Обзор Creative Halo. Лучшая беспроводная колонка до 5000 рублей

2018-01-16, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Creative Halo; [3162]
Компания Creative на прошедшей выставке CES 2018 анонсировала сразу серию новых устройств, включая беспроводные колонки, гарнитуры и даже гибридные наушники. Там же была представлена Creative Halo Genie, которая в этом году выйдет на российский рынок с поддержкой Amazon Alexa. Насколько полезной будет этот помощник для наших реалий, вопрос открытый, но уже сейчас в широком доступе появилась оригинальная Creative Halo, анонсированная в конце лета 2017 года. У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых и поделиться опытом её эксплуатации с вами.

Creative Halo

К моменту публикации она уже доступна в официальном магазине YOMO.pro и ряде других ключевых магазинов. Список предложений мы собрали в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Creative Halo обзор

Комплектация

Поставляется Creative Halo в коробке из прозрачного пластика, позволяющего оценить внешний вид акустики до её распаковки. На крышке есть демо-кнопка для активации подсветки, специально для тех, кто еще находится в сомнениях.

Creative Halo

Комплект включает USB-кабель и набор технической документации.

Внешний вид

Creative Halo явно ориентирована на молодежную аудиторию. Это проявляется в дизайне корпусе и целом ряде инженерных решений, призванных обеспечить комфортную эксплуатацию.

Creative Halo

Среди которых выделим наличие винтового крепление на нижней грани корпусе, совместимого с креплениями для экшн-камер и фотоаппаратов. Как итог её можно повесить на пояс, зафиксировать на лямке рюкзака, поставить на компактную треногу или зафиксировать на стекле.

Creative Halo

Помимо этого, есть отдельный тряпичный ремешок. Форма колонки оптимальна для размещения в руке взрослого человека.

Creative Halo

Особо стоит отметить тряпичную текстуру боковой грани и центрального блока динамика. Она приятна тактильно, не выскальзывает и хорошо скрывает возможные загрязнения, полученные в ходе активной эксплуатации.

Creative Halo

На верхней крышке прорезиненная зона с пятью механическими кнопками. Как в ряде других решений этого производителя, оформлены они в виде иконок, хорошо определяются слепым методом.

Creative Halo

С помощью кнопок можно отвечать на входящий вызов, изменять режим работы подсветки, менять уровень громкость, переключать треки, выключать систему, ставить треки на паузу.

Creative Halo

Ну и конечно же, ключевой особенностью Creative Halo можно назвать центральный зеркальный элемент со скрытой за ней светодиодной подсветкой.

Creative Halo

Сложно описать визуально первые эмоции, но это действительно шикарно и вызывает «Wow-эффект». За счет зеркала создается ощущение глубины пространства.

Creative Halo

В память колонки забито 12 различных эффектов с 16.8 миллионами оттенков. Сама подсветка заполняющая, визуально определить отдельные диоды в общей световой гамме невозможно.

Creative Halo

На тыльной грани находится разъем USB для зарядки и аудиоразъем для проводного подключения к источнику звука.

Creative Halo

Софт

Колонка поддерживает удаленное управление при помощи утилиты Xpectra Lightshow Control App.

Creative Halo

Главная функция программы заключается в быстром доступе ко всем записанным в память эффектам.

Creative Halo

Тесты

Creative Halo оснащена двумя полнодиапазонными динамиками, установленными в рефлекторную камеру. Есть скрытый низкочастотный динамик. Акцент в звуковой сцене сделан на низкие частоты. Звучит динамично и агрессивно. Звук приятен. Хороший запас максимальной громкости без явных провалов при выходе на максимальные уровни громкости. Есть эффект объемной сцены.

В данной системе установлен встроенный микрофон с поддержкой громкой связи. Справляется с этой задачей колонка хорошо. Голос передается естественным без искажения.

Встроенной батарейки с емкостью 2200 мАч хватает до 8 часов автономной работы на среднем уровне громкости с выключенной подсветкой.

Итоги по Creative Halo

Золото. Выбор редакции MegaObzorCreative Halo можно рекомендовать для эксплуатации в домашних условиях, при прогулках на улице или в поездках. В этой акустической системе покупатель найдет для себя привлекательное звучание, шикарную реализацию подсветки, приятные тактильные ощущения и удобную форму, полезные дополнительные функции и, самое главное, цену. Явных минусов у тестируемой колонки за время тестов обнаружено не было.
Creative Halo получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии:
Последние комментарии на сайте:
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Creative Halo. Лучшая беспроводная колонка до 5000 рублейОбзор Creative Halo. Лучшая беспроводная колонка до 5000 рублей
Обзор Dunobil Stern. Комбо видеорегистратор с Super HDОбзор Dunobil Stern. Комбо видеорегистратор с Super HD
Обзор Aerocool P7-L240 (4713105958836). СВО с подсветкойОбзор Aerocool P7-L240 (4713105958836). СВО с подсветкой
Обзор ECS Z370-LIGHTSABER. Материнская плата для любителей моддингаОбзор ECS Z370-LIGHTSABER. Материнская плата для любителей моддинга
Обзор Rapoo 8000 wireless. Недорогой беспроводной комплектОбзор Rapoo 8000 wireless. Недорогой беспроводной комплект
Предварительный обзор Cooler Master Mast...
Предварительный обзор Cooler Master MastКомпьютерный корпус - достаточно важная составляющая вашего настольного ПК, хотя многие и пренебрегают им...
Обзор Elmedia Player. Красиво и удобно...
Обзор Elmedia Player. Красиво и удобноПлееры для просмотра фильмов и сериалов на компьютере в последнее время утратили свою популярность, плюс ...
Предварительный обзор Cooler Master COSM...
Предварительный обзор Cooler Master COSMКомпьютерный корпус является лишь каркасом для сборки компьютера в определенном диапазоне бюджета - если ...
Обзор Psebay. Красивые гонки...
Обзор Psebay. Красивые гонкиВ большинстве случаем я говорю о том, что мобильные игры совершенно не обязаны быть красивыми - вы вполне...
Обзор RIVA case 8460 Black. Ультимейт ре...
Обзор RIVA case 8460 Black. Ультимейт реВступление На протяжении своего дня я активно использую массу разных устройств, которые должны ...
Обзор ORICO QSE-5U-EU-BK. Умное зарядное...
Обзор ORICO QSE-5U-EU-BK. Умное зарядноеПрактически у каждого человека в пользовании есть сразу несколько мобильных устройств, которые частенько ...
Предварительный обзор Samsung Notebook 7...
Предварительный обзор Samsung Notebook 7На протяжении достаточно длительного времени компания Samsung проигрывает на рынке ноутбуков - релизов ма...
Предварительный обзор Dell 2018 XPS 13. ...
Предварительный обзор Dell 2018 XPS 13. Рынок ультрабуков переживает заметный спад - производители не могут конкурировать с Apple в сегменте бизн...
Обзор Escape Machines. Головоломка для х...
Обзор Escape Machines. Головоломка для хНесмотря на достаточно высокую популярность жанра головоломок, делать действительно крутые игры в этом жа...
Предварительный обзор Nokia 6 2018. Ново...
Предварительный обзор Nokia 6 2018. НовоНесмотря на то, что компания Nokia показала себя на старте достаточно хорошо, некоторые продукты компании...
Обзор Kwai. Новая социальная сеть...
Обзор Kwai. Новая социальная сетьРазвитие интернета, технологий и мобильного сегмента в целом привели к тому, что социальные активности по...
Обзор ORICO UTL-U3. Портативный сетевой ...
Обзор ORICO UTL-U3. Портативный сетевой Не все современные ноутбуки получили под свое управление возможность подключаться к сети Интернет через L...
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor