Обзор Creative Muvo Play. Портативная колонка с защитой IPX7 и Bluetooth 5.0

С серией портативных колонок Muvo от Creative мы уже знакомились на примере нескольких моделей. В компактном размере компании удается выжать такое качество звучания и громкости, которое многие конкуренты не могут получить в гораздо больших размерах. Сегодня героем нашего обзора будет Creative Muvo Play с защитой по стандарту IPX7.

Creative Muvo Play обзор

К моменту публикации она уже доступна в российских магазинах со средней стоимостью 3500 рублей.

Комплектация

Покупатель получает колонку, упакованную в коробке из плотного картона с ключевой информацией по продукту. Комплект включает USB-кабель, шнурок и техническую документацию.

Внешний вид

Creative Muvo Play вышла в нескольких цветовых расцветках, включая ярко-красную и ярко-синюю. Молодежный дизайн и выверенная конструкция.

Корпус прорезиненный. Сверху и снизу пассивные излучатели, утопленные относительно основной плоскости. Выступ используется для упора при размещении на столе.

Конструкция легкая, весит колонка всего 360 граммов. Ей не трудно будет найти место в рюкзаке или сумочке.

По форме напоминает банку газировки объемом 330 мл. Основная часть корпуса обтянута тканью.

С тыльной стороны выведено четыре прорезиненных индикатора, под которыми скрываются соответствующие кнопки. Нажимаются с небольшим усилием, так исключаются ложные нажатия.

Под заглушкой находится USB Type-C разъем. Выбор в пользу современного формата порадовал, не будет необходимости носить с собой лишний кабель.

Есть аудиоразъем под проводное подключение источника звука. На корпусе выведено ушко под ремешок.

Тесты

Корпус колонки не боится попадания брызг воды и влаги. Соответствует стандарту защиты IPX7. Её можно погрузить в воду на глубину до 1 метра.Для беспроводного подключения Creative Muvo Play использует Bluetooth 5.0. Звук передается в высокой четкости при дальности до 10 метров. Основные рабочие статусы сопровождаются звуковыми и голосовыми предупреждениями. Колонка совместима и с устройствами, поддерживающими устаревшие версии Bluetooth. Также есть возможность беспроводного подключения.

Тест звучания Creative Muvo Play

При своих компактных габаритах, «малышка» обеспечивает до 10 часов беспрерывного воспроизведения музыки. Восстановление заряда проводится через USB Type-C. На полный цикл уйдет около 2.5 часов.

Отличное качество звучания, сбалансированное на широком диапазоне частот. Насыщенно звучат и вокальные, и танцевальные композиции. Очень высокий запас по максимальной громкости. Корректно справляется с треками с постоянно меняющимся спектром тонального воспроизведения. Подойдет также для просмотра фильмов, игр и прослушивания аудиоподкастов. Есть встроенный всенаправленный микрофон с быстрым вызовом голосовых помощников и громкой связи. За воспроизведение отвечают два активных 1.5-дюймовых динамика и два пассивных излучателя.

Итоги по Creative Muvo Play

Creative Muvo Play одна из лучших портативных колонок в сегменте до 3500 рублей. Компактные габариты, защита IPX7, высокая автономность, поддержка громкой связи и голосовых помощников, использование Bluetooth 5.0, сочные расцветки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".