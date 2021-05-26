Обзор Creative Pebble V3. Настольная акустика 2.0 для ноутбука

Тестируемая сегодня акустическая система Creative Pebble V3 выполнена в формате 2.0. Она поддерживает функцию Clear Dialog, позволяющую улучшить звучание голосов в играх и фильмах. Есть переключатель, увеличивающий громкость колонок, как уверяет сам производитель, они громче ранних версий на 50%.

Creative Pebble V3

Рекомендованная стоимость составляет 2 990 рублей. Они находятся в свободном доступе в российских магазинах.

Комплектация

Упакованы в коробку с изображением акустики и данными по характеристикам. Комплект включает переходник с USB-C на USB и документацию.

Creative Pebble V3

Внешний вид

Creative Pebble V3

Характерный для линейки Pebble внешний вид корпуса колонок в форме усеченной полусферы. Выглядят стильно.

Creative Pebble V3

Между собой колонки соединены несъемным кабелем. Длины достаточно для расположения по краям от монитора или ноутбука.

Creative Pebble V3

Еще один кабель это USB-C, он отвечает за подачу питания и проводной режим передачи звука. В комплекте также предусмотрели переходник на полноразмерный USB.

Creative Pebble V3

На основании у Creative Pebble V3 прорезиненная накладка, предотвращающая скольжение по поверхности рабочего стола и гасящая вибрацию.

Creative Pebble V3

В центре можно обратить внимание на переключатель с двумя положениями. Он отвечает за усиление громкости воспроизведения.

Creative Pebble V3

Динамик расположен под углом 45 градусов. Как и в ранних версиях обеспечивается оптимальное направление звука на пользователя.

Creative Pebble V3

Под динамиком регулятор громкости звука. Рядом с ним кнопка синхронизации Bluetooth и светодиодный индикатор.

Creative Pebble V3

С обратной стороны пассивный излучатель, отвечающий за улучшение звучания низких частот. Доступен аудиоразъем.

Тесты

У Creative Pebble V3 доступны проводные и беспроводные способы подключения источника звука. Все они требуют подачи питания через USB. По умолчанию это USB-C, часто встречаемый в современных ноутбуках, планшетах, смартфонов и даже на некстген консолях. Отдельно предусмотрели переходник на полноразмерный USB. В качестве источника питания можно использовать зарядку от телефона или PowerBank.

Creative Pebble V3

При подключении определяются автоматически. Диапазон воспроизведения от 100 до 17000 Гц. Поддерживается технология Сlean Dialog, делающая акцент на голосе. Это заметно при просмотре фильмов или сериалов, в сравнение со встроенными в ноутбук или монитор динамиками.

Creative Pebble V3

У колонки есть хороший запас по громкости. При чем даже без включения усиления хватает для комфортного прослушивания музыки и просмотра роликов. С усилением мощность увеличивается до 16 Вт. Звуковая сцена чистая, без шумов и артефактов.

Creative Pebble V3

Колонки поддерживают беспроводную передачу звука с помощью Bluetooth модуля. Мы проверяли работу со смартфоном, телевизором и ноутбуком. Соединение стабильное. Разницы в качестве звука с проводным подключением нет.

Creative Pebble V3 обзор

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorCreative Pebble V3 стали удачным продолжением линейки компактной акустики формата 2.0. В сравнение с прошлыми двумя поколениями повысили максимальный уровень громкости, улучшили восприятие голоса и добавили беспроводное подключение Bluetooth. Оптимальный вариант при поиске недорогой настольной акустики для ноутбука, моноблока или рабочего ПК.
Creative Pebble V3 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Creative Pebble V3
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