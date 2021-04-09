Обзор Creative Sound Blaster JAM V2. Лучшие игровые беспроводные наушники до 5000

В уже далеком 2015 году мы проводили тестирование беспроводных наушников Creative Sound Blaster JAM , выполненные в корпусе с легким весом и ориентированными на мобильных игр. В начале весны компания обновила эту серию, выпустив второе поколение с заявленным временем работы до 22 часов. Из изменений был внедрен актуальны модуль Bluetooth с поддержкой технологии aptX HD, группа микрофонов с шумоподавлением Qualcomm cVc 8.0, система VoiceDetect.

Creative Sound Blaster JAM V2 обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость Creative Sound Blaster JAM V2 составляет 3 490 рублей.

Комплектация

Упакованы в коробку с ручкой для переноски. На обратной стороне на нескольких языках описаны основные особенности работы. комплект включает USB-C кабель, сменные амбушюры, различная документация.

Внешний вид

Сохранена одна из ключевых особенностей первого поколения – компактный корпус и легкий вес. Узкое оголовье и круглые чашки.

В оформлении преобладают темные цвета. Вместо схематичного рисунка на внешнюю сторону нанесен логотип игровой линейки Creative.

Правая чашка совмещена с кнопкой воспроизведения и постановки на паузу. В этой же зоне находится светодиодный индикатор. Здесь же кнопки изменения громкостью и переключения треков. Отдельная кнопка, отвечающая за усиление басов.

На основании актуальный разъем USB Type-C. Соответствующий кабель для зарядки и подключения к ПК идет в комплекте.

Оголовье узкое. Основным материалом в Creative Sound Blaster JAM V2 выступает пластик. Несмотря на то что он достаточно прочный, лучше быть аккуратным.

Есть возможность изменения длины оголовья. Направляющие дают широкий диапазон регулировки.

В качестве амбушюр используется амбушюры из губчатого материала. В комплекте есть запасная пара.

Софт

Обе чашки этих наушников сопровождаются микрофоном. Наличие группы необходимо для работы системы шумоподавления.Наушники поддерживают управление с помощью центра Creative App. При первом подключении была проверена актуальность прошивки и самого софта. В стартовом окне выводится изображение гарнитуры. Кнопки быстрого доступа к эквалайзеру и микшеру.

Есть эквалайзер в наборе которого есть пресеты не только для ключевых сценариев, но и популярных игр. Среди них есть Call of Duty, Fortnite, Dota 2 и RDR

Микшер с регулировкой громкости динамиков и силы усиления микрофона.

Несколько пресетов качества аудио.

Схожий набор для микрофона.

Общие настройки системы и проверка прошивки.

Тесты

Creative Sound Blaster JAM V2 поддерживают проводное подключение с помощью USB-C кабеля. Только с ним возможно проведение настройки. Может быть полезно для ПК или ноутбука.

В беспроводном режиме используется актуальный модуль Bluetooth 5.0. Наушники поддерживают кодеки передачи звука в высоком качестве, это aptX HD и aptX LL. Дальность стабильной передачи до 15 метров. Проверяли этот режим со смартфоном OnePlus 8 Pro и адаптером CREATIVE BT-W3.

Несмотря на невысокую стоимость, наушники демонстрируют хорошее качество звука. Есть выраженные басы. Достойно себя показали в шутерах, игре World of Tanks Blitz и при просмотре обновленной «Лига справедливости». В Escape from Tarkov они дали возможность позиционировать врагов на карте.

Тест микрофона Creative Sound Blaster JAM V2

Микрофон с шумоподавлением. Это технология Qualcomm cVc 8.0. Чистая передача голоса без искажений и фонового шума в помещении. Подойдут для сетевых игр и удаленки.

Длительное ношение не вызывает усталости. Открытые чашки с вспененными амбушюрами не создают проблем с запотеванием. В комплекте предусмотрели запасную пару. Конструкция дает возможность подбирать оптимальный обхват.

Заметно улучшились показатели автономной работы. На среднем уровне громкости работают около 22 часов. Зарядку можно будет совместить с прослушиванием.

Итоги по Creative Sound Blaster JAM V2

Невысокая стоимость, техническое оснащение, качество исполнения и поддерживаемые технологии делают Creative Sound Blaster JAM V2 одними из лучших беспроводных наушников в ценовом сегменте до 5 тысяч рублей. Они стали лучше по всем параметрам, при этом оставшись доступными массовому пользователю. Сбоев и проблем выявлено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".