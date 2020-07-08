Обзор Corsair Virtuoso RGB Wireless White. Беспроводные игровые наушники

В центре внимания беспроводная игровая гарнитура Corsair Virtuoso RGB Wireless с расширенным частотным диапазоном воспроизведения. Оснащена она 50 мм динамиками. Для соединения используется адаптер 2.4 ГГц с минимальными задержками передачи звука и повышенной дальностью стабильного соединения в сравнении с Bluetooth.

Corsair Virtuoso RGB Wireless обзор

На момент публикации средняя стоимость составляет 16 990 рублей. Продажи уже стартовали.

Комплектация

Поставляются в коробке из плотного картона, оформленной в традиционной стилистике Corsair. Внутри зафиксированы на подложке, предотвращающей тряску при транспортировке. Комплект включает адаптер подключения, аудиокабель, съемный микрофон, USB-кабель для зарядки и набор документации.

Внешний вид

Вышли наушники в трех вариантах цветового исполнения: белом, черном карбоне и оружейной стали. Оценивая официальные снимки, можно отметить, что именно белый вариант будет наиболее эффектным визуально.

В нем конструкция смотрится более легкой и воздушной. Плюс удачно подчеркивает элементы внешнего оформления.

Здесь в отличие от других линеек выбран более классический дизайн, без вычурных и агрессивных элементов, характерных для игровых наушников.

Оголовье и ключевые элементы выполнены из стали. Она дает запас по прочности в сравнении с распространением выбора в пользу пластика. Окрашена в темно-серебристый цвет.

Большая часть оголовья обтянута экокожей с мягкой подкладкой внутри. По периметру аккуратный стежок.

В Corsair Virtuoso RGB Wireless предусмотрена регулировка длины. На внутренней стороне отсечки, фиксирующие выбранное положение. Помимо этого, поворачиваются на 180 градусов. ход достаточно тугой.

Круглые чашки. На внешней части логотип Corsair. В активном состоянии он подсвечивается. Цветом и эффектами можно управлять через центр iCUE.

Интересная текстура у амбушюр. Это нечто среднее между велюром и кожей. Приятны тактильно и нет критичных проблем с запотеванием ушей при длительном ношении.

На нижней грани левой чашки сосредоточены все разъемы. Здесь USB Type-C под зарядку, аудиоразъем и гнездо для подключения микрофона.

Выполнен микрофон в виде гибкой ножки с капсюлем. На микрофоне присутствует зона с круговой подсветкой, она загорается красным при блокировке его работы.

На правой чашки барабан регулировки громкости с текстурным покрытием и переключатель режимов работы.

Визуально наушники производят впечатления премиального продукта. Вес наушников 360 граммов.

Софт

Тесты

Управление Corsair Virtuoso RGB Wireless осуществляется через iCUE. Она объединяет разные устройства этого производителя в одном окне, упрощая доступ к разным участкам системы. Настройки можно распределять по разным профилям и привязать их запуску конкретной программы или игры. Проводится выбор цвета подсветки. Готовые эффекты с хорошим выбором и функции синхронизации. Уровень микрофона и мониторинга его работы. Пресеты по эквалайзеру под ключевые сценарии эксплуатации. Ручные корректировки.Для беспроводного подключения используется комплектный USB-адаптер. Выполнен в виде флешки, габариты компактные. Синхронизация проходит автоматически. Начать работать можно сразу после подключения без необходимости установки софта. Соединение стабильное. Разницы в скорости передачи звука с проводным вариантом подключения к аудиоразъему замечено не было. При удалении от системного блока звук не теряется, артефакты отсутствуют.

В ходе тестов мы также подключили ее к консоли Sony Playstation 4 Pro. Определило автоматически без дополнительных настроек. Корректно работала передача звука и работал микрофон.

По эргономике Corsair Virtuoso RGB Wireless нареканий нет. Необходимые варианты регулировок присутствуют. Подойдет пользователям с разным объемом головы. На уши не давят. Вес равномерно распределяется по всей площади. При длительном ношении отсутствовали проблемы с запотеванием. Дискомфорта не испытывали.

За звук в них отвечают 50 мм динамиками с диапазоном от 20 до 40000 Гц. В звуковой сцене не делается излишний акцент на низкие частоты. Звучат насыщенно и сбалансировано. Есть поддержка виртуального звука 7.1. Подходят для прослушивания музыки, просмотра фильмов. В шутерах дают возможность определения расположения противников.

Тест микрофона Corsair Virtuoso RGB Wireless

Микрофон с собственной кнопкой выключения и индикатором. Он всенаправленный. Голос передает без искажений.

Итоги по Corsair Virtuoso RGB Wireless

Corsair Virtuoso RGB Wireless – беспроводные игровые наушники с классическим внешним видом и надежной конструкцией. Хорошо проработанный звук с детальными настройками. Всенаправленный съемный микрофон. Управляемая подсветка с возможностью синхронизации и удобно расположенные элементы управления. Проблем и сбоев в ходе тестов не выявили.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".