Обзор Creative Halo. Лучшая беспроводная колонка до 5000 рублей

Компания Creative на прошедшей выставке CES 2018 анонсировала сразу серию новых устройств, включая беспроводные колонки, гарнитуры и даже гибридные наушники. Там же была представлена Creative Halo Genie, которая в этом году выйдет на российский рынок с поддержкой Amazon Alexa. Насколько полезной будет этот помощник для наших реалий, вопрос открытый, но уже сейчас в широком доступе появилась оригинальная Creative Halo, анонсированная в конце лета 2017 года. У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых и поделиться опытом её эксплуатации с вами.

Creative Halo обзор

К моменту публикации она уже доступна в официальном магазине YOMO.pro и ряде других ключевых магазинов. Список предложений мы собрали в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется Creative Halo в коробке из прозрачного пластика, позволяющего оценить внешний вид акустики до её распаковки. На крышке есть демо-кнопка для активации подсветки, специально для тех, кто еще находится в сомнениях.

Внешний вид

Комплект включает USB-кабель и набор технической документации.Creative Halo явно ориентирована на молодежную аудиторию. Это проявляется в дизайне корпусе и целом ряде инженерных решений, призванных обеспечить комфортную эксплуатацию.

Среди которых выделим наличие винтового крепление на нижней грани корпусе, совместимого с креплениями для экшн-камер и фотоаппаратов. Как итог её можно повесить на пояс, зафиксировать на лямке рюкзака, поставить на компактную треногу или зафиксировать на стекле.

Помимо этого, есть отдельный тряпичный ремешок. Форма колонки оптимальна для размещения в руке взрослого человека.

Особо стоит отметить тряпичную текстуру боковой грани и центрального блока динамика. Она приятна тактильно, не выскальзывает и хорошо скрывает возможные загрязнения, полученные в ходе активной эксплуатации.

На верхней крышке прорезиненная зона с пятью механическими кнопками. Как в ряде других решений этого производителя, оформлены они в виде иконок, хорошо определяются слепым методом.

С помощью кнопок можно отвечать на входящий вызов, изменять режим работы подсветки, менять уровень громкость, переключать треки, выключать систему, ставить треки на паузу.

Ну и конечно же, ключевой особенностью Creative Halo можно назвать центральный зеркальный элемент со скрытой за ней светодиодной подсветкой.

Сложно описать визуально первые эмоции, но это действительно шикарно и вызывает «Wow-эффект». За счет зеркала создается ощущение глубины пространства.

В память колонки забито 12 различных эффектов с 16.8 миллионами оттенков. Сама подсветка заполняющая, визуально определить отдельные диоды в общей световой гамме невозможно.

На тыльной грани находится разъем USB для зарядки и аудиоразъем для проводного подключения к источнику звука.

Софт

Колонка поддерживает удаленное управление при помощи утилиты Xpectra Lightshow Control App.

Главная функция программы заключается в быстром доступе ко всем записанным в память эффектам.

Тесты

Creative Halo оснащена двумя полнодиапазонными динамиками, установленными в рефлекторную камеру. Есть скрытый низкочастотный динамик. Акцент в звуковой сцене сделан на низкие частоты. Звучит динамично и агрессивно. Звук приятен. Хороший запас максимальной громкости без явных провалов при выходе на максимальные уровни громкости. Есть эффект объемной сцены.

В данной системе установлен встроенный микрофон с поддержкой громкой связи. Справляется с этой задачей колонка хорошо. Голос передается естественным без искажения.

Итоги по Creative Halo

Встроенной батарейки с емкостью 2200 мАч хватает до 8 часов автономной работы на среднем уровне громкости с выключенной подсветкой.Creative Halo можно рекомендовать для эксплуатации в домашних условиях, при прогулках на улице или в поездках. В этой акустической системе покупатель найдет для себя привлекательное звучание, шикарную реализацию подсветки, приятные тактильные ощущения и удобную форму, полезные дополнительные функции и, самое главное, цену. Явных минусов у тестируемой колонки за время тестов обнаружено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".