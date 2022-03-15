Обзор Creative Sound Blaster X4. Внешняя звуковая карта с Super X-Fi

Продолжаем изучение модельной линейки звуковых карт и в центре внимания сегодня будет Creative Sound Blaster X4. Эта модель сменяет Sound Blaster X3, добавляя новые возможности подключения и функции. Она поддерживает различные типы платформ, включая консоли Nintentdo и Sony. Из преимуществ выделяют Super X-Fi, Dolby Digital Live Surround.

Комплектация

Упакована в коробку из плотного картона с изображением звуковой карты и данными по ключевым особенностям. Комплект включает оптический аудиокабель, USB-C кабель и различную документацию.

Внешний вид

Выполнена в компактном корпусе с минималистичным внешним видом. В оформлении преобладает черный цвет.

По центру верхней грани расположен поворотный регулятор с кольцевой светодиодной подсветкой.

Три механические кнопки управления. Одна из них с изображением микрофона включает бесшумный режим и меняет режим Audio Balance.

Центральная клавиша переключает предустановленные пресеты эквалайзера: КИНО, МУЗЫКА и «Усиление шагов». Расположенная справа кнопка, активирует технологию SXFI и параметры объемного звука.

Над каждой из кнопок есть светодиодный индикатор для контроля текущего состояния. В комплектной инструкции подробно описан процесс управления и обозначения индикаторов.

На фронтальной панели раздельные выходы для подключения микрофона и наушников.

Основной набор сосредоточен с обратной стороны. Тут раздельные линейные выходы, оптический аудиовыход и USB-C.

Скольжение по рабочей поверхности предотвращают четыре резиновые ножки на основании. В центре нанесена техническая информация.

Софт

Звуковая карта Creative Sound Blaster X4 сопровождается программным обеспечением. Оно не требует постоянного подключения к сети и может полноценно работать автономно.

С главного экрана можно включать и выключать ключевые технологии и перейти во внутренние разделы. Интерфейс с локализацией на русский язык.

Управление выводом звука: колонки или наушники. Герцовка и битность для ЦАП.

Качество звука для микрофона. Управлять можно четырьмя разными входами.

Проверка актуальности версии программного обеспечения и прошивки.

Управление набором функций связи. Усиление громкости, уменьшение окружающего шума. Задержка отключение микрофона для конференции. Технологии шумоподавления.

Acoustic Engine – объемный звук, бас, умная громкость, смещение акцента на голос.

Управление эквалайзером. Задается до четырех различных пресетов с быстрым переключением между ними.

Включение CrystalVoice. Изменение голоса. Эквалайзер микрофона.

Активация режима Direct Mode для получения чистого вывода.

Scout Mode для онлайн шутеров. С ним делается акцент на шаги, шопот, перезаряд оружия и др.

Кодировщик Dolby Digital Live.

Софт для телефона

Микшер.Мобильный софт можно использовать для создания профиля со сканированием головы и ушей.

Также можно управлять работой ключевых параметров звуковой карты.

Тесты

Через USB-C подается питание, и он же используется в качестве интерфейсного. Выбор в пользу такого типа упрощает подключения к различным типам устройств. Мы изучали работу Creative Sound Blaster X4 с консолью Sony PlayStation 5, Mac Mini M1, настольным ПК на Windows 11 и планшетом Xiaomi Pad 5.

Выводить звук можно на наушники и колонки через различный тип выходов, включая и многоканальную передачу звука. Поддерживаются системы формата 5.1 и 7.1. Использовалась она в редакции в течение нескольких месяцев в качестве основной, включая выполнение задач по записи аудиодорожек для роликов.

Звуковая карта отлично справляется с классической и современной музыкой. Высокая детализация на всем частотном спектре. Раскрывает как недорогие наушники, так и дорогие модели с повышенным требованием к источнику.

Итоги

Использовали ее также для организации стриминговых трансляций. Отметим удобное расположение элементов управление и гибкость в подключении. Хорошее решение для работы со звуковыми дорожками.Creative Sound Blaster X4 – внешняя звуковая карта с хорошим набором портов и разъемов. Эффективно решает задачи управления и качества выводимого звука, а также работы с микрофоном. Поддержка фирменной технологии Super X-Fi, детальные настройки, вывод многоканального звука. Это мультиплатформенное решение для настольных ПК, ноутбуков и консолей.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".