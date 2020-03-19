Обзор Creative Stage Air. Портативный саундбар

2020-03-19, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Creative Stage Air; [287]
Не так давно мы проводили детальное тестирование Creative Stage, лучшего саундбара для телевизора в ценовом сегменте до 10 000 рублей. Вместе с ним вышла еще и упрошенная версия Creative Stage Air без блока внешнего сабвуфера и рядом конструктивных упрощений. Сегодня мы рассмотрим ее в рамках «Лаборатории».

Creative Stage Air

Она находится в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Покупатель получает колонку в продолговатой коробке из плотного картона с привлекательным оформлением. Здесь можно обратить внимание на пример использования в паре с моноблоком, позволяя предположить направленность данной системы на настольные системы.

Creative Stage Air

Комплект включает аудиокабель, USB кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Creative Stage Air

Внешний вид

Саундбар Creative Stage Air визуально схож с рассмотренным ранее решением, но меньше по габаритам. Корпус со строгим внешним видом.

Creative Stage Air

Лицевая панель представляет собой защитную решетку с логотипом по центре. Верхняя крышка с глянцевым покрытием.

Creative Stage Air

Форма колонки позволяет удобно разместить её в основании монитора или моноблока. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.

Creative Stage Air

На правой грани расположены прорезиненные кнопки управления с нанесенной маркировкой. Управление интуитивно понятное. Нажимаются с небольшим усилием.

Creative Stage Air

Из разъемов доступны USB, microUSB и аудиоразъем. В отличие от старшей версии тут нет HDMI ARC. Все разъемы сгруппированы в одной блоке, упрощая аккуратную укладку кабелей.

Creative Stage Air

На основании пара продольных ножек, предотвращающих скольжение и гасящих вибрацию.

Creative Stage Air

Тесты

Creative Stage Air предлагает владельцу проводные и беспроводные варианты подключения. Установлен модуль Bluetooth 4.2 с кодеком SBC. Процесс сопряжения традиционный. Соединение стабильное, наводок и помех замечено не было. Управлять воспроизведением можно не доставая смартфон из кармана.

Creative Stage Air

Это еще к тому же портативная система со встроенной батарейкой емкостью 2200 мАч, чем не могла похвастать старшая версия. В автономном режиме работает около 6 часов на высоком уровне громкости. Заряжается через распространённый разъем microUSB.

Creative Stage Air

Есть возможность проводного подключения через аудиоразъем. Может быть актуально для ноутбуков и переносных плееров. Отдельно отметим встроенный mp3 плеер, корректно считывающий популярные аудиоформаты с внешнего накопителя.

Тест звука Creative Stage Air

Понравилось качество выдаваемого звука. Он насыщенный и живой. Отлично проработаны низкие частоты, эффектно передающие спецэффекты в фильмах и играх. Подойдет для прослушивания разноплановых композиций. Есть эффект объемного звука. Запас по громкости высокий.

Creative Stage Air

Creative Stage Air обзор

Итоги по Creative Stage Air

Золото. Выбор редакции MegaObzorCreative Stage Air несмотря на свою невысокую стоимость предлагает высокое качество звучания, встроенный аккумулятор с хорошей автономностью, проводное и беспроводное подключение и встроенный mp3 плеер. Все это дополнено аккуратным внешним видом. Систему можно рассматривать в пару к ПК, ноутбуку, моноблоку или даже телевизору. Из минусов отметим подверженность корпуса загрязнению следами пальцев.
Creative Stage Air получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Creative Stage Air
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