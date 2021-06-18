Обзор Creative Outlier Active V2. Недорогие спортивные наушники

В рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование беспроводных наушников Creative Outlier Sports , с этого времени прошло более 4 лет и эти наушники по-прежнему используются во время тренировок. Не так давно в рамках этого семейства вышли Creative Outlier Active V2, ориентированы на людей, ведущих активный образ жизни и занимающихся спортом.

Комплектация

К моменту публикации их уже можно приобрести в российских магазинах за 2 800 рублей.Комплект включает замшевый чехол, набор дополнительных амбушюров, силиконовые накладки, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Упакованы в компактную коробку с изображением наушников и данными по характеристикам.

Creative Outlier Active V2 обзор

Внешний вид

Чашки наушников соединены между собой плоским кабелем. Во время ношения можно будет соединить между собой с помощью магнитов.

На кабеле закреплен фиксатор. Он позволяет уменьшить длину кабеля, подобрав оптимальную длину.

Чашки выполнены из черного пластика с матовым покрытием. Немаркие. Есть защита от воды, соответствующая требованиям класса IPX5. Не боятся дождя и пота. Плавать в бассейне в них нельзя.

По умолчанию на корпусе установлены силиконовые насадки с выступом, повышающим надежность фиксации в ушной раковине. При желании можно будет заменить на вариант без выступа.

Также Creative Outlier Active V2 сопровождаются дополнительными амбушюрами, отличающимися габаритами. Можно подобрать оптимальную посадку под свои уши. Три разных пары.

Ножка динамика с защитной металлической сеткой. Используется 5.5 мм динамик.

Элементы управления вынесены на пульт ДУ. Тут кнопка включения, постановки на паузу, изменения громкости и переключения треков.

Тесты

Для зарядки используется microUSB, расположенный под защитной заглушкой.В комплектной инструкции подробно описаны поддерживаемые команды. Здесь есть действия, отвечающие за воспроизведение, и голосовые вызовы. Два последовательных нажатия активируют голосовой помощник, эта функция корректно работала на Android и iOS.

Мы использовали их на беговой дорожке для прослушивания музыки и просмотра фильмов. Во время силовых занятий слушали подкасты. Акцент на низких частотах с подобранной тематической музыкой задает хороший темп занятиям и повышает общую результативность тренировки.

Оптимальный уровень пассивной звукоизоляции. Присутствует запас по громкости. Для беспроводного соединения со смартфоном Creative Outlier Active V2 используют актуальный Bluetooth 5.0.

В ушах сидят плотно. Движениям головы в стороны не мешают. При беге и прыжках из ушей не выпадают. Встроенного заряда у наушников хватает на 9 часов автономной работы.

Итоги

Есть встроенный микрофон. Голос передает он чисто, без искажений. Можно будет ответить на входящий вызов, не отвлекаясь на смартфон.Creative Outlier Active V2 – недорогая гарнитура для занятий спортом и прогулок на улице, без риска повреждения при эксплуатации под дождем и ливнем. Два вида силиконовых накладок, дополнительные амбушюры, магнитное крепление чашек между собой, регулируемая длина кабеля, длительное время автономной работы, поддержка голосового помощника. Проблем и сбоев в ходе тестов выявлено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".