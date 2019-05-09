Обзор Creative Pebble Plus. Компактная акустическая система формата 2.1

2019-05-09, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Creative Pebble Plus; [261]
Не так давно компания Creative расширила линейку настольной акустики Pebble выпуском версии формата 2.1. У нас появилась возможность в числе первых детально изучить Creative Pebble Plus. Заявлена поддержка режима High Gain, увеличивающего мощность звука без потери в качестве.

Creative Pebble Plus

Рекомендованная стоимость новинки составляет 3990 рублей.

Creative Pebble Plus обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением системы и данными по её техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

Creative Pebble Plus

Внешний вид

Как и в оригинальной 2.0 версии, тут сохранили пару шаровидных основных колонок, оснащенных 2-дюймовыми динамиками.

Creative Pebble Plus

Расположены они под углом в 45 градусов, обеспечивая оптимальное направление звука. Центральная часть динамиков окрашена в золотистый цвет.

Creative Pebble Plus

На правой колонке есть барабан регулировки громкости. Слева логотип производителя.

Creative Pebble Plus

Динамики без дополнительной защиты. Стоит быть аккуратным при транспортировке.

Creative Pebble Plus

Creative Pebble Plus дополнена компактным сабвуфером с 4-дюймовым излучателем. Расположен он на нижней грани. Здесь же отверстие фазоинвертора.

Creative Pebble Plus

Выполнен корпус из МДФ, стоит на четырех ножках, обеспечивающих корректную работу низкочастотного динамика.

Creative Pebble Plus

Для работы системы потребуется только один свободный USB-разъем у ноутбука или настольного компьютера. Отсутствие внешнего блока питания избавляет от лишних проводов на рабочем столе.

Creative Pebble Plus

Есть отдельный провод с RCA-разъемом для подключения к сабвуферу. Все кабели несъемные.

Creative Pebble Plus

Несмотря на 2.1 формат, система компактна и не требует много места на рабочем столе.

Тесты

Появление отдельного сабвуфера ожидаемо улучшило проработку звучания в диапазоне низких частот. Насыщенные и чистые басы, раскрывающие спецэффекты в фильмах и играх. Верхние и средние частоты хорошо проработаны. Звуковая сцена приятная, не перегружена.

Есть хороший запас по громкости. При выходе на максимальный уровень шумов и артефактов замечено не было. Колонки можно назвать универсальными, они подойдут для музыки и фильмов, они же хороши и в играх.

Итоги по Creative Pebble Plus

Creative Pebble Plus – хорошо сбалансированный вариант акустики в формате 2.1. Ее главное преимущество – компактные габариты, помимо этого аккуратный внешний вид, запас по громкости, сбалансированное звучание, питание и передача звука по USB. Отлично подойдут в пару к ноутбуку, домашнему или офисному ПК.

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