Обзор Cougar MX330-G. Недорогой корпус с тремя вентиляторами, подсветкой и стеклом

2020-03-26, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Cougar MX330-G; [265]
Сейчас как нельзя актуальны решения с невысоким ценником. Это же касается компьютерных корпусов. Как пример, тестируемый сегодня Cougar MX330-G Air, оснащенный тремя вентилятора с подсветкой и предлагающий эффективное активное охлаждения и хорошую совместимость с компонентами. Он же вышел в версии Black, отличием которой является только один комплектный вентилятор.

Cougar MX330-G

Он находится в широком доступе в российских магазинах. Список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Покупатель получает корпус упакованным в коробке из картона со схематичным изображением и подробными данными по характеристикам. Комплект включает пластиковые стяжки, набор винтов, съемную заглушку и подробную инструкцию.

Cougar MX330-G

Внешний вид

Внешний вид у Cougar MX330-G лаконичный. Черный корпус со стенкой из закаленного стекла. Выполнен в форм-факторе Mid-Tower.

Cougar MX330-G

Вся площадь лицевой панели представляет собой решетку с зафиксированным за ней пылевым фильтром.

Cougar MX330-G

В нижней части логотип производителя. В этом корпусе предусмотрена съемная заглушка под оптический привод. Элемент может быть полезен для установки дополнительной панели управления вентиляторами или увеличения количества USB разъемов.

Cougar MX330-G

Хотя здесь по умолчанию пользователю уже доступны два USB 2.0 и два USB 3.0. Пара аудиоразъемов. Кнопки подключения и перезагрузки. Индикаторы активности дисков и питания.

Cougar MX330-G

На верхней крышке также предусмотрена вентиляционная решетка с посадочными местами под вентиляторы. В этой зоне находится противопылевой фильтр с магнитным креплением.

Cougar MX330-G

Основная стенка выполнена из закаленного стекла. Крепится при помощи накатанных винтов.

Cougar MX330-G

Противоположная из металла. В задней части есть ручка, упрощая съем и дальнейший доступ к кабелям.

Cougar MX330-G

Корпус укомплектован тремя вентиляторами с синей подсветкой. Два на фронтальной панели и один на задней.

Cougar MX330-G

Стеклянная боковая стенка и решетка на фронтальной панели позволяют акцентировать внимание на подсветке.

Cougar MX330-G

Стоит на четырех ножках с резиновыми уплотнителями. В районе блока питания съемный противопылевым фильтром.

Cougar MX330-G

Задняя стенка с нижним расположением блока питания. Семь заглушек под платы расширения.

Cougar MX330-G

Начинка

Внутреннее пространство Cougar MX330-G разделено на две зоны. Основная и ниша под блок питания и накопители. Такой подход позволяет упростить аккуратную укладку.

Cougar MX330-G

По периметру предусмотрены окошки для кабелей. Все они без клапанов. На обратной стороне ушки под пластиковые стяжки. За счет выштампованного выступа в центральной части боковой стенки хватает место под пучки кабелей от блока питания.

Cougar MX330-G

Сам он располагается снизу. В этой же зоне предусмотрена стойка под пару жестких дисков типоразмера 3.5 дюйма. Корзины пластиковые без виброгасителей. Конструктивно отсутствует возможность её демонтажа.

Cougar MX330-G

Дополнительно доступны два посадочных места под 2.5 дюймовые диски. В целом для большинства сценариев будет достаточно. Особенно с учетом доступности формата М.2 накопителей.

Cougar MX330-G

Поддерживаются материнские платы типоразмера ATX. Башенные системы охлаждения высотой до 155 мм. Видеокарты длиной до 350 мм.

Cougar MX330-G

Три 120 мм вентилятора с подсветкой. Прозрачный корпус и лопасти. Все подключаются к материнской плате. Встроенных элементов управления не предусмотрено. Регулировка оборотов будет осуществляться инструментами платы.

Cougar MX330-G

Также есть возможность установки радиаторов системы жидкостного охлаждения. На фронтальную стенку 240 мм радиатор. Плюс два 120 мм вентилятора на верхнюю стенку.

Cougar MX330-G

Внутри достаточно свободного места для аккуратного монтажа и сборки игровой системы с одной видеокартой, включая топовые компоненты.

Cougar MX330-G обзор

Итоги по Cougar MX330-G Air

Золото. Выбор редакции MegaObzorCougar MX330-G Air с учетом комплектации тремя вентиляторами избавляет от дополнительных трат после покупки для организации корпусного охлаждения. При этом здесь есть стенка из закаленного стекла и синяя подсветка. Хорошая совместимость с компонентами, аккуратный внешний вид, набор разъемов на фронтальной панели, заглушка под оптические приводы. Придраться можно к отсутствию возможности съема стойки под жесткие диски.
Cougar MX330-G Air получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Cougar MX330-G
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