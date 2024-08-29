Достойный и доступный саундбар для ПК. Обзор Creative Sound Blaster GS3

Сам он привычной формы в виде бруска, лицевая сторона которого с металлической сеткой. В углу рельефный логотип бренда.
За счет формы ножек он размещается немного под углом, направляя звук на пользователя. При этом возможность установки на стену для этой модели не предусмотрена.
С обратной стороны отверстие фазоинвертора. В углу разъем USB-C, который используется и как питающий, и как интерфейсный, а также аудиоразъем AUX.
Органы управления на правом торце. Тут регулятор громкости, кнопки управления подсветкой, переключения источника сигнала, технологии SuperWide. Доступно гнездо для подключения наушников.
Вдоль всей длины на основании полупрозрачный пластик, рассеивающий свет от группы светодиодов. Создается фоновое освещение рядом с саундбаром. Аккуратно и со вкусом.
Основу корпуса составляет пластик. Плотная сборка и в целом Creative Sound Blaster GS3 производит приятное впечатление как внешне, так и качеством сборки.
Акустическая группа включает полноразмерные динамики в количестве двух штук по 6 Вт каждый и фазоинвертор. Пиковая мощность достигает 24 Вт. Данная система поддерживает технологию SuperWide. При ее активиации создается эффект объемной сцены. Это виртуальный эффект, но при этом оно улушчает восприятие спецэффектов и помогает определеять источник звука в шутерах.
Звучание понравилось высокие частоты звонкие, средние детализированы и не перегружены, басы мягкие. При выходе на высокий уровень громкости не дребезжит. Колонка хорошо справляется с разножанровым контентом, позволит насладиться не только музыкой, но и фильмами, играми.