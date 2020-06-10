Обзор Corsair iCUE H115i RGB PRO XT (CW-9060044-WW). Тесты с 10-поколением Intel

В начале года компания Corsair представила семейство систем жидкостного охлаждения iCUE RGB PRO XT. Входит в нее три модели: H150i, H115i и H100i, оборудованные радиаторами 360, 280 и 240 мм соответственно. Мы будем изучать его на примере Corsair iCUE H115i RGB PRO XT. Поддерживаются все актуальные процессоры Intel и AMD. Из особенностей отмечаются управляемая подсветка, регулируемая скорость вращения, режим Zero Fan.

Corsair iCUE H115i RGB PRO XT

Рекомендованная стоимость составляет 12 300 рублей. К моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке, оформленной в фирменных цветах компании. Помимо изображения системы в сборе, приведены данные по характеристикам.

Corsair iCUE H115i RGB PRO XT

Комплект включает опорные рамки для AM4 и sTR4, набор винтов, усиливающую пластину, кабель USB, руководство пользователя и гарантийный талон.

Corsair iCUE H115i RGB PRO XT

Внешний вид

Выполнена в традиционном исполнении. Помпа совмещена с радиатором при помощи гибких трубок с защитной нейлоновой оплеткой.

Corsair iCUE H115i RGB PRO XT

Радиатор выполнен из алюминия, окрашенного в черный цвет. Типоразмер 280 мм. Рассчитан на установку двух 140 мм вентиляторов. На боковую грань нанесен логотип производителя.

Corsair iCUE H115i RGB PRO XT

Место выхода трубок опрессовано и усилено. Расположено под углом в 90 градусов. Расширение контура в этой системе жидкостного охлаждения не предусмотрено.

Corsair iCUE H115i RGB PRO XT

Водоблок с помпой у Corsair iCUE H115i RGB PRO XT выполнена в компактном корпусе из пластика. Крышка глянцевая. На боковой грани расположена технологическая пробка и разъем microUSB.

Corsair iCUE H115i RGB PRO XT

Комплектный USB-кабель подключается к USB 2.0 гнезду на материнской плате. Необходимо это для тонкой настройки работы и управления подсветкой. Длина его с запасом, позволяющая провести за материнской платой.

Corsair iCUE H115i RGB PRO XT

Крышка помпы с подсвечиваемым контуром и логотипом в центре. За подсветку тут отвечают 16 адресных светодиодов с поддержкой синхронизации.

Corsair iCUE H115i RGB PRO XT

Основание медное, хорошо отполировано. Нанесен слой термопасты. По умолчанию на нее установлены опорные рамки под процессоры Intel.

Corsair iCUE H115i RGB PRO XT

Для подачи дополнительного питания выделена линия SATA. Есть линия с 3-пиновым коннектором для контроля скорости вращения помпы.

Corsair iCUE H115i RGB PRO XT

Тут продумали удобство подключения вентиляторов и организации общего управления.

Corsair iCUE H115i RGB PRO XT

Комплектуется система двумя вентиляторами Corsair ML140. Они без подсветки. Черная пластиковая рамка и светло-серая крыльчатка.

Corsair iCUE H115i RGB PRO XT

Скорость вращения регулируется в диапазоне от 400 до 2000 оборотов в минуту. Поддерживается режим с полной остановкой.

Софт

Для управления используется фирменный центр iCUE. В главном окне выводятся в виде плиток подключенные устройства. Есть поддержка профилей настроек с быстрым переключением между ними.

Corsair iCUE H115i RGB PRO XT

В окне управления отображаются скорость вращения вентиляторов и помпы. Тут же мониторинг температуры процессора.

Corsair iCUE H115i RGB PRO XT

Управление подсветкой. Выбор из библиотеки эффектов. Также каждый из 16 светодиодов можно настроить в отдельности.

Corsair iCUE H115i RGB PRO XT

Есть вкладка для мониторинга активности.

Corsair iCUE H115i RGB PRO XT

Вывод оповещений при достижении заданной температуры. По событию можно запускать файл или менять цвет подсветки.

Corsair iCUE H115i RGB PRO XT

Общие настройки работы системы.

Corsair iCUE H115i RGB PRO XT

Сборка

Мы проводили тестирование Corsair iCUE H115i RGB PRO XT с процессорами AMD и Intel. Рассмотрим на примере сокета LGA1200 и новым процессором Intel Core i5-10600K. Первым шагом фиксируем вентиляторы на радиаторе.

Corsair iCUE H115i RGB PRO XT

Для удобства дальнейшего монтажа фиксируем радиатор на стенке корпуса. Далее необходимо установить усиливающую пластину с опорными винтами.

Corsair iCUE H115i RGB PRO XT

Прижимаем помпу к процессору с помощью гаек. Напомним, для первой установки термопаста уже нанесена на контактную пластину.

Corsair iCUE H115i RGB PRO XT

Останется подключить кабели питания и синхронизации. Длина трубок и кабелей с запасом, что позволяет произвести аккуратный монтаж.

Тесты

Intel Core i5-10600K

Corsair iCUE H115i RGB PRO XT

Intel Core i7-10700K

Corsair iCUE H115i RGB PRO XT

Шум

Corsair iCUE H115i RGB PRO XT

Итоги по Corsair iCUE H115i RGB PRO XT

Золото. Выбор редакции MegaObzorCorsair iCUE H115i RGB PRO XT – система жидкостного охлаждения с привлекательным внешним видом, инструментами настройки и мониторинга, простой установкой. Многоцветная и управляемая подсветка, низкий уровень шума для комплектных вентиляторов, мультиплатформенность, возможность аккуратной укладки.
Corsair iCUE H115i RGB PRO XT получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Corsair iCUE H115i RGB PRO XT (CW-9060044-WW)
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