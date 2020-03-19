Обзор Creative Stage Air. Портативный саундбар

Не так давно мы проводили детальное тестирование Creative Stage, лучшего саундбара для телевизора в ценовом сегменте до 10 000 рублей. Вместе с ним вышла еще и упрошенная версия Creative Stage Air без блока внешнего сабвуфера и рядом конструктивных упрощений. Сегодня мы рассмотрим ее в рамках «Лаборатории».

Комплектация

Она находится в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Покупатель получает колонку в продолговатой коробке из плотного картона с привлекательным оформлением. Здесь можно обратить внимание на пример использования в паре с моноблоком, позволяя предположить направленность данной системы на настольные системы.

Комплект включает аудиокабель, USB кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Саундбар Creative Stage Air визуально схож с рассмотренным ранее решением, но меньше по габаритам. Корпус со строгим внешним видом.

Лицевая панель представляет собой защитную решетку с логотипом по центре. Верхняя крышка с глянцевым покрытием.

Форма колонки позволяет удобно разместить её в основании монитора или моноблока. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.

На правой грани расположены прорезиненные кнопки управления с нанесенной маркировкой. Управление интуитивно понятное. Нажимаются с небольшим усилием.

Из разъемов доступны USB, microUSB и аудиоразъем. В отличие от старшей версии тут нет HDMI ARC. Все разъемы сгруппированы в одной блоке, упрощая аккуратную укладку кабелей.

На основании пара продольных ножек, предотвращающих скольжение и гасящих вибрацию.

Тесты

Creative Stage Air предлагает владельцу проводные и беспроводные варианты подключения. Установлен модуль Bluetooth 4.2 с кодеком SBC. Процесс сопряжения традиционный. Соединение стабильное, наводок и помех замечено не было. Управлять воспроизведением можно не доставая смартфон из кармана.

Это еще к тому же портативная система со встроенной батарейкой емкостью 2200 мАч, чем не могла похвастать старшая версия. В автономном режиме работает около 6 часов на высоком уровне громкости. Заряжается через распространённый разъем microUSB.

Тест звука Creative Stage Air

Есть возможность проводного подключения через аудиоразъем. Может быть актуально для ноутбуков и переносных плееров. Отдельно отметим встроенный mp3 плеер, корректно считывающий популярные аудиоформаты с внешнего накопителя.

Понравилось качество выдаваемого звука. Он насыщенный и живой. Отлично проработаны низкие частоты, эффектно передающие спецэффекты в фильмах и играх. Подойдет для прослушивания разноплановых композиций. Есть эффект объемного звука. Запас по громкости высокий.

Creative Stage Air обзор

Итоги по Creative Stage Air

Creative Stage Air несмотря на свою невысокую стоимость предлагает высокое качество звучания, встроенный аккумулятор с хорошей автономностью, проводное и беспроводное подключение и встроенный mp3 плеер. Все это дополнено аккуратным внешним видом. Систему можно рассматривать в пару к ПК, ноутбуку, моноблоку или даже телевизору. Из минусов отметим подверженность корпуса загрязнению следами пальцев.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".