Обзор Creative Aurvana Trio Wireless. Беспроводные наушники Super X-Fi и aptX HD

С технологией Super X-Fi мы знакомились на примере проводных Creative SFXI Trio и Creative SXFI GAMER, сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки в центре внимания будут беспроводные Creative Aurvana Trio Wireless. Помимо этого, новинка поддерживает высококачественные кодеки aptX HD и AAC. Отмечается микрофон с системой шумоподавления Qualcomm cVc™ 8.0 с высоким качеством передачи голоса во время звонков и конференций.

Creative Aurvana Trio Wireless обзор

Средняя стоимость на момент публикации составляет 9 490 рублей.

Комплектация

Укомплектована в коробку, соответствующую продуктам премиального уровня. Внутри зафиксирована на подложке, предотвращающая тряску при транспортировке. Комплект включает жесткий футляр, пять сменных амбушюр, зарядный кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

В конструкции наушников предусмотрен соединительный шейный обод. Большая часть площади представляет подпружиненную часть с защитной силиконовой оболочкой.

Он достаточно гибкая и при этом после ослабевания быстро возвращает изначальную форму. По краям металлические цилиндры.

На правой части расположены три механические кнопки управления, отверстие микрофона и заглушка с microUSB разъемом.

В комплекте описан подробный процесс управления Creative Aurvana Trio Wireless воспроизведением мультимедиа контента, изменения громкостью, вызова голосового помощника и ответа на входящий вызов.

Места соединения с кабелем усилены и защищены от перегиба. Участок кабелей подключения чашек с мягким кабелем, не подверженным запутыванию.

Исполнение корпуса наушников схоже с тем, которое мы ранее могли видеть в проводных Creative Aurvana Trio , но за исключением особенности с возможностью отсоединить чашки от кабелей.

Большая часть корпуса наушников также выполнена из металла. Состоит из основания, конуса с биоцеллюлозным динамиком и расположенной под углом ножкой с двумя арматурными излучателями.

На внешней стороне чашек нанесено название семейства Aurvana. В эту часть интегрирован магнит, позволяющий соединить чашки между собой.

Нанесена отметка по левой и правой стороне. Внешний драйвер защищен металлической сеткой.

Софт

В комплекте с наушниками владелец получает сразу шесть пар амбушюр. Три из них идут из вспененного материала.Как и другие наушники с поддержкой Super X-Fi для индивидуальной настройки и активации технологии потребуется загрузка одноименной утилиты. Проводится авторизация с последующим хранением данных в облаке и доступа с разных типов устройств.

Первоначально проводится сканирование формы ушной раковины и головы. Эти данные используются для персонализации звучания наушников.

Также приложение можно использовать для воспроизведения мультимедийного контента в памяти смартфона.

Есть эквалайзер с выбором готовых вариантов и ручных корректировок.

Тесты

Тестирование Creative Aurvana Trio Wireless мы проводили со смартфоном OnePlus 8 Pro. Для беспроводного соединения используется Bluetooth 5.0. С этим телефоном корректно работал кодек aptX HD. Активируется автоматически. Помимо него есть поддержка AAC.

Наушники предлагают детализированную звуковую сцену на широком диапазоне частот. Он живой и насыщенный. Отлично проработаны высокие частоты, звонкие. Низкие частоты насыщенные. Средние частоты не перекрываются. Это стало возможным благодаря использованию в конструкции нескольких излучателей.

Включение технологии Super X-Fi сцену расширяет, добавляя ей объема, но общая детализация при этом снижается. По ощущениям, ее активацию стоит проводить в играх и фильмах. А при прослушивании музыки или аудиоподкастов лучше выключать.

Использование беспроводного подключения не повлияло негативно на качестве воспроизведения. Задержек и шумов замечено не было, но с оговоркой, что источник сигнал поддерживает кодек aptX HD или AAC. Встроенного аккумулятора в них хватает примерно на 20 часов работы в режиме постоянного воспроизведения музыки. На восстановление уходит 2 часа. Показатели автономной работы лучше, чем у моделей выполненных в TWS-формате.

Тест микрофона Creative Aurvana Trio Wireless

Наличие шейного обода повышает удобство комфорта и предотвращает потерю одного из наушников. Мы использовали их в повседневной эксплуатации, а также во время тренировки на беговой дороже. В ушах сидят удобно. Длительное ношение не приводит к чувству дискомфорта.

Во время звонков собеседники отмечали чистую передачу голоса даже при разговоре в шумном помещении.

Итоги по Creative Aurvana Trio Wireless

Качество звука, показатели автономной работы, поддерживаемые кодеки и технология Super X-Fi делает Creative Aurvana Trio Wireless одними из лучшим беспроводных наушников. К плюсам отнесем детализированную звуковую цену, выверенную эргономику, шесть пар амбушюр с двумя разными вариантами исполнения, микрофон с шумоподавлением, детальные настройки и персонализация, футляр для хранения. Из недостатков можно выделить выбор не в пользу USB-С для зарядки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".