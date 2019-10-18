Обзор Creative SXFI AMP. Карманный усилитель для наушников до 600 Ом

2019-10-18, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Creative SXFI AMP; [117]
Количество телефонов с аудиоразъемом стремительно сокращается и это нравится далеко не всем. Отправлять на полки проводные наушники рано, да и технология Bluetooth имеет ряд недостатков, среди которых задержки и ограниченное время автономной работы. Тестируемый сегодня портативный усилитель Creative SXFI AMP, создавался с учетом актуальных трендов, он оснащается USB Type-C разъемом и оснащен встроенным чипом Super X-Fi UltraDSP, обрабатывающим входящий сигнал со смартфона.

Creative SXFI AMP

Средняя стоимость на момент публикации составляет 12000 рублей.

Creative SXFI AMP обзор

Комплектация

Creative SXFI AMP

Покупатель получает Creative SXFI AMP, упакованным в компактную коробку с тематическим оформлением. Комплект включает USB Type-C кабель, переходник на miniUSB, сам усилитель и техническую документацию.

Creative SXFI AMP

Внешний вид

Выполнен усилитель в компактном корпусе из металла, окрашенного в черный цвет. По габаритам он сопоставим с пультом управления, фиксируемом на кабеле наушников.

Creative SXFI AMP

Он меньше и легче, чем зажигалка. Такой формат исполнения оптимален, не оттягивает кабель и не занимает место в кармане.

Creative SXFI AMP

Выведены несколько механических кнопок, отвечающих за регулировку громкости, воспроизведение/паузу, активацию технологии Super X-Fi.

Creative SXFI AMP

На одной из боковых сторон выведен USB Type-C разъем. В паре с современными смартфонами Creative SXFI AMP потребует только наличие одного короткого кабеля с двумя симметричными штекерами.

Creative SXFI AMP

С обратной стороны классический аудиоразъем. Обеспечивается широкая совместимость с подключаемой акустикой.

Тесты

Этот усилитель ориентирован на использование в паре с носимыми устройствами. Возможна эксплуатация с современными материнскими платами, они оснащаются USB Type-C разъемом. Во всех вариантах определяется автоматически и не требует от пользователя проведение стартовых настроек.

Creative SXFI AMP

Технология Super X-Fi активируется нажатием на кнопку. В активном состоянии кнопка подсвечивается зеленым цветом, наглядно.

Creative SXFI AMP

Предлагаются возможности тонкой настройки звучания. Для этого потребуется загрузка утилиты SXFI Control и SXFI App. Как и в случае с наушниками Creative SXFi Air необходимо провести сканирование формы головы и ушей. Так подбирается оптимальное звучание под конкретного пользователя.

Creative SXFI AMP

В утилите доступен эквалайзер с корректировкой низких и высоких частот. Можно настроить собственный профиль эквалайзера.

Creative SXFI AMP

Выбирается производитель наушников и конкретная модель. Активируется формат звучания: 5.1 или 7.1.

Creative SXFI AMP

За время тестов в паре с Creative SXFI AMP мы использовали наушники разных ценовых категорий. Разница с прямым подключением без усилителя заметна не только в уровне громкости, но насыщенности звуковой сцены. Заметно преображается ощущение объемности звука. Улучшается звучание басов, чище становятся высокие частоты. Для телефонов использование усилителя позволяет раскрыть потенциал дорогих наушников. Моделей со встроенным ЦАП на рынке представлено очень мало.

Creative SXFI AMP

Свой вклад вносит технология моделирования поведения звука в зависимости от формы ушей и головы пользователя. Мы проводили слепые тесты со сканированием и без сканирования, пользователи отмечали разницу в звучании.

Creative SXFI AMP

Итоги по Creative SXFI AMP

Creative SXFI AMP – компактный усилитель наушников, оптимизированный на использование в паре со смартфоном. С помощью него можно добавить поддержку Super X-Fi в приобретенные ранее проводные наушники до 600 Ом. Этот же усилитель добавляет аудиоразъем в устройство, лишенное поддержки проводных наушников.

Комментарии и отзывы Creative SXFI AMP
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Обзор Creative SXFI AMP. Карманный усилитель для наушников до 600 ОмОбзор Creative SXFI AMP. Карманный усилитель для наушников до 600 Ом
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