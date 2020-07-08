Обзор Corsair Virtuoso RGB Wireless White. Беспроводные игровые наушники

В центре внимания беспроводная игровая гарнитура Corsair Virtuoso RGB Wireless с расширенным частотным диапазоном воспроизведения. Оснащена она 50 мм динамиками. Для соединения используется адаптер 2.4 ГГц с минимальными задержками передачи звука и повышенной дальностью стабильного соединения в сравнении с Bluetooth.

Corsair Virtuoso RGB Wireless

На момент публикации средняя стоимость составляет 16 990 рублей. Продажи уже стартовали.

Corsair Virtuoso RGB Wireless обзор

Комплектация

Поставляются в коробке из плотного картона, оформленной в традиционной стилистике Corsair. Внутри зафиксированы на подложке, предотвращающей тряску при транспортировке. Комплект включает адаптер подключения, аудиокабель, съемный микрофон, USB-кабель для зарядки и набор документации.

Corsair Virtuoso RGB Wireless

Внешний вид

Вышли наушники в трех вариантах цветового исполнения: белом, черном карбоне и оружейной стали. Оценивая официальные снимки, можно отметить, что именно белый вариант будет наиболее эффектным визуально.

Corsair Virtuoso RGB Wireless

В нем конструкция смотрится более легкой и воздушной. Плюс удачно подчеркивает элементы внешнего оформления.

Corsair Virtuoso RGB Wireless

Здесь в отличие от других линеек выбран более классический дизайн, без вычурных и агрессивных элементов, характерных для игровых наушников.

Corsair Virtuoso RGB Wireless

Оголовье и ключевые элементы выполнены из стали. Она дает запас по прочности в сравнении с распространением выбора в пользу пластика. Окрашена в темно-серебристый цвет.

Corsair Virtuoso RGB Wireless

Большая часть оголовья обтянута экокожей с мягкой подкладкой внутри. По периметру аккуратный стежок.

Corsair Virtuoso RGB Wireless

В Corsair Virtuoso RGB Wireless предусмотрена регулировка длины. На внутренней стороне отсечки, фиксирующие выбранное положение. Помимо этого, поворачиваются на 180 градусов. ход достаточно тугой.

Corsair Virtuoso RGB Wireless

Круглые чашки. На внешней части логотип Corsair. В активном состоянии он подсвечивается. Цветом и эффектами можно управлять через центр iCUE.

Corsair Virtuoso RGB Wireless

Интересная текстура у амбушюр. Это нечто среднее между велюром и кожей. Приятны тактильно и нет критичных проблем с запотеванием ушей при длительном ношении.

Corsair Virtuoso RGB Wireless

На нижней грани левой чашки сосредоточены все разъемы. Здесь USB Type-C под зарядку, аудиоразъем и гнездо для подключения микрофона.

Corsair Virtuoso RGB Wireless

Выполнен микрофон в виде гибкой ножки с капсюлем. На микрофоне присутствует зона с круговой подсветкой, она загорается красным при блокировке его работы.

Corsair Virtuoso RGB Wireless

На правой чашки барабан регулировки громкости с текстурным покрытием и переключатель режимов работы.

Corsair Virtuoso RGB Wireless

Визуально наушники производят впечатления премиального продукта. Вес наушников 360 граммов.

Corsair Virtuoso RGB Wireless

Софт

Управление Corsair Virtuoso RGB Wireless осуществляется через iCUE. Она объединяет разные устройства этого производителя в одном окне, упрощая доступ к разным участкам системы. Настройки можно распределять по разным профилям и привязать их запуску конкретной программы или игры. Проводится выбор цвета подсветки. Готовые эффекты с хорошим выбором и функции синхронизации. Уровень микрофона и мониторинга его работы. Пресеты по эквалайзеру под ключевые сценарии эксплуатации. Ручные корректировки.

Тесты

Для беспроводного подключения используется комплектный USB-адаптер. Выполнен в виде флешки, габариты компактные. Синхронизация проходит автоматически. Начать работать можно сразу после подключения без необходимости установки софта. Соединение стабильное. Разницы в скорости передачи звука с проводным вариантом подключения к аудиоразъему замечено не было. При удалении от системного блока звук не теряется, артефакты отсутствуют.

Corsair Virtuoso RGB Wireless

В ходе тестов мы также подключили ее к консоли Sony Playstation 4 Pro. Определило автоматически без дополнительных настроек. Корректно работала передача звука и работал микрофон.

Corsair Virtuoso RGB Wireless

По эргономике Corsair Virtuoso RGB Wireless нареканий нет. Необходимые варианты регулировок присутствуют. Подойдет пользователям с разным объемом головы. На уши не давят. Вес равномерно распределяется по всей площади. При длительном ношении отсутствовали проблемы с запотеванием. Дискомфорта не испытывали.

Corsair Virtuoso RGB Wireless

За звук в них отвечают 50 мм динамиками с диапазоном от 20 до 40000 Гц. В звуковой сцене не делается излишний акцент на низкие частоты. Звучат насыщенно и сбалансировано. Есть поддержка виртуального звука 7.1. Подходят для прослушивания музыки, просмотра фильмов. В шутерах дают возможность определения расположения противников.

Corsair Virtuoso RGB Wireless

Микрофон с собственной кнопкой выключения и индикатором. Он всенаправленный. Голос передает без искажений.

Тест микрофона Corsair Virtuoso RGB Wireless

Итоги по Corsair Virtuoso RGB Wireless

Золото. Выбор редакции MegaObzorCorsair Virtuoso RGB Wireless – беспроводные игровые наушники с классическим внешним видом и надежной конструкцией. Хорошо проработанный звук с детальными настройками. Всенаправленный съемный микрофон. Управляемая подсветка с возможностью синхронизации и удобно расположенные элементы управления. Проблем и сбоев в ходе тестов не выявили.
Corsair Virtuoso RGB Wireless получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Corsair Virtuoso RGB Wireless White
Обзоры:
Обзор SVEN AP-B900MV. Наушники с активным шумоподавлением ANCОбзор SVEN AP-B900MV. Наушники с активным шумоподавлением ANC
Обзор Mixcder E10. Лучшие беспроводные наушники с ANC и aptX до 10 000Обзор Mixcder E10. Лучшие беспроводные наушники с ANC и aptX до 10 000
Обзор HIPER TWS Brise. Недорогие беспроводные наушники с Bluetooth 5.0Обзор HIPER TWS Brise. Недорогие беспроводные наушники с Bluetooth 5.0
Новости:
Обзор JBL Quantum One. Флагманские игровые наушники со звуком 360 и ANC

На прошлой неделе мы проводили тестирование наушников JBL Quantum ...
Обзор Creative Outlier One Plus. Беспроводные наушники для спорта с mp3-плеером

На прошлой неделе мы проводили тестирование недорогих беспроводных наушников ...
LG представила два беспроводных наушника TONE Free TWS

LG объявила о выпуске двух беспроводных наушников серии TONE Free. Модели HBS-FN6 и HBS-FN4 получили встр...
Обзор Corsair Virtuoso RGB Wireless White. Беспроводные игровые наушникиОбзор Corsair Virtuoso RGB Wireless White. Беспроводные игровые наушники
Лучшие минимойки. KARCHER K 7 CompactЛучшие минимойки. KARCHER K 7 Compact
Xiaomi Mi Band 4 NFC. Культовый умный браслет теперь и с бесконтактной оплатойXiaomi Mi Band 4 NFC. Культовый умный браслет теперь и с бесконтактной оплатой
Обзор Onyx Boox Volta. Ридер с Wi-Fi и сенсорным управлениемОбзор Onyx Boox Volta. Ридер с Wi-Fi и сенсорным управлением
Лучший шуруповерт. BOSCH GSR 120-LI Li-Ion 2.0 А-ч 12 В х2 кейс 30 Н·мЛучший шуруповерт. BOSCH GSR 120-LI Li-Ion 2.0 А-ч 12 В х2 кейс 30 Н·м
Обзор INTEGO VX-800MR. Сигнатурный комбо...
Обзор INTEGO VX-800MR. Сигнатурный комбоТестируемый сегодня комбо-видеорегистратор INTEGO VX-800MR предлагает не только поддержку сигнатурного де...
Представлен компактный ПК-корпус Cooler ...
Представлен компактный ПК-корпус Cooler Сетевые источники поделились подробностями о компьютерном корпусе Cooler Master NR200, который должен быт...
Турнир по Dota 2 The ​​International 202...
Турнир по Dota 2 The ​​International 202Юбилейный десятый международный турнир по киберспортивной дисциплине Dota 2 перенесен на неопределенный с...
Mortal Kombat 11 добавляет новых героев ...
Mortal Kombat 11 добавляет новых героев Создатель игры компания NetherRealm представила новое обновление для Mortal Kombat 11: Aftermath. Продолж...
Смартфон Samsung Galaxy Fold Lite 4G буд...
Смартфон Samsung Galaxy Fold Lite 4G будВ сети появилась новая порция подробностей о доступной версии складного смартфона Samsung Galaxy Fold, ко...
Olympus объявила о продаже бизнеса по пр...
Olympus объявила о продаже бизнеса по прСозданная в 1919 года, компания Olympus приняла решение о продаже своего подразделения по производству фо...
iPhone SE 2020 собран из старых компонен...
iPhone SE 2020 собран из старых компоненСпециалисты студии iFixit официально представили свой анализ нового смартфона iPhone SE 2020, который бук...
Первая партия Xiaomi Mi Band 5 полностью...
Первая партия Xiaomi Mi Band 5 полностьюКомпания Xiaomi сообщила о том, что первая партия появившегося сегодня в китайской продаже фитнес-браслет...
Представлены мини-ПК Chuwi LarkBox...
Представлены мини-ПК Chuwi LarkBoxКомпания Chuwi представила мини-компьютером Chuwi LarkBox, который может похвастаться возможностью декоди...
Polar Unite выглядят шикарно...
Polar Unite выглядят шикарноВ последнее время умные часы и все, что связано с этой темой, пользуется довольно приличной популярностью...
Minecraft продан по всему миру в количес...
Minecraft продан по всему миру в количесНесмотря на то, что игра была выпущена в 2009 году, игра продолжает развиваться и продаваться. Minecraft ...
Лучший смартфон с 5G. Xiaomi Mi 10 8/128...
Лучший смартфон с 5G. Xiaomi Mi 10 8/128Многие пользователи считают, что сотовые сети пятого поколения в ближайшем будущем не будут использоватьс...
Обзор Roadgid Premier. Автомобильный видеорегистратор с радар-детекторомОбзор Roadgid Premier. Автомобильный видеорегистратор с радар-детектором
Обзор JGMaker Magic. 3D-принтер для домашнего использованияОбзор JGMaker Magic. 3D-принтер для домашнего использования
Обзор ASUS ROG Chakram (90MP01K0-BMUA00). Беспроводная игровая мышка с Qi-зарядкойОбзор ASUS ROG Chakram (90MP01K0-BMUA00). Беспроводная игровая мышка с Qi-зарядкой
Обзор SVEN AP-U840MV. Игровые наушники с микрофоном и подсветкойОбзор SVEN AP-U840MV. Игровые наушники с микрофоном и подсветкой
Обзор Verbatim 49307. Тест недорогой флешкиОбзор Verbatim 49307. Тест недорогой флешки
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor