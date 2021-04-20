Обзор Corsair iCUE 4000X RGB (CC-9011205-WW). Корпус с управляемой подсветкой

В нашей «Лаборатории» мы проводили сборку системы в корпусе Corsair 4000D , тогда же упоминали о выходе версии с закаленным стеклом и подсветкой Corsair iCUE 4000X RGB. Сегодня мы соберем в нем игровой ПК с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti и процессором Intel Core i7 11-поколения.

Corsair iCUE 4000X RGB обзор

Вышел в черном и белом вариантах исполнения. К моменту публикации уже появился в ключевых российских магазинах. Сопровождается 2-летней гарантией.

Комплектация

Упакован в коробку из неокрашенного картона со схематичным изображением корпуса. Внутри зафиксирован во вспененную подложку, а также нанесена транспортировочная пленка.

Комплект включает три стяжки с липкой лентой, пластиковые стяжки, набор винтов и шайб для сборки, подробное руководство пользователя.

Внешний вид

Как и в случае с рассмотренным ранее корпусом. Наиболее удачно и эффектно он смотрится в белом исполнении.

Одно из ключевых отличий касается лицевой панели. Тут она выполнена из прозрачного закаленного стекла.

За ней установлены три вентилятора с подсветкой. За счет стекла они в рабочем состоянии хорошо просматриваются и дают эффектный внешний вид.

Это управляемая подсветка с возможностью выбора сценариев работы и цветов. Управляется через комплектный контроллер.

Доступ воздуха к этим трем вентиляторам в Corsair iCUE 4000X RGB осуществляется через вырезы на боковых гранях. Предусмотрели защиту от пыли. Рамка закрывает всю площадь вентиляторов, она съемная.

В нижней части островок с нанесенным логотипом производителя. Внешние поверхности матовые, они не подвержены загрязнению пылью и следами пальцев.

Боковые стенки крепятся с помощью клипс и дополнительно фиксируются накатанными гайками. Ставятся и снимаются быстро.

Левая выполнена из прозрачного закаленного стекла. Хороший обзор установленных компонентов. Противоположная из листа стали. Она усилена ребрами.

Панель портов ввода/вывода включает скоростной USB 3.2 gen 1 и USB-C (3.2 gen 2), спаренный аудиоразъем, кнопка перезагрузки и включения. Последняя совмещена со светодиодным индикатором активности.

На верхней стенке посадочные места под радиатор или вентиляторы 120/140 мм. Съемный противопылевой фильтр с магнитным креплением. Интересно смотрится желтый ярлычок.

Этот корпус позволяет выбрать между горизонтальных и вертикальных установок. Все заглушки с многоразовой винтовой установкой. Решетка под вентилятор, тылового в комплекте нет.

Под блоком питания съемный противопылевой фильтр. Рамка снимается удобно. Стоит на пластиковых ножках устойчиво.

Начинка

Две отдельные камеры, разделяемые Г-образной стенкой. Есть перфорация, исключающая наличие мертвых зон в районе блока питания и накопителей.

Скрытая камера в Corsair iCUE 4000X RGB дает возможность скрыть 2.5 и 3.5 дюймовые накопители, а также лишние интерфейсные и питающие кабели. Стойка на два 3.5-дюймовых диска с выдвижными пластиковыми салазками.

Кабель-менеджменту тут уделили повышенное внимание. С завода все кабели от лицевой панели и вентиляторов собраны в общий пучок при помощи трех липких лент. Еще три такие идут в комплекте. Есть углубленный канал для укладки кабелей.

Также можно будет демонтировать стойку под жесткие диски.

Еще два 2.5 дюймовых диска на пластины, расположенные на обратной стороне стойки материнской платы.

Оснащается печатной платой, отвечающей за управление подсветкой. Дополнительно к трем комплектным вентиляторам можно будет поставить еще три.

Это три AirGuide RGB с многоцветной подсветкой. Типоразмер 120 мм. Регулируемая скорость вращения.

При организации активного охлаждения можно будет сделать выбор в пользу жидкостных систем охлаждения. Corsair iCUE 4000X RGB поддерживает 360 или 280 мм радиаторы.

Софт

Процессорные кулеры башенного типа с высотой до 170 мм. Видеокарты в двух ориентациях. Гибкий шлейф для вертикальной установки приобретается отдельно.Поддерживается управление через центр iCUE. На главном экране отображается в виде плитки.

Настройки распределяются по нескольким профилям.

Библиотека эффектов и детальные настройки.

Тесты

Сборка проводилась на базе материнской платы MSI MAG B560 TOMAHAWK WIFI с процессором Intel Core i7-11700KF и видеокартой INNO3D GeForce RTX 3060 Ti.

Для охлаждения выбрана система жидкостного охлаждения с радиатором 360 мм. Проблем с установкой и сборкой не возникало.

Тест нагрева Corsair iCUE 4000X RGB

Свободное движение воздуха вдоль все длины корпуса от лицевой панели до фронтальной стенки.

Итоги

Corsair iCUE 4000X RGB – кастомизируемый корпус типоразмера Mid-Tower с тремя комплектными вентиляторами и стенками из закаленного стекла. Скоростные разъемы на лицевой панели, защита от пыли, плата управления подсветкой, продуманная возможность аккуратной укладки кабелей, поддержка радиаторов 360/280 мм систем жидкостного охлаждения, заглушки под вертикальную установку видеокарты.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".