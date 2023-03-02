Обзор Creative Sensemore Air. Внутриканальные наушники с режимом улучшения слуха

На внешней стороне чашек зона с кольцевой подсветкой, отображающей текущий рабочий статус. Это сенсорная зона, обеспечивающая полноценное дистанционное управление воспроизведением, ответ на входящий вызов и постановку на паузу.
Каждый из наушников оснащен группой микрофонов, используемых как для передачи голоса, так и оценки окружающего шума для работы технологии активного шумоподавления.
На ножку динамика зафиксированы силиконовые амбушюры. В комплекте с Creative Sensemore Air идут три пары с разными габаритами для индивидуального подбора посадки.
Зарядный чехол также выполнен из пластика черного цвета с матовым покрытием. Под крышкой у него два посадочных места с магнитным креплением.
Как и у рассмотренных ранее Creative OUTLIER PRO, поддерживается как зарядка кабелем через разъем USB-C, так и беспроводная Qi. Со смартфонами с реверсивной зарядкой, этот чехол можно будет расположить на крышке и провести сеанс зарядки.
Габариты у корпуса компактные, легко помещается в кармане штанов или рубашки. Качество сборки у кейса и наушников хорошее. Контролировать состояние зарядки можно через индикаторы на лицевой стороне.
Идет управление режимом шумоподавления. В нем помимо ANC, есть режим Sensemore суть которого заключается в мониторинге и передаче окружающих звуков. Разработана она для усиления звуковых волн, голоса, подчеркивая детали в воспроизводимом звуке. Это же может помочь при наличии умеренным нарушением слуха. При этом сохранен режим Ambient, который используется для контроля происходящего вокруг или разговора с собеседником не снимая наушники.
Эквалайзер с большой библиотекой предустановленных пресетов, которые включают не только музыкальные жанры и тип контента, но даже отдельные игры, обеспечивая лучший баланс под конкретную задачу.
Звук выдают детализированный с чистыми верхними частотами, проработанной серединой и мягким басом. Настройка звука с помощью эквалайзера позволит подобрать под себя оптимальный баланс. В наушниках мы не только слушали музыку и аудиоподкасты на Яндекс.Музыке, но и поиграли в Atomic Hearts подключившись к ноутбуку с запущенной игрой.
При своих компактных габаритах дают хорошие показатели автономной работы. При обычном уровне громкости заряда хватило на 9 часов беспрерывного прослушивания. В комплектном адаптере зарядка занимает около 40 минут, при этом за 10 минут можно получить заряда на 2 часа использования.
В ушах сидят плотно, не выпадают и во время бега. Зимой наушники можно одевать под шапку. Управление реализовано интуитивно. Отдельно приведем пример работы встроенного микрофона.