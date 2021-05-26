Обзор Creative Pebble V3. Настольная акустика 2.0 для ноутбука

Тестируемая сегодня акустическая система Creative Pebble V3 выполнена в формате 2.0. Она поддерживает функцию Clear Dialog, позволяющую улучшить звучание голосов в играх и фильмах. Есть переключатель, увеличивающий громкость колонок, как уверяет сам производитель, они громче ранних версий на 50%.

Комплектация

Рекомендованная стоимость составляет 2 990 рублей. Они находятся в свободном доступе в российских магазинах.Упакованы в коробку с изображением акустики и данными по характеристикам. Комплект включает переходник с USB-C на USB и документацию.

Внешний вид

Характерный для линейки Pebble внешний вид корпуса колонок в форме усеченной полусферы. Выглядят стильно.

Между собой колонки соединены несъемным кабелем. Длины достаточно для расположения по краям от монитора или ноутбука.

Еще один кабель это USB-C, он отвечает за подачу питания и проводной режим передачи звука. В комплекте также предусмотрели переходник на полноразмерный USB.

На основании у Creative Pebble V3 прорезиненная накладка, предотвращающая скольжение по поверхности рабочего стола и гасящая вибрацию.

В центре можно обратить внимание на переключатель с двумя положениями. Он отвечает за усиление громкости воспроизведения.

Динамик расположен под углом 45 градусов. Как и в ранних версиях обеспечивается оптимальное направление звука на пользователя.

Под динамиком регулятор громкости звука. Рядом с ним кнопка синхронизации Bluetooth и светодиодный индикатор.

Тесты

С обратной стороны пассивный излучатель, отвечающий за улучшение звучания низких частот. Доступен аудиоразъем.У Creative Pebble V3 доступны проводные и беспроводные способы подключения источника звука. Все они требуют подачи питания через USB. По умолчанию это USB-C, часто встречаемый в современных ноутбуках, планшетах, смартфонов и даже на некстген консолях. Отдельно предусмотрели переходник на полноразмерный USB. В качестве источника питания можно использовать зарядку от телефона или PowerBank.

При подключении определяются автоматически. Диапазон воспроизведения от 100 до 17000 Гц. Поддерживается технология Сlean Dialog, делающая акцент на голосе. Это заметно при просмотре фильмов или сериалов, в сравнение со встроенными в ноутбук или монитор динамиками.

У колонки есть хороший запас по громкости. При чем даже без включения усиления хватает для комфортного прослушивания музыки и просмотра роликов. С усилением мощность увеличивается до 16 Вт. Звуковая сцена чистая, без шумов и артефактов.

Creative Pebble V3 обзор

Итоги

Колонки поддерживают беспроводную передачу звука с помощью Bluetooth модуля. Мы проверяли работу со смартфоном, телевизором и ноутбуком. Соединение стабильное. Разницы в качестве звука с проводным подключением нет.Creative Pebble V3 стали удачным продолжением линейки компактной акустики формата 2.0. В сравнение с прошлыми двумя поколениями повысили максимальный уровень громкости, улучшили восприятие голоса и добавили беспроводное подключение Bluetooth. Оптимальный вариант при поиске недорогой настольной акустики для ноутбука, моноблока или рабочего ПК.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".