможности по организации активного охлаждения. На передней стенке есть место под один 360 мм радиатор жидкостного охлаждения. На верхней стенке 280 или 240 мм радиатор или соответствующие вентиляторы, один 120/140 снизу и один 120/140 сзади.

Corsair Crystal Series 680X RGB White

В дополнительной камере находится лоток под накопители 3.5 или 2.5 дюйма. Крепление накопителей безвинтовое. Три 3.5-дюймовых диска и четыре 2.5 диска.

Corsair Crystal Series 680X RGB White

Здесь же скрывается контроллер Lighting Node PRO и хаб RGB Fan LED Hub. К нему помимо трех комплектных, можно будет добавить еще три вентилятора. Для управления подсветкой задействуется один USB 2.0 разъем на материнской плате.

Corsair Crystal Series 680X RGB White

Корпус позволяет организовать аккуратную сборку. Внутри достаточно свободного места для доступа и беспроблемной сборки. Хороший запас по высоте в верхней части. Установленный тут радиатор СВО не будет перекрывать материнскую плату.

Corsair Crystal Series 680X RGB White

Итоги по Corsair Crystal Series 680X RGB

Золото. Выбор редакции MegaObzorCorsair Crystal Series 680X RGB – эффектный корпус с продуманной двухкамерной конструкцией и тремя RGB-вентиляторами. Широкая совместимость с компонентами, хорошие возможности под активное воздушное охлаждение, синхронизация подсветки, удобный механизм открытия левой стенки, три панели из закаленного стекла, USB Type-C, съемные отсеки накопителей, защита от пыли, поддержка вертикальной установки видеокарты.
Corsair Crystal Series 680X RGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Corsair Crystal Series 680X RGB White
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