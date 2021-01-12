Обзор Creative Aurvana Live! SE. Проводные наушники для меломанов

Линейка наушников Creative Aurvana включает модели, ориентированные на любителей прослушивания музыки, и позиционируются для эксплуатации в паре с носимыми устройствами, предлагая эргономичную конструкцию и легкий вес. Не так давно в рамках нее была представлена специальная версия Creative Aurvana Live! SE, за основу которой была взята оригинальная гарнитура, которая за 10 лет своего существования успела завоевать призвание со стороны поклонников.

Creative Aurvana Live! SE обзор

Средняя стоимость составляет 5 300 рублей. К моменту публикации продажи уже стартовали.

Комплектация

Упакованы в коробку из черного картона с матовым покрытием. Стартовый набор скромный, включает только краткую инструкцию.

Внешний вид

В рамках данного семейства мы уже изучали Creative Aurvana Live!2 Creative Aurvana ANC . Внешнее исполнение специальной версии наушников было взято у оригинальной версии.

Лаконичный дизайн и отсутствие броских декоративных элементов, нестареющая классика. В оформлении преобладает черный цвет.

Чашки овальной формы. Внешняя сторона с глянцевым покрытием и текстурой в виде мелких серебристых точек. При попадании лучей света на нее создается интересный эффект.

Мягкие амбушюры с наполнителем. Расположены чашки в Creative Aurvana Live! SE под небольшим углом, обеспечивая оптимальный прижим к ушам. Также можно поворачивать в стороны относительно точки крепления.

Оголовье узкое. Направляющие металлические. На внутренней стороне насечки, фиксирующие выбранное положение. Верхняя часть оголовья обтянута экокожей.

Кабель подключения выходит из каждой чашки. Место выхода усилено и защищено от перегиба.

Круглое сечение, он мягкий. Не подвержен запутыванию. Подключается при помощи традиционного 3.5 аудиоразъема.

Тесты

Тут отсутствуют элементы управления. Отметки по правой и левой сторонам нанесены на ткань, защищающую решетку динамика.Для подключения используется универсальный способ подключения, обеспечивающий широкую совместимость с разными типами устройств. Финальная звуковая сцена будет зависеть от качества источника звука. Мы тестировали с ПК, звуковой картой Creative SXFI AMP, смартфоном и геймпадом Sony DualSense.

Звучание у Creative Aurvana Live! SE мягкое и сбалансированное. Чистый и насыщенный звук. Высокие частоты чистые. Средние частоты различимы. Басы сочные. Подходят наушники для прослушивания музыки разных жанров, включая классические композиции.

Хорошо себя показали при прослушивании музыки на улице, предлагая хороший уровень пассивной звукоизоляции. За звук тут отвечают 40 мм динамики. Частотный диапазон от 10 до 30 000 Гц. Микрофона нет.

На голове сидят удобно. Вес легкий. Уши при длительном ношении не запотевают. Длина кабеля оптимальна. Есть все необходимые регулировки для подбора оптимального обхвата головы.

Итоги по Creative Aurvana Live! SE

Creative Aurvana Live! SE – классические наушники для прослушивания музыки, подкастов и просмотра фильмов. Хороший вариант для использования в паре со смартфоном, плеером, ноутбуком или геймпадом. Сбалансированный звук на широком диапазоне частот, легкий вес, привлекательный внешний вид. Не устроить может отсутствие микрофона, не позволяющее ответить на входящий вызов на смартфоне.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".