Обзор Creative Sound Blaster X4. Внешняя звуковая карта с Super X-Fi

По центру верхней грани расположен поворотный регулятор с кольцевой светодиодной подсветкой.
Три механические кнопки управления. Одна из них с изображением микрофона включает бесшумный режим и меняет режим Audio Balance.
Центральная клавиша переключает предустановленные пресеты эквалайзера: КИНО, МУЗЫКА и «Усиление шагов». Расположенная справа кнопка, активирует технологию SXFI и параметры объемного звука.
Над каждой из кнопок есть светодиодный индикатор для контроля текущего состояния. В комплектной инструкции подробно описан процесс управления и обозначения индикаторов.
На фронтальной панели раздельные выходы для подключения микрофона и наушников.
Основной набор сосредоточен с обратной стороны. Тут раздельные линейные выходы, оптический аудиовыход и USB-C.
Скольжение по рабочей поверхности предотвращают четыре резиновые ножки на основании. В центре нанесена техническая информация.
С главного экрана можно включать и выключать ключевые технологии и перейти во внутренние разделы. Интерфейс с локализацией на русский язык.
Управление выводом звука: колонки или наушники. Герцовка и битность для ЦАП.
Качество звука для микрофона. Управлять можно четырьмя разными входами.
Проверка актуальности версии программного обеспечения и прошивки.
Управление набором функций связи. Усиление громкости, уменьшение окружающего шума. Задержка отключение микрофона для конференции. Технологии шумоподавления.
Acoustic Engine – объемный звук, бас, умная громкость, смещение акцента на голос.
Управление эквалайзером. Задается до четырех различных пресетов с быстрым переключением между ними.
Включение CrystalVoice. Изменение голоса. Эквалайзер микрофона.
Активация режима Direct Mode для получения чистого вывода.
Scout Mode для онлайн шутеров. С ним делается акцент на шаги, шопот, перезаряд оружия и др.
Кодировщик Dolby Digital Live.
Микшер.
Также можно управлять работой ключевых параметров звуковой карты.
Через USB-C подается питание, и он же используется в качестве интерфейсного. Выбор в пользу такого типа упрощает подключения к различным типам устройств. Мы изучали работу Creative Sound Blaster X4 с консолью Sony PlayStation 5, Mac Mini M1, настольным ПК на Windows 11 и планшетом Xiaomi Pad 5.
Выводить звук можно на наушники и колонки через различный тип выходов, включая и многоканальную передачу звука. Поддерживаются системы формата 5.1 и 7.1. Использовалась она в редакции в течение нескольких месяцев в качестве основной, включая выполнение задач по записи аудиодорожек для роликов.
Звуковая карта отлично справляется с классической и современной музыкой. Высокая детализация на всем частотном спектре. Раскрывает как недорогие наушники, так и дорогие модели с повышенным требованием к источнику.
Использовали ее также для организации стриминговых трансляций. Отметим удобное расположение элементов управление и гибкость в подключении. Хорошее решение для работы со звуковыми дорожками.