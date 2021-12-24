Обзор Creative ChatMax HS-720. Разговорная гарнитура для удаленной работы и учебы

Удаленная работа и учеба сейчас выбирается не только из-за ограничений, но и в целом предоставляя в целом ряде сфер возможность сократить время и расходы, а также доступ к знаниям и преподавателям, которые раннее были недоступны. Основным рабочим инструментом для этого выступает гарнитура с микрофоном. Как пример, в тестируемой сегодня Creative ChatMax HS-720 уделено повышенное мнение к чистоте и точности передачи речи.

Комплектация

При этом она представлена в недорогом ценовом сегменте. Ее стоимость составляет 2 800 рублей.Комплект включает набор документации и сами гарнитуру. Упаковано все в коробке из плотного картона с аккуратным оформлением.

Внешний вид

Легкая и эргономичная конструкция для возможности комфортного ношения в течение длительного времени.

Ключевым материалом выступает пластик с матовым покрытием. Качество сборки и исполнения на хорошем уровне.

Узкое оголовье с поворотным способом крепления чашек. На внутренней его стороне вставка с мягким наполнителем.

Чашки расположены под небольшим углом относительно линии оголовья, повторяя форму ушей.

Внешняя поверхность с покрытием темно-синего цвета. По центру чашки нанесен неприметный логотип бренда.

На левой стороне микрофон с гибкой ножкой. Можно изменять положение микрофона. За счет жесткости сохраняет выбранное положение.

Амбушюры из мягкой экокожи, внутри пенный наполнитель. После снятия восстанавливают свою форму. По периметру аккуратный стежок нитками.

Тесты

На интерфейсном кабеле у Creative ChatMax HS-720 выведен пульт ДУ, кнопки которого отвечают за ответ на входящий вызов, постановку на паузу и отключение микрофона.Для подключения используется USB. Такой способ сохраняет заданное инженерами качество передачи звука и голоса, исключая возможные проблемы на используемом оборудовании и не создавая проблем с предварительной настройкой у неопытных пользователей.

Эта гарнитура использовалась нами для серии конференций в Zoom и Microsoft Tearms. Поддерживается весь популярный софт для видеозвонков, стриминговых трансляций и записи контента.

За воспроизведение в нем отвечают 30 мм динамики. Звуковая сцена с акцентом на верхние частоты. Четкая передача речи собеседников. Помехи и посторонние шумы отсутствовали.

Легкий вес не создает дискомфорта при длительном ношении. Можно рассматривать в качестве гарнитуры для колл-центра или сотрудника, который по долгу службы должен находиться в течение связи с клиентами.

Тест микрофона Creative ChatMax HS-720

Итоги

Конденсаторный микрофон с системой шумоподавления. Хорошо отсекает окружающий шум.Creative ChatMax HS-720 – недорогая разговорная гарнитура для удаленной работы или учебы. Легкая конструкция, удобство и простота эксплуатации, оптимизированная звуковая сцена, пульт ДУ, совместимость с программным обеспечением.