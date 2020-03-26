Обзор Cougar MX330-G. Недорогой корпус с тремя вентиляторами, подсветкой и стеклом

Сейчас как нельзя актуальны решения с невысоким ценником. Это же касается компьютерных корпусов. Как пример, тестируемый сегодня Cougar MX330-G Air, оснащенный тремя вентилятора с подсветкой и предлагающий эффективное активное охлаждения и хорошую совместимость с компонентами. Он же вышел в версии Black, отличием которой является только один комплектный вентилятор.

Комплектация

Он находится в широком доступе в российских магазинах. Список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Покупатель получает корпус упакованным в коробке из картона со схематичным изображением и подробными данными по характеристикам. Комплект включает пластиковые стяжки, набор винтов, съемную заглушку и подробную инструкцию.

Внешний вид

Внешний вид у Cougar MX330-G лаконичный. Черный корпус со стенкой из закаленного стекла. Выполнен в форм-факторе Mid-Tower.

Вся площадь лицевой панели представляет собой решетку с зафиксированным за ней пылевым фильтром.

В нижней части логотип производителя. В этом корпусе предусмотрена съемная заглушка под оптический привод. Элемент может быть полезен для установки дополнительной панели управления вентиляторами или увеличения количества USB разъемов.

Хотя здесь по умолчанию пользователю уже доступны два USB 2.0 и два USB 3.0. Пара аудиоразъемов. Кнопки подключения и перезагрузки. Индикаторы активности дисков и питания.

На верхней крышке также предусмотрена вентиляционная решетка с посадочными местами под вентиляторы. В этой зоне находится противопылевой фильтр с магнитным креплением.

Основная стенка выполнена из закаленного стекла. Крепится при помощи накатанных винтов.

Противоположная из металла. В задней части есть ручка, упрощая съем и дальнейший доступ к кабелям.

Корпус укомплектован тремя вентиляторами с синей подсветкой. Два на фронтальной панели и один на задней.

Стеклянная боковая стенка и решетка на фронтальной панели позволяют акцентировать внимание на подсветке.

Стоит на четырех ножках с резиновыми уплотнителями. В районе блока питания съемный противопылевым фильтром.

Задняя стенка с нижним расположением блока питания. Семь заглушек под платы расширения.

Начинка

Внутреннее пространство Cougar MX330-G разделено на две зоны. Основная и ниша под блок питания и накопители. Такой подход позволяет упростить аккуратную укладку.

По периметру предусмотрены окошки для кабелей. Все они без клапанов. На обратной стороне ушки под пластиковые стяжки. За счет выштампованного выступа в центральной части боковой стенки хватает место под пучки кабелей от блока питания.

Сам он располагается снизу. В этой же зоне предусмотрена стойка под пару жестких дисков типоразмера 3.5 дюйма. Корзины пластиковые без виброгасителей. Конструктивно отсутствует возможность её демонтажа.

Дополнительно доступны два посадочных места под 2.5 дюймовые диски. В целом для большинства сценариев будет достаточно. Особенно с учетом доступности формата М.2 накопителей.

Поддерживаются материнские платы типоразмера ATX. Башенные системы охлаждения высотой до 155 мм. Видеокарты длиной до 350 мм.

Три 120 мм вентилятора с подсветкой. Прозрачный корпус и лопасти. Все подключаются к материнской плате. Встроенных элементов управления не предусмотрено. Регулировка оборотов будет осуществляться инструментами платы.

Также есть возможность установки радиаторов системы жидкостного охлаждения. На фронтальную стенку 240 мм радиатор. Плюс два 120 мм вентилятора на верхнюю стенку.

Cougar MX330-G обзор

Внутри достаточно свободного места для аккуратного монтажа и сборки игровой системы с одной видеокартой, включая топовые компоненты.

Итоги по Cougar MX330-G Air

Cougar MX330-G Air с учетом комплектации тремя вентиляторами избавляет от дополнительных трат после покупки для организации корпусного охлаждения. При этом здесь есть стенка из закаленного стекла и синяя подсветка. Хорошая совместимость с компонентами, аккуратный внешний вид, набор разъемов на фронтальной панели, заглушка под оптические приводы. Придраться можно к отсутствию возможности съема стойки под жесткие диски.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".