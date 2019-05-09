Обзор Creative Pebble Plus. Компактная акустическая система формата 2.1

Не так давно компания Creative расширила линейку настольной акустики Pebble выпуском версии формата 2.1. У нас появилась возможность в числе первых детально изучить Creative Pebble Plus. Заявлена поддержка режима High Gain, увеличивающего мощность звука без потери в качестве.
Рекомендованная стоимость новинки составляет 3990 рублей.
Creative Pebble Plus обзор
КомплектацияПоставляется в коробке из плотного картона с изображением системы и данными по её техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний видКак и в оригинальной 2.0 версии, тут сохранили пару шаровидных основных колонок, оснащенных 2-дюймовыми динамиками.
Расположены они под углом в 45 градусов, обеспечивая оптимальное направление звука. Центральная часть динамиков окрашена в золотистый цвет.
На правой колонке есть барабан регулировки громкости. Слева логотип производителя.
Динамики без дополнительной защиты. Стоит быть аккуратным при транспортировке.
Creative Pebble Plus дополнена компактным сабвуфером с 4-дюймовым излучателем. Расположен он на нижней грани. Здесь же отверстие фазоинвертора.
Выполнен корпус из МДФ, стоит на четырех ножках, обеспечивающих корректную работу низкочастотного динамика.
Для работы системы потребуется только один свободный USB-разъем у ноутбука или настольного компьютера. Отсутствие внешнего блока питания избавляет от лишних проводов на рабочем столе.
Есть отдельный провод с RCA-разъемом для подключения к сабвуферу. Все кабели несъемные.
Несмотря на 2.1 формат, система компактна и не требует много места на рабочем столе.