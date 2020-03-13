Обзор Creative T100. Hi-Fi система для ПК и ноутбуков

В центре внимания компактная Hi-Fi система Creative T100 формата 2.0, рассчитанная на использование в паре с ПК и ноутбуками. Она пополнила линейку ранее вышедших T20 и T40. Из особенностей отмечаются сбалансированный и глубокий звук, технология усиления низких частот, полнофункциональные драйверы с цифровым усилителем.

Комплектация

Средняя стоимость на момент публикации составляет 9 500 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Здесь же представлен список ее главных преимуществ.

Внешний вид

Комплект включает аудиокабель, блок питания, пульт ДУ, руководство пользователя и гарантийный талон.Выполнена акустическая система в формате 2.0. Пара колонок, оформленных в темной стилистике. Внешний вид строгий и стильный.

Форма в виде параллелепипеда с закругленными боковыми гранями. Основная часть корпуса из пластика.

Лицевая часть Creative T100 закрыта декоративной панелью из перфорированного металла. В нижней части расположен логотип производителя.

На обратной стороне отверстие фазоинвертора. За счет расположения под наклоном оно не будет перекрываться при близком размещении к стене.

Внизу сгруппированы разъемы, состоящие из оптического аудиовхода, полноразмерного USB, разъема подключения второй колонки и AUX.

Элементы управления на крышке правой колонки. Тут качелька регулировки громкости, кнопка смены источника звука и включения. Маркировка нанесена на сами кнопки.

Стоят колонки на четырех прорезиненных ножках, гасящих вибрацию и предотвращающие скольжение по ровной поверхности.

Кабель подключения между колонками зафиксирован на левой, он несъемный. Длина достаточна для удаленного размещения излучателей между собой.

Система требует подачу питания через комплектный блок. Подключается к сети.

Тесты

Вместе с колонками в комплекте идет пульт ДУ с базовым набором кнопок для управления воспроизведением, эквалайзером, громкостью и переключением режимов. Питается от двух мизинчиковых батареек.Производитель не стал ограничивать выбор источников звука в Creative T100. Поддерживаются проводные и беспроводные источники. Смена статуса сопровождается сменой цвета светодиодного индикатора.

Тест Creative T100

Для беспроводного подключения используется актуальная версия Bluetooth 5.0. Соединение стабильное, помех и наводок замечено не было. Звук передается без задержек. Также система умеет распознавать и воспроизводить музыкальные файлы с внешнего накопителя, подключенного по USB. ПК, ноутбук и консоль можно будет подключить через AUX или оптический аудиовход.

Creative T100 обзор

Система продемонстрировала высокий запас по громкости. Звук живой и яркий. Есть эффект объемной сцены. Басы насыщенные и глубокие. В деталях передаются спецэффекты в играх и фильмах. Хороший уровень детализации по всему частотному спектру. Подойдет для прослушивания музыки различных жанров.

Итоги по Creative T100

Creative T100 станет хорошим выбором в качестве настольной акустики формата 2.0. К сильным сторонам отнесем качество выдаваемого звука, привлекательный внешний вид, выбор в пользу Bluetooth 5.0, несколько вариантов проводного подключения и наличие в комплекте пульта ДУ. Сбоев и проблем в ходе длительной эксплуатации выявлено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".