Достойный и доступный саундбар для ПК. Обзор Creative Sound Blaster GS3

Как показала практика, саундбар удачный выбор не только для телевизора, но и настольных ПК, ноутбуков, игровых консолей. Как пример изучаемый сегодня Creative Sound Blaster GS3, которая несмотря на компактное исполнение выдает насыщенный и живой звук, поддерживает два варианта проводного и беспроводное соединение Bluetooth 5.4.

Creative Sound Blaster GS3

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением акустики и данными по конструктивным особенностям с обратной. Комплект включает USB-кабель, руководство пользователя.

Creative Sound Blaster GS3

Внешний вид

Выполнена в компактном корпусе с длиной 410 мм. Оптимально с учетом возможности размещения рядом в зоне под монитором.

Creative Sound Blaster GS3

Сам он привычной формы в виде бруска, лицевая сторона которого с металлической сеткой. В углу рельефный логотип бренда.

Creative Sound Blaster GS3

За счет формы ножек он размещается немного под углом, направляя звук на пользователя. При этом возможность установки на стену для этой модели не предусмотрена.

Creative Sound Blaster GS3

С обратной стороны отверстие фазоинвертора. В углу разъем USB-C, который используется и как питающий, и как интерфейсный, а также аудиоразъем AUX.

Creative Sound Blaster GS3

Органы управления на правом торце. Тут регулятор громкости, кнопки управления подсветкой, переключения источника сигнала, технологии SuperWide. Доступно гнездо для подключения наушников.

Creative Sound Blaster GS3

Вдоль всей длины на основании полупрозрачный пластик, рассеивающий свет от группы светодиодов. Создается фоновое освещение рядом с саундбаром. Аккуратно и со вкусом.

Creative Sound Blaster GS3

Основу корпуса составляет пластик. Плотная сборка и в целом Creative Sound Blaster GS3 производит приятное впечатление как внешне, так и качеством сборки.

Тесты

Саундбар для работы использует питание подаваемое по USB. Здесь нет повышенных требований к току, подключить можно как к свободному разъему ноутбука, материнской платы или зарядке от смартфона. В комплект идет только кабель. Он же может использоваться для передачи звука в формате 16 бит 48 МГц. Вторым вариантом проводного соединения является аудиокабель. Подключить можно и по Bluetooth 5.4, а в итоге же получаем универсальный вариант который подойдет под различные типы устройств и сценарии.

Creative Sound Blaster GS3

Акустическая группа включает полноразмерные динамики в количестве двух штук по 6 Вт каждый и фазоинвертор. Пиковая мощность достигает 24 Вт. Данная система поддерживает технологию SuperWide. При ее активиации создается эффект объемной сцены. Это виртуальный эффект, но при этом оно улушчает восприятие спецэффектов и помогает определеять источник звука в шутерах.

Creative Sound Blaster GS3

Звучание понравилось высокие частоты звонкие, средние детализированы и не перегружены, басы мягкие. При выходе на высокий уровень громкости не дребезжит. Колонка хорошо справляется с разножанровым контентом, позволит насладиться не только музыкой, но и фильмами, играми.

Итоги

Creative Sound Blaster GS3 – доступный саундбар для ПК, который станет хорошей альтернативной распространённой 2.0 схеме. Компактный корпус, добротное звучание, фоновая подсветка, два варианта проводного подключение, беспроводной Bluetooth 5.4, гнездо под наушники, подача питания по USB.
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