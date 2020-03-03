Обзор Creative Stage. Лучший саундбар для телевизора

В рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование Creative Sound BlasterX Katana и по прошествии двух лет он остается одним из лучших саундбаров по соотношению качества звучания/возможности/стоимости. Не так давно компания пополнила линейку выпустив более доступные Creative Stage и Creative Stage Air. Сегодня мы рассмотрим вариант, выполненный в формфакторе аудиосистемы 2.1

Creative Stage обзор

Её уже можно приобрести в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакована в коробку со светлым оформлением и подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект включает пульт управления, аудиокабель, монтажный комплект на стену, сабвуфер и набор документации.

Внешний вид

В отличие от Creative Sound BlasterX Katana тут отсутствует подсветка, также есть упрощения по используемым материалам.

Основным в Creative Stage выступает глянцевый пластик. Выглядит привлекательно, но подвержен загрязнению следами пальцев.

Сам контакт с верхней панелью тут сведен к минимуму. Элементы управления на правой грани. Тут три прорезиненные кнопки управления и USB.

Лицевая панель защищена сеткой с логотипом в левой зоне. Под ней скрыта группа динамиков и LED-дисплей в центральной части.

Из разъемов доступны AUX, оптический аудиовход и TV (ARC).

Расположить саундбар можно будет на ровной поверхности или зафиксировать на стене. На тыльной стороне расположена пара монтажных ушек, в комплекте идут дюбеля. Отличный вариант под телевизор или монитор на VESA кронштейне.

На нижней поверхности пара ножек, обеспечивающих устойчивое расположение, гашение вибрации и отсутствие скольжения.

Саундбар использует встроенный блок питания. Кабель подключения к розетке с запасом по длине, несъемный.

В комплекте с Creative Stage идет внешний блок сабвуфера. Выполнен в вытянутом корпусе с фазоинвертором и низкочастотным динамиком. К основной части подключается кабелем.

Тесты

Также владелец аудиосистемы для удобства управления получает дистанционный пульт управления с базовым набором кнопок, позволяющих полноценно управлять воспроизведением и режимами работы.Система предлагает несколько вариантов подключения. Начнем с беспроводного, здесь установлен Bluetooth 2.1 с поддержкой кодека SBC. Процесс сопряжения традиционный. Дальность стабильного сопряжения до 10 метров. Соединение стабильное.

На борту разъем TV (ARC)/ HDMI (ARC), позволяющий упростит подключение разных источников звука, таких как консоли, ТВ-приставки, смарт-приставки. Единственное требование наличии TV (ARC) выхода на телевизоре. Заодно уменьшается количество кабелей, что с учетом настенного размещения позволит организовать скрытый монтаж. Важно, что этот способ сохраняет оригинальное качество звукового сигнала без конвертации в двухканальный.

Из проводных вариантов в Creative Stage также предлагаются распространённый аудиоджек 3.5 мм и оптический кабель. Разъемы скрываются на тыльной панели. Ими можно будет воспользоваться при работе с парой с ПК, ноутбуком или консолью (при отсутствии ARC на телевизоре). Есть встроенный MP3 плеер, считывающий файлы с USB-накопителя.

Тест Creative Stage

В основном блоке расположены два динамика по 20 Вт каждый и еще 40 Вт в сабвуфере. Общая пиковая мощность составляет 160 Вт. Запас по громкости высокий. Звуковая сцена живая и насыщенная. Есть эффект объемной сцены. Огрехов в воспроизведении замечено не было. В условиях домашней эксплуатации она вполне заменяет использование систем формата 5.1 и 7.1 без заметной потери по воспроизведению спецэффектов.

Итоги по Creative Stage

Creative Stage – хорошо сбалансированная акустическая система формата 2.1, выполненная в форм-факторе саундбара. Инженерам удалось в недорогом сегменте предложить качество звука, характерное для более дорогих 5.1 и 7.1 систем. Возможность монтажа на стену, встроенный MP3, беспроводное подключение, насыщенный и чистый звук, HDMI ARC, пульт ДУ. Не устроить может глянцевая верхняя панель.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".