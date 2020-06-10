Обзор Corsair iCUE H115i RGB PRO XT (CW-9060044-WW). Тесты с 10-поколением Intel

В начале года компания Corsair представила семейство систем жидкостного охлаждения iCUE RGB PRO XT. Входит в нее три модели: H150i, H115i и H100i, оборудованные радиаторами 360, 280 и 240 мм соответственно. Мы будем изучать его на примере Corsair iCUE H115i RGB PRO XT. Поддерживаются все актуальные процессоры Intel и AMD. Из особенностей отмечаются управляемая подсветка, регулируемая скорость вращения, режим Zero Fan.

Комплектация

Рекомендованная стоимость составляет 12 300 рублей.К моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется в коробке, оформленной в фирменных цветах компании. Помимо изображения системы в сборе, приведены данные по характеристикам.

Комплект включает опорные рамки для AM4 и sTR4, набор винтов, усиливающую пластину, кабель USB, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнена в традиционном исполнении. Помпа совмещена с радиатором при помощи гибких трубок с защитной нейлоновой оплеткой.

Радиатор выполнен из алюминия, окрашенного в черный цвет. Типоразмер 280 мм. Рассчитан на установку двух 140 мм вентиляторов. На боковую грань нанесен логотип производителя.

Место выхода трубок опрессовано и усилено. Расположено под углом в 90 градусов. Расширение контура в этой системе жидкостного охлаждения не предусмотрено.

Водоблок с помпой у Corsair iCUE H115i RGB PRO XT выполнена в компактном корпусе из пластика. Крышка глянцевая. На боковой грани расположена технологическая пробка и разъем microUSB.

Комплектный USB-кабель подключается к USB 2.0 гнезду на материнской плате. Необходимо это для тонкой настройки работы и управления подсветкой. Длина его с запасом, позволяющая провести за материнской платой.

Крышка помпы с подсвечиваемым контуром и логотипом в центре. За подсветку тут отвечают 16 адресных светодиодов с поддержкой синхронизации.

Основание медное, хорошо отполировано. Нанесен слой термопасты. По умолчанию на нее установлены опорные рамки под процессоры Intel.

Для подачи дополнительного питания выделена линия SATA. Есть линия с 3-пиновым коннектором для контроля скорости вращения помпы.

Тут продумали удобство подключения вентиляторов и организации общего управления.

Комплектуется система двумя вентиляторами Corsair ML140. Они без подсветки. Черная пластиковая рамка и светло-серая крыльчатка.

Софт

Скорость вращения регулируется в диапазоне от 400 до 2000 оборотов в минуту. Поддерживается режим с полной остановкой.Для управления используется фирменный центр iCUE. В главном окне выводятся в виде плиток подключенные устройства. Есть поддержка профилей настроек с быстрым переключением между ними.

В окне управления отображаются скорость вращения вентиляторов и помпы. Тут же мониторинг температуры процессора.

Управление подсветкой. Выбор из библиотеки эффектов. Также каждый из 16 светодиодов можно настроить в отдельности.

Есть вкладка для мониторинга активности.

Вывод оповещений при достижении заданной температуры. По событию можно запускать файл или менять цвет подсветки.

Общие настройки работы системы.

Сборка

Мы проводили тестирование Corsair iCUE H115i RGB PRO XT с процессорами AMD и Intel. Рассмотрим на примере сокета LGA1200 и новым процессором Intel Core i5-10600K. Первым шагом фиксируем вентиляторы на радиаторе.

Для удобства дальнейшего монтажа фиксируем радиатор на стенке корпуса. Далее необходимо установить усиливающую пластину с опорными винтами.

Прижимаем помпу к процессору с помощью гаек. Напомним, для первой установки термопаста уже нанесена на контактную пластину.

Тесты

Intel Core i5-10600K

Останется подключить кабели питания и синхронизации. Длина трубок и кабелей с запасом, что позволяет произвести аккуратный монтаж.

Intel Core i7-10700K

Шум

Итоги по Corsair iCUE H115i RGB PRO XT

Corsair iCUE H115i RGB PRO XT – система жидкостного охлаждения с привлекательным внешним видом, инструментами настройки и мониторинга, простой установкой. Многоцветная и управляемая подсветка, низкий уровень шума для комплектных вентиляторов, мультиплатформенность, возможность аккуратной укладки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".