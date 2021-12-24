Обзор Creative ChatMax HS-720. Разговорная гарнитура для удаленной работы и учебы

При этом она представлена в недорогом ценовом сегменте. Ее стоимость составляет 2 800 рублей.
Ключевым материалом выступает пластик с матовым покрытием. Качество сборки и исполнения на хорошем уровне.
Узкое оголовье с поворотным способом крепления чашек. На внутренней его стороне вставка с мягким наполнителем.
Чашки расположены под небольшим углом относительно линии оголовья, повторяя форму ушей.
Внешняя поверхность с покрытием темно-синего цвета. По центру чашки нанесен неприметный логотип бренда.
На левой стороне микрофон с гибкой ножкой. Можно изменять положение микрофона. За счет жесткости сохраняет выбранное положение.
Амбушюры из мягкой экокожи, внутри пенный наполнитель. После снятия восстанавливают свою форму. По периметру аккуратный стежок нитками.
На интерфейсном кабеле у Creative ChatMax HS-720 выведен пульт ДУ, кнопки которого отвечают за ответ на входящий вызов, постановку на паузу и отключение микрофона.
Эта гарнитура использовалась нами для серии конференций в Zoom и Microsoft Tearms. Поддерживается весь популярный софт для видеозвонков, стриминговых трансляций и записи контента.
За воспроизведение в нем отвечают 30 мм динамики. Звуковая сцена с акцентом на верхние частоты. Четкая передача речи собеседников. Помехи и посторонние шумы отсутствовали.
Легкий вес не создает дискомфорта при длительном ношении. Можно рассматривать в качестве гарнитуры для колл-центра или сотрудника, который по долгу службы должен находиться в течение связи с клиентами.
Конденсаторный микрофон с системой шумоподавления. Хорошо отсекает окружающий шум.