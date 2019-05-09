Обзор Creative Pebble Plus. Компактная акустическая система формата 2.1

Не так давно компания Creative расширила линейку настольной акустики Pebble выпуском версии формата 2.1. У нас появилась возможность в числе первых детально изучить Creative Pebble Plus. Заявлена поддержка режима High Gain, увеличивающего мощность звука без потери в качестве.

Creative Pebble Plus обзор

Рекомендованная стоимость новинки составляет 3990 рублей.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением системы и данными по её техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Как и в оригинальной 2.0 версии, тут сохранили пару шаровидных основных колонок, оснащенных 2-дюймовыми динамиками.

Расположены они под углом в 45 градусов, обеспечивая оптимальное направление звука. Центральная часть динамиков окрашена в золотистый цвет.

На правой колонке есть барабан регулировки громкости. Слева логотип производителя.

Динамики без дополнительной защиты. Стоит быть аккуратным при транспортировке.

Creative Pebble Plus дополнена компактным сабвуфером с 4-дюймовым излучателем. Расположен он на нижней грани. Здесь же отверстие фазоинвертора.

Выполнен корпус из МДФ, стоит на четырех ножках, обеспечивающих корректную работу низкочастотного динамика.

Для работы системы потребуется только один свободный USB-разъем у ноутбука или настольного компьютера. Отсутствие внешнего блока питания избавляет от лишних проводов на рабочем столе.

Есть отдельный провод с RCA-разъемом для подключения к сабвуферу. Все кабели несъемные.

Тесты

Несмотря на 2.1 формат, система компактна и не требует много места на рабочем столе.Появление отдельного сабвуфера ожидаемо улучшило проработку звучания в диапазоне низких частот. Насыщенные и чистые басы, раскрывающие спецэффекты в фильмах и играх. Верхние и средние частоты хорошо проработаны. Звуковая сцена приятная, не перегружена.

Итоги по Creative Pebble Plus

Есть хороший запас по громкости. При выходе на максимальный уровень шумов и артефактов замечено не было. Колонки можно назвать универсальными, они подойдут для музыки и фильмов, они же хороши и в играх.Creative Pebble Plus – хорошо сбалансированный вариант акустики в формате 2.1. Ее главное преимущество – компактные габариты, помимо этого аккуратный внешний вид, запас по громкости, сбалансированное звучание, питание и передача звука по USB. Отлично подойдут в пару к ноутбуку, домашнему или офисному ПК.