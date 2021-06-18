Обзор Creative Outlier Active V2. Недорогие спортивные наушники

В рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование беспроводных наушников Creative Outlier Sports, с этого времени прошло более 4 лет и эти наушники по-прежнему используются во время тренировок. Не так давно в рамках этого семейства вышли Creative Outlier Active V2, ориентированы на людей, ведущих активный образ жизни и занимающихся спортом.

Creative Outlier Active V2

К моменту публикации их уже можно приобрести в российских магазинах за 2 800 рублей.

Комплектация

Комплект включает замшевый чехол, набор дополнительных амбушюров, силиконовые накладки, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Упакованы в компактную коробку с изображением наушников и данными по характеристикам.

Creative Outlier Active V2

Creative Outlier Active V2 обзор

Внешний вид

Чашки наушников соединены между собой плоским кабелем. Во время ношения можно будет соединить между собой с помощью магнитов.

Creative Outlier Active V2

На кабеле закреплен фиксатор. Он позволяет уменьшить длину кабеля, подобрав оптимальную длину.

Creative Outlier Active V2

Чашки выполнены из черного пластика с матовым покрытием. Немаркие. Есть защита от воды, соответствующая требованиям класса IPX5. Не боятся дождя и пота. Плавать в бассейне в них нельзя.

Creative Outlier Active V2

По умолчанию на корпусе установлены силиконовые насадки с выступом, повышающим надежность фиксации в ушной раковине. При желании можно будет заменить на вариант без выступа.

Creative Outlier Active V2

Также Creative Outlier Active V2 сопровождаются дополнительными амбушюрами, отличающимися габаритами. Можно подобрать оптимальную посадку под свои уши. Три разных пары.

Creative Outlier Active V2

Ножка динамика с защитной металлической сеткой. Используется 5.5 мм динамик.

Creative Outlier Active V2

Элементы управления вынесены на пульт ДУ. Тут кнопка включения, постановки на паузу, изменения громкости и переключения треков.

Creative Outlier Active V2

Для зарядки используется microUSB, расположенный под защитной заглушкой.

Тесты

В комплектной инструкции подробно описаны поддерживаемые команды. Здесь есть действия, отвечающие за воспроизведение, и голосовые вызовы. Два последовательных нажатия активируют голосовой помощник, эта функция корректно работала на Android и iOS.

Creative Outlier Active V2

Мы использовали их на беговой дорожке для прослушивания музыки и просмотра фильмов. Во время силовых занятий слушали подкасты. Акцент на низких частотах с подобранной тематической музыкой задает хороший темп занятиям и повышает общую результативность тренировки.

Creative Outlier Active V2

Оптимальный уровень пассивной звукоизоляции. Присутствует запас по громкости. Для беспроводного соединения со смартфоном Creative Outlier Active V2 используют актуальный Bluetooth 5.0.

Creative Outlier Active V2

В ушах сидят плотно. Движениям головы в стороны не мешают. При беге и прыжках из ушей не выпадают. Встроенного заряда у наушников хватает на 9 часов автономной работы.

Creative Outlier Active V2

Есть встроенный микрофон. Голос передает он чисто, без искажений. Можно будет ответить на входящий вызов, не отвлекаясь на смартфон.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorCreative Outlier Active V2 – недорогая гарнитура для занятий спортом и прогулок на улице, без риска повреждения при эксплуатации под дождем и ливнем. Два вида силиконовых накладок, дополнительные амбушюры, магнитное крепление чашек между собой, регулируемая длина кабеля, длительное время автономной работы, поддержка голосового помощника. Проблем и сбоев в ходе тестов выявлено не было.
Creative Outlier Active V2 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Creative Outlier Active V2
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