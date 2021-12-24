Обзор Creative ChatMax HS-720. Разговорная гарнитура для удаленной работы и учебы

Удаленная работа и учеба сейчас выбирается не только из-за ограничений, но и в целом предоставляя в целом ряде сфер возможность сократить время и расходы, а также доступ к знаниям и преподавателям, которые раннее были недоступны. Основным рабочим инструментом для этого выступает гарнитура с микрофоном. Как пример, в тестируемой сегодня Creative ChatMax HS-720 уделено повышенное мнение к чистоте и точности передачи речи.

Creative ChatMax HS-720

При этом она представлена в недорогом ценовом сегменте. Ее стоимость составляет 2 800 рублей.

Комплектация

Комплект включает набор документации и сами гарнитуру. Упаковано все в коробке из плотного картона с аккуратным оформлением.

Creative ChatMax HS-720

Внешний вид

Легкая и эргономичная конструкция для возможности комфортного ношения в течение длительного времени.

Creative ChatMax HS-720

Ключевым материалом выступает пластик с матовым покрытием. Качество сборки и исполнения на хорошем уровне.

Creative ChatMax HS-720

Узкое оголовье с поворотным способом крепления чашек. На внутренней его стороне вставка с мягким наполнителем.

Creative ChatMax HS-720

Чашки расположены под небольшим углом относительно линии оголовья, повторяя форму ушей.

Creative ChatMax HS-720

Внешняя поверхность с покрытием темно-синего цвета. По центру чашки нанесен неприметный логотип бренда.

Creative ChatMax HS-720

На левой стороне микрофон с гибкой ножкой. Можно изменять положение микрофона. За счет жесткости сохраняет выбранное положение.

Creative ChatMax HS-720

Амбушюры из мягкой экокожи, внутри пенный наполнитель. После снятия восстанавливают свою форму. По периметру аккуратный стежок нитками.

Creative ChatMax HS-720

На интерфейсном кабеле у Creative ChatMax HS-720 выведен пульт ДУ, кнопки которого отвечают за ответ на входящий вызов, постановку на паузу и отключение микрофона.

Тесты

Для подключения используется USB. Такой способ сохраняет заданное инженерами качество передачи звука и голоса, исключая возможные проблемы на используемом оборудовании и не создавая проблем с предварительной настройкой у неопытных пользователей.

Creative ChatMax HS-720

Эта гарнитура использовалась нами для серии конференций в Zoom и Microsoft Tearms. Поддерживается весь популярный софт для видеозвонков, стриминговых трансляций и записи контента.

Creative ChatMax HS-720

За воспроизведение в нем отвечают 30 мм динамики. Звуковая сцена с акцентом на верхние частоты. Четкая передача речи собеседников. Помехи и посторонние шумы отсутствовали.

Creative ChatMax HS-720

Легкий вес не создает дискомфорта при длительном ношении. Можно рассматривать в качестве гарнитуры для колл-центра или сотрудника, который по долгу службы должен находиться в течение связи с клиентами.

Creative ChatMax HS-720

Конденсаторный микрофон с системой шумоподавления. Хорошо отсекает окружающий шум.

Тест микрофона Creative ChatMax HS-720

Итоги

Creative ChatMax HS-720 – недорогая разговорная гарнитура для удаленной работы или учебы. Легкая конструкция, удобство и простота эксплуатации, оптимизированная звуковая сцена, пульт ДУ, совместимость с программным обеспечением.
Комментарии и отзывы Creative ChatMax HS-720
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