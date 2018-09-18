Обзор Creative Sound BlasterX G6. Лучшая внешняя звуковая карта 2018

2018-09-18, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Creative Sound BlasterX G6; [289]
Не так давно мы проводили тестирование звуковой карты Creative Sound BlasterX AE-5, продемонстрировавшая высокое качество звучания, как с настольной акустиков, так и наушниками. Единственным её недостатком была необходимость наличия свободного PCI-разъема на материнской плате и невозможность использования с консолями, ноутбуками и планшетами. Тестируемая сегодня нами Creative Sound BlasterX G6 предлагает эту мульти совместимость, относится она к классу внешних звуковых карт.

Creative Sound BlasterX G6

И у нас появилась возможность изучить её в числе первых и поделиться опытом эксплуатации с вами. Рекомендованная стоимость на момент публикации составляет 14990 рублей.

Creative Sound BlasterX G6 обзор

Комплектация

Поставляется Creative Sound BlasterX G6 в эффектно оформленной коробке из плотного картона. Внутри звуковая карта зафиксирована на жесткой подложке, предотвращающей возможные повреждения при транспортировке. Комплект включает USB-кабель, оптический звуковой кабель и набор документации.

Creative Sound BlasterX G6

Внешний вид

По сравнению с изученной нами Creative Sound BlasterX G5 в 2016 году дизайн корпуса не претерпел глобальных изменений, за исключением нескольких косметических правок.

Creative Sound BlasterX G6

Выполнена она в форме призмы с выверенными линиями, основным материалом выступает темно-серый пластик. По тактильным ощущениям и внешнему виду напоминает металл.

Creative Sound BlasterX G6

Центральная часть Creative Sound BlasterX G6 с шлифованной текстурой. В центре красуется логотип серии и подсвечиваемый значок X.

Creative Sound BlasterX G6

В отличие от прошлого поколения, подсветка тут стала управляемой. Пользователь сможет выбрать цвет и эффекты. Мелочь, но с учетом смещения в RGB – необходимая и ожидаемая.

Creative Sound BlasterX G6

На лицевой стороне разъем для подключения микрофона и наушников. Между ними поворотный регулятор громкости с подсвечиваемой подложкой.

Creative Sound BlasterX G6

С тыльной стороны оптический вход и выход, а также microUSB используемый для подачи питания.

Creative Sound BlasterX G6

Из элементов управления, помимо барабана громкости, доступны кнопки активации Scout Mode, переключатель профилей SBX и рычаг изменения усиления наушников. С последним пользователь сможет выбрать низкоомные от 16 до 150 Ом или высокоомные от 150 до 600 Ом.

Creative Sound BlasterX G6

На боковой грани появился логотип технологии Dolby Atom. Под ним группа светодиодных индикаторов, отображающих режим работы.

Creative Sound BlasterX G6

Устойчивое расположение на ровной поверхности и отсутствие скольжения призвана обеспечить накладка из прорезиненного материала на дне звуковой карты.

Creative Sound BlasterX G6

В комплекте Creative Sound BlasterX G6 есть все необходимое для подключения консолей, ПК и ноутбука, избавляя владельца от дополнительных трат после покупки.

Софт

Звуковая карта поддерживает управление при помощи программного центра Sound Blaster Connect. В главном окне пользователь сможет выбрать из готовых профилей под тип воспроизводимого контента и даже под конкретные игры. Отдельно каждый из них настраивается с выбором включенных опций, пресета эквалайзера и поведения подсветки.

Creative Sound BlasterX G6

Эти же настройки, но с детальным отображением можно будет просмотреть во вкладке настройки звука.

Creative Sound BlasterX G6

Creative Sound BlasterX G6

Creative Sound BlasterX G6

Creative Sound BlasterX G6

Выставляются параметры работы технологии Dolby Audio.

Creative Sound BlasterX G6

Ожидаемо внимание уделено микрофону. Технология Voice Morph позволит как в играх, так и при общении в мессенджерах обрабатывать свой голос на лету и менять его до неузнаваемости.

Creative Sound BlasterX G6

В окне управления подсветкой выбирается четыре режима ее работы: постоянный цвет, пульсация, реакция на музыку и цикличное изменение цвета.

Тесты

После успешного подключения Creative Sound BlasterX G6 активируется подсветка значка «Х» на крышке. В случае с ПК этого уже достаточно для подключения наушников или настольных колонок. Доступно тут два разъема, тот, что рассчитан под наушники идет 4-пиновым, сюда подходит совмещенный кабель от наушников. Второй разъем дает возможность подключения дополнительного микрофона или источника звука. Это будет полезно при организации стримов, микшируя звук с разных источников.

Барабан регулировки громкости с мягким ходом. Внятные тактильные отсечки при повороте отсутствует, сама регулировка ведется в широком диапазоне. В ночное время определить его расположение поможет подсветка подложки регулятора. Элементы расположены удобно и логично, не мешая друг другу. Само же управление можно понять в деталях и без изучения инструкции.

Режим Scout Mode будет полезен для любителей сетевых шутеров. Делается акцент на шаги, звуки взаимодействия с оружием и направления выстрелов. Все это дает преимущество относительно других участников матча и не относится к запрещенному ПО.

В Creative Sound BlasterX G6 используется ЦАП Cirrus Logic CS43131. Этот чип изначально создавался под высококачественное усиление наушников. Работает на широком диапазоне наушников, преображается звук, как в дорогих моделях, рассчитанных на аудиофиолов, так и простых недорогих устройств. За звуковые эффекты и обработку отвечает фирменный процессор SB-Axx1. Эта связка позволяет карте достойно конкурировать с решениями более высокого ценового сегмента. Улучшения аппаратной части, дали поддержку воспроизведения звука 32 бит/384 кГц в форматах PCM и DSD-over-PCI. Заявленный динамический диапазон — 130 дБ. Дискретный усилитель для наушников Xamp усиливает звучание каждого канала по-отдельности

Для прослушивания мы использовали Creative Aurvana Trio и Creative Sound BlasterX H7 Tournament Edition. Использование карты внесло заметные изменения в звуковую сцену. Появился выраженный объемный звук, улучшился уровень детализации. По сравнению со встроенным звуком в материнской плате, добавились басы, и сама сцена стала сбалансированной. Увеличился диапазон регулировки громкости.

Отдельного внимания заслуживают улучшения, касающиеся записи голоса с микрофона. Речь пишет четко, отсекая лишние шумы, искажения отсутствуют. Записанную дорожку можно будет смело использовать под создание контента.

Итоги по Creative Sound BlasterX G6

Золото. Выбор редакции MegaObzorКомпания смогла задать новую планку качества для внешних звуковых карт. Рекомендовать Creative Sound BlasterX G6 можно под разный круг задач, таких как прослушивание музыки, просмотр фильмов и игры. Использование USB и оптического аудиовхода обеспечит широкую совместимость с ПК, Sony PlayStation, Xbox One и даже Nintendo Switch. В сравнении с Sound BlasterX G5, проведены заметные улучшения по качеству звучания, среди которых дискретный усилитель Xamp для каждого канала в отдельности, поддержка 32 бит/384 кГц, новый ЦАП и аппаратный декодер Dolby Digital. Все это позволяет назвать её лучшей внешней звуковой картой на момент конца 2018 года.
Creative Sound BlasterX G6 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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