Обзор Creative Sound Blaster JAM V2. Лучшие игровые беспроводные наушники до 5000

В уже далеком 2015 году мы проводили тестирование беспроводных наушников Creative Sound Blaster JAM, выполненные в корпусе с легким весом и ориентированными на мобильных игр. В начале весны компания обновила эту серию, выпустив второе поколение с заявленным временем работы до 22 часов. Из изменений был внедрен актуальны модуль Bluetooth с поддержкой технологии aptX HD, группа микрофонов с шумоподавлением Qualcomm cVc 8.0, система VoiceDetect.

Creative Sound Blaster JAM V2

К моменту публикации продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость Creative Sound Blaster JAM V2 составляет 3 490 рублей.

Creative Sound Blaster JAM V2 обзор

Комплектация

Creative Sound Blaster JAM V2

Упакованы в коробку с ручкой для переноски. На обратной стороне на нескольких языках описаны основные особенности работы. комплект включает USB-C кабель, сменные амбушюры, различная документация.

Creative Sound Blaster JAM V2

Внешний вид

Сохранена одна из ключевых особенностей первого поколения – компактный корпус и легкий вес. Узкое оголовье и круглые чашки.

Creative Sound Blaster JAM V2

В оформлении преобладают темные цвета. Вместо схематичного рисунка на внешнюю сторону нанесен логотип игровой линейки Creative.

Creative Sound Blaster JAM V2

Правая чашка совмещена с кнопкой воспроизведения и постановки на паузу. В этой же зоне находится светодиодный индикатор. Здесь же кнопки изменения громкостью и переключения треков. Отдельная кнопка, отвечающая за усиление басов.

Creative Sound Blaster JAM V2

На основании актуальный разъем USB Type-C. Соответствующий кабель для зарядки и подключения к ПК идет в комплекте.

Creative Sound Blaster JAM V2

Оголовье узкое. Основным материалом в Creative Sound Blaster JAM V2 выступает пластик. Несмотря на то что он достаточно прочный, лучше быть аккуратным.

Creative Sound Blaster JAM V2

Есть возможность изменения длины оголовья. Направляющие дают широкий диапазон регулировки.

Creative Sound Blaster JAM V2

В качестве амбушюр используется амбушюры из губчатого материала. В комплекте есть запасная пара.

Creative Sound Blaster JAM V2

Обе чашки этих наушников сопровождаются микрофоном. Наличие группы необходимо для работы системы шумоподавления.

Софт

Наушники поддерживают управление с помощью центра Creative App. При первом подключении была проверена актуальность прошивки и самого софта. В стартовом окне выводится изображение гарнитуры. Кнопки быстрого доступа к эквалайзеру и микшеру.

Creative Sound Blaster JAM V2

Есть эквалайзер в наборе которого есть пресеты не только для ключевых сценариев, но и популярных игр. Среди них есть Call of Duty, Fortnite, Dota 2 и RDR

Creative Sound Blaster JAM V2

Микшер с регулировкой громкости динамиков и силы усиления микрофона.

Creative Sound Blaster JAM V2

Несколько пресетов качества аудио.

Creative Sound Blaster JAM V2

Схожий набор для микрофона.

Creative Sound Blaster JAM V2

Общие настройки системы и проверка прошивки.

Creative Sound Blaster JAM V2

Тесты

Creative Sound Blaster JAM V2 поддерживают проводное подключение с помощью USB-C кабеля. Только с ним возможно проведение настройки. Может быть полезно для ПК или ноутбука.

Creative Sound Blaster JAM V2

В беспроводном режиме используется актуальный модуль Bluetooth 5.0. Наушники поддерживают кодеки передачи звука в высоком качестве, это aptX HD и aptX LL. Дальность стабильной передачи до 15 метров. Проверяли этот режим со смартфоном OnePlus 8 Pro и адаптером CREATIVE BT-W3.

Creative Sound Blaster JAM V2

Несмотря на невысокую стоимость, наушники демонстрируют хорошее качество звука. Есть выраженные басы. Достойно себя показали в шутерах, игре World of Tanks Blitz и при просмотре обновленной «Лига справедливости». В Escape from Tarkov они дали возможность позиционировать врагов на карте.

Creative Sound Blaster JAM V2

Микрофон с шумоподавлением. Это технология Qualcomm cVc 8.0. Чистая передача голоса без искажений и фонового шума в помещении. Подойдут для сетевых игр и удаленки.

Тест микрофона Creative Sound Blaster JAM V2

Длительное ношение не вызывает усталости. Открытые чашки с вспененными амбушюрами не создают проблем с запотеванием. В комплекте предусмотрели запасную пару. Конструкция дает возможность подбирать оптимальный обхват.

Creative Sound Blaster JAM V2

Заметно улучшились показатели автономной работы. На среднем уровне громкости работают около 22 часов. Зарядку можно будет совместить с прослушиванием.

Creative Sound Blaster JAM V2

Итоги по Creative Sound Blaster JAM V2

Золото. Выбор редакции MegaObzorНевысокая стоимость, техническое оснащение, качество исполнения и поддерживаемые технологии делают Creative Sound Blaster JAM V2 одними из лучших беспроводных наушников в ценовом сегменте до 5 тысяч рублей. Они стали лучше по всем параметрам, при этом оставшись доступными массовому пользователю. Сбоев и проблем выявлено не было.
Creative Sound Blaster JAM V2 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Creative Sound Blaster JAM V2
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