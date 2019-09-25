Обзор Creative Muvo Play. Портативная колонка с защитой IPX7 и Bluetooth 5.0

2019-09-25, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Creative Muvo Play; [261]
С серией портативных колонок Muvo от Creative мы уже знакомились на примере нескольких моделей. В компактном размере компании удается выжать такое качество звучания и громкости, которое многие конкуренты не могут получить в гораздо больших размерах. Сегодня героем нашего обзора будет Creative Muvo Play с защитой по стандарту IPX7.

Creative Muvo Play

К моменту публикации она уже доступна в российских магазинах со средней стоимостью 3500 рублей.

Creative Muvo Play обзор

Комплектация

Покупатель получает колонку, упакованную в коробке из плотного картона с ключевой информацией по продукту. Комплект включает USB-кабель, шнурок и техническую документацию.

Creative Muvo Play

Внешний вид

Creative Muvo Play вышла в нескольких цветовых расцветках, включая ярко-красную и ярко-синюю. Молодежный дизайн и выверенная конструкция.

Creative Muvo Play

Корпус прорезиненный. Сверху и снизу пассивные излучатели, утопленные относительно основной плоскости. Выступ используется для упора при размещении на столе.

Creative Muvo Play

Конструкция легкая, весит колонка всего 360 граммов. Ей не трудно будет найти место в рюкзаке или сумочке.

Creative Muvo Play

По форме напоминает банку газировки объемом 330 мл. Основная часть корпуса обтянута тканью.

Creative Muvo Play

С тыльной стороны выведено четыре прорезиненных индикатора, под которыми скрываются соответствующие кнопки. Нажимаются с небольшим усилием, так исключаются ложные нажатия.

Creative Muvo Play

Под заглушкой находится USB Type-C разъем. Выбор в пользу современного формата порадовал, не будет необходимости носить с собой лишний кабель.

Creative Muvo Play

Есть аудиоразъем под проводное подключение источника звука. На корпусе выведено ушко под ремешок.

Корпус колонки не боится попадания брызг воды и влаги. Соответствует стандарту защиты IPX7. Её можно погрузить в воду на глубину до 1 метра.

Тесты

Для беспроводного подключения Creative Muvo Play использует Bluetooth 5.0. Звук передается в высокой четкости при дальности до 10 метров. Основные рабочие статусы сопровождаются звуковыми и голосовыми предупреждениями. Колонка совместима и с устройствами, поддерживающими устаревшие версии Bluetooth. Также есть возможность беспроводного подключения.

При своих компактных габаритах, «малышка» обеспечивает до 10 часов беспрерывного воспроизведения музыки. Восстановление заряда проводится через USB Type-C. На полный цикл уйдет около 2.5 часов.

Тест звучания Creative Muvo Play

Отличное качество звучания, сбалансированное на широком диапазоне частот. Насыщенно звучат и вокальные, и танцевальные композиции. Очень высокий запас по максимальной громкости. Корректно справляется с треками с постоянно меняющимся спектром тонального воспроизведения. Подойдет также для просмотра фильмов, игр и прослушивания аудиоподкастов. Есть встроенный всенаправленный микрофон с быстрым вызовом голосовых помощников и громкой связи. За воспроизведение отвечают два активных 1.5-дюймовых динамика и два пассивных излучателя.

Итоги по Creative Muvo Play

Золото. Выбор редакции MegaObzorCreative Muvo Play одна из лучших портативных колонок в сегменте до 3500 рублей. Компактные габариты, защита IPX7, высокая автономность, поддержка громкой связи и голосовых помощников, использование Bluetooth 5.0, сочные расцветки.
Creative Muvo Play получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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