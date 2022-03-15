Обзор Creative Sound Blaster X4. Внешняя звуковая карта с Super X-Fi

Продолжаем изучение модельной линейки звуковых карт и в центре внимания сегодня будет Creative Sound Blaster X4. Эта модель сменяет Sound Blaster X3, добавляя новые возможности подключения и функции. Она поддерживает различные типы платформ, включая консоли Nintentdo и Sony. Из преимуществ выделяют Super X-Fi, Dolby Digital Live Surround.

Creative Sound Blaster X4

Комплектация

Упакована в коробку из плотного картона с изображением звуковой карты и данными по ключевым особенностям. Комплект включает оптический аудиокабель, USB-C кабель и различную документацию.

Creative Sound Blaster X4

Внешний вид

Выполнена в компактном корпусе с минималистичным внешним видом. В оформлении преобладает черный цвет.

Creative Sound Blaster X4

По центру верхней грани расположен поворотный регулятор с кольцевой светодиодной подсветкой.

Creative Sound Blaster X4

Три механические кнопки управления. Одна из них с изображением микрофона включает бесшумный режим и меняет режим Audio Balance.

Creative Sound Blaster X4

Центральная клавиша переключает предустановленные пресеты эквалайзера: КИНО, МУЗЫКА и «Усиление шагов». Расположенная справа кнопка, активирует технологию SXFI и параметры объемного звука.

Creative Sound Blaster X4

Над каждой из кнопок есть светодиодный индикатор для контроля текущего состояния. В комплектной инструкции подробно описан процесс управления и обозначения индикаторов.

Creative Sound Blaster X4

На фронтальной панели раздельные выходы для подключения микрофона и наушников.

Creative Sound Blaster X4

Основной набор сосредоточен с обратной стороны. Тут раздельные линейные выходы, оптический аудиовыход и USB-C.

Creative Sound Blaster X4

Скольжение по рабочей поверхности предотвращают четыре резиновые ножки на основании. В центре нанесена техническая информация.

Creative Sound Blaster X4

Софт

Звуковая карта Creative Sound Blaster X4 сопровождается программным обеспечением. Оно не требует постоянного подключения к сети и может полноценно работать автономно.

Creative Sound Blaster X4

С главного экрана можно включать и выключать ключевые технологии и перейти во внутренние разделы. Интерфейс с локализацией на русский язык.

Creative Sound Blaster X4

Управление выводом звука: колонки или наушники. Герцовка и битность для ЦАП.

Creative Sound Blaster X4

Качество звука для микрофона. Управлять можно четырьмя разными входами.

Creative Sound Blaster X4

Проверка актуальности версии программного обеспечения и прошивки.

Creative Sound Blaster X4

Управление набором функций связи. Усиление громкости, уменьшение окружающего шума. Задержка отключение микрофона для конференции. Технологии шумоподавления.

Creative Sound Blaster X4

Acoustic Engine – объемный звук, бас, умная громкость, смещение акцента на голос.

Creative Sound Blaster X4

Управление эквалайзером. Задается до четырех различных пресетов с быстрым переключением между ними.

Creative Sound Blaster X4

Включение CrystalVoice. Изменение голоса. Эквалайзер микрофона.

Creative Sound Blaster X4

Активация режима Direct Mode для получения чистого вывода.

Creative Sound Blaster X4

Scout Mode для онлайн шутеров. С ним делается акцент на шаги, шопот, перезаряд оружия и др.

Creative Sound Blaster X4

Кодировщик Dolby Digital Live.

Creative Sound Blaster X4

Микшер.

Софт для телефона

Мобильный софт можно использовать для создания профиля со сканированием головы и ушей.

Creative Sound Blaster X4

Creative Sound Blaster X4

Creative Sound Blaster X4

Также можно управлять работой ключевых параметров звуковой карты.

Creative Sound Blaster X4

Creative Sound Blaster X4

Тесты

Creative Sound Blaster X4

Через USB-C подается питание, и он же используется в качестве интерфейсного. Выбор в пользу такого типа упрощает подключения к различным типам устройств. Мы изучали работу Creative Sound Blaster X4 с консолью Sony PlayStation 5, Mac Mini M1, настольным ПК на Windows 11 и планшетом Xiaomi Pad 5.

Creative Sound Blaster X4

Выводить звук можно на наушники и колонки через различный тип выходов, включая и многоканальную передачу звука. Поддерживаются системы формата 5.1 и 7.1. Использовалась она в редакции в течение нескольких месяцев в качестве основной, включая выполнение задач по записи аудиодорожек для роликов.

Creative Sound Blaster X4

Звуковая карта отлично справляется с классической и современной музыкой. Высокая детализация на всем частотном спектре. Раскрывает как недорогие наушники, так и дорогие модели с повышенным требованием к источнику.

Creative Sound Blaster X4

Использовали ее также для организации стриминговых трансляций. Отметим удобное расположение элементов управление и гибкость в подключении. Хорошее решение для работы со звуковыми дорожками.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorCreative Sound Blaster X4 – внешняя звуковая карта с хорошим набором портов и разъемов. Эффективно решает задачи управления и качества выводимого звука, а также работы с микрофоном. Поддержка фирменной технологии Super X-Fi, детальные настройки, вывод многоканального звука. Это мультиплатформенное решение для настольных ПК, ноутбуков и консолей.
Creative Sound Blaster X4 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Creative Sound Blaster X4
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