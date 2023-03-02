Обзор Creative Sensemore Air. Внутриканальные наушники с режимом улучшения слуха

Сегодня поделимся опытом эксплуатации новой линейки внутриканальных наушников от Creative. Для Sensemore Air заявлены режим внешнего прослушивания Embiant с увеличенной чувствительностью, активное шумоподавление, автономная работа до 10 часов, защита от влаги IPX5, функции беспроводной и быстрой зарядок.

Creative Sensemore Air

Комплектация

Комплект включает зарядный чехол, две дополнительные пары амбушюров, USB-кабель и различную документацию. Собрано все в коробке с изображением наушников и данными по характеристикам.

Creative Sensemore Air

Creative Sensemore Air обзор

Внешний вид

Форма в виде компактных «капелек». Корпус выполнен из пластика черного цвета. Он герметичен, наушники защищены от влаги, соответствуя требованиям IPX5. В них можно гулять под дождем и носить во время силовой тренировки.

Creative Sensemore Air

На внешней стороне чашек зона с кольцевой подсветкой, отображающей текущий рабочий статус. Это сенсорная зона, обеспечивающая полноценное дистанционное управление воспроизведением, ответ на входящий вызов и постановку на паузу.

Creative Sensemore Air

Каждый из наушников оснащен группой микрофонов, используемых как для передачи голоса, так и оценки окружающего шума для работы технологии активного шумоподавления.

Creative Sensemore Air

На ножку динамика зафиксированы силиконовые амбушюры. В комплекте с Creative Sensemore Air идут три пары с разными габаритами для индивидуального подбора посадки.

Creative Sensemore Air

Зарядный чехол также выполнен из пластика черного цвета с матовым покрытием. Под крышкой у него два посадочных места с магнитным креплением.

Creative Sensemore Air

Как и у рассмотренных ранее Creative OUTLIER PRO, поддерживается как зарядка кабелем через разъем USB-C, так и беспроводная Qi. Со смартфонами с реверсивной зарядкой, этот чехол можно будет расположить на крышке и провести сеанс зарядки.

Creative Sensemore Air

Габариты у корпуса компактные, легко помещается в кармане штанов или рубашки. Качество сборки у кейса и наушников хорошее. Контролировать состояние зарядки можно через индикаторы на лицевой стороне.

Софт

Для Creative Sensemore Air доступна утилита управления, доступная для iOS и Android. В ее главном окне можно просматривать данные по уровню заряда аккумулятора каждого из наушников в отдельности.

Creative Sensemore Air

Идет управление режимом шумоподавления. В нем помимо ANC, есть режим Sensemore суть которого заключается в мониторинге и передаче окружающих звуков. Разработана она для усиления звуковых волн, голоса, подчеркивая детали в воспроизводимом звуке. Это же может помочь при наличии умеренным нарушением слуха. При этом сохранен режим Ambient, который используется для контроля происходящего вокруг или разговора с собеседником не снимая наушники.

Creative Sensemore Air

Эквалайзер с большой библиотекой предустановленных пресетов, которые включают не только музыкальные жанры и тип контента, но даже отдельные игры, обеспечивая лучший баланс под конкретную задачу.

Creative Sensemore Air

Тесты

Оснащены Creative Sensemore Air модулем Bluetooth 5.2 с кодеками SBC и AAC. Тестирование проводили со смартфонами iPhone 13 Pro Max и Pixel 7 Pro. За время длительного изучения проблем в работе выявлено не было.

Creative Sensemore Air

Звук выдают детализированный с чистыми верхними частотами, проработанной серединой и мягким басом. Настройка звука с помощью эквалайзера позволит подобрать под себя оптимальный баланс. В наушниках мы не только слушали музыку и аудиоподкасты на Яндекс.Музыке, но и поиграли в Atomic Hearts подключившись к ноутбуку с запущенной игрой.

Creative Sensemore Air

При своих компактных габаритах дают хорошие показатели автономной работы. При обычном уровне громкости заряда хватило на 9 часов беспрерывного прослушивания. В комплектном адаптере зарядка занимает около 40 минут, при этом за 10 минут можно получить заряда на 2 часа использования.

Creative Sensemore Air

В ушах сидят плотно, не выпадают и во время бега. Зимой наушники можно одевать под шапку. Управление реализовано интуитивно. Отдельно приведем пример работы встроенного микрофона.

Тест микрофона Creative Sensemore Air

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorCreative Sensemore Air – беспроводные наушники с продвинутым режимом улучшения слуха. Помимо этого они защищены от влаги, поддерживают сенсорное управление, оснащены динамики с детализированным звуком, чехлом с беспроводной и быстрой зарядкой, активным шумоподавлением.
Creative Sensemore Air получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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