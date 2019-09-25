Обзор Creative Muvo Play. Портативная колонка с защитой IPX7 и Bluetooth 5.0

С серией портативных колонок Muvo от Creative мы уже знакомились на примере нескольких моделей. В компактном размере компании удается выжать такое качество звучания и громкости, которое многие конкуренты не могут получить в гораздо больших размерах. Сегодня героем нашего обзора будет Creative Muvo Play с защитой по стандарту IPX7.
Creative Muvo Play получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
К моменту публикации она уже доступна в российских магазинах со средней стоимостью 3500 рублей.
Creative Muvo Play обзор
КомплектацияПокупатель получает колонку, упакованную в коробке из плотного картона с ключевой информацией по продукту. Комплект включает USB-кабель, шнурок и техническую документацию.
Внешний видCreative Muvo Play вышла в нескольких цветовых расцветках, включая ярко-красную и ярко-синюю. Молодежный дизайн и выверенная конструкция.
Корпус прорезиненный. Сверху и снизу пассивные излучатели, утопленные относительно основной плоскости. Выступ используется для упора при размещении на столе.
Конструкция легкая, весит колонка всего 360 граммов. Ей не трудно будет найти место в рюкзаке или сумочке.
По форме напоминает банку газировки объемом 330 мл. Основная часть корпуса обтянута тканью.
С тыльной стороны выведено четыре прорезиненных индикатора, под которыми скрываются соответствующие кнопки. Нажимаются с небольшим усилием, так исключаются ложные нажатия.
Под заглушкой находится USB Type-C разъем. Выбор в пользу современного формата порадовал, не будет необходимости носить с собой лишний кабель.
Есть аудиоразъем под проводное подключение источника звука. На корпусе выведено ушко под ремешок.
Корпус колонки не боится попадания брызг воды и влаги. Соответствует стандарту защиты IPX7. Её можно погрузить в воду на глубину до 1 метра.
ТестыДля беспроводного подключения Creative Muvo Play использует Bluetooth 5.0. Звук передается в высокой четкости при дальности до 10 метров. Основные рабочие статусы сопровождаются звуковыми и голосовыми предупреждениями. Колонка совместима и с устройствами, поддерживающими устаревшие версии Bluetooth. Также есть возможность беспроводного подключения.
При своих компактных габаритах, «малышка» обеспечивает до 10 часов беспрерывного воспроизведения музыки. Восстановление заряда проводится через USB Type-C. На полный цикл уйдет около 2.5 часов.
Тест звучания Creative Muvo PlayОтличное качество звучания, сбалансированное на широком диапазоне частот. Насыщенно звучат и вокальные, и танцевальные композиции. Очень высокий запас по максимальной громкости. Корректно справляется с треками с постоянно меняющимся спектром тонального воспроизведения. Подойдет также для просмотра фильмов, игр и прослушивания аудиоподкастов. Есть встроенный всенаправленный микрофон с быстрым вызовом голосовых помощников и громкой связи. За воспроизведение отвечают два активных 1.5-дюймовых динамика и два пассивных излучателя.
Итоги по Creative Muvo PlayCreative Muvo Play одна из лучших портативных колонок в сегменте до 3500 рублей. Компактные габариты, защита IPX7, высокая автономность, поддержка громкой связи и голосовых помощников, использование Bluetooth 5.0, сочные расцветки.
Creative Muvo Play получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".