Обзор Creative T100. Hi-Fi система для ПК и ноутбуков

2020-03-13, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Creative T100; [271]
В центре внимания компактная Hi-Fi система Creative T100 формата 2.0, рассчитанная на использование в паре с ПК и ноутбуками. Она пополнила линейку ранее вышедших T20 и T40. Из особенностей отмечаются сбалансированный и глубокий звук, технология усиления низких частот, полнофункциональные драйверы с цифровым усилителем.

Creative T100

Средняя стоимость на момент публикации составляет 9 500 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Здесь же представлен список ее главных преимуществ.

Creative T100

Комплект включает аудиокабель, блок питания, пульт ДУ, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнена акустическая система в формате 2.0. Пара колонок, оформленных в темной стилистике. Внешний вид строгий и стильный.

Creative T100

Форма в виде параллелепипеда с закругленными боковыми гранями. Основная часть корпуса из пластика.

Creative T100

Лицевая часть Creative T100 закрыта декоративной панелью из перфорированного металла. В нижней части расположен логотип производителя.

Creative T100

На обратной стороне отверстие фазоинвертора. За счет расположения под наклоном оно не будет перекрываться при близком размещении к стене.

Creative T100

Внизу сгруппированы разъемы, состоящие из оптического аудиовхода, полноразмерного USB, разъема подключения второй колонки и AUX.

Creative T100

Элементы управления на крышке правой колонки. Тут качелька регулировки громкости, кнопка смены источника звука и включения. Маркировка нанесена на сами кнопки.

Creative T100

Стоят колонки на четырех прорезиненных ножках, гасящих вибрацию и предотвращающие скольжение по ровной поверхности.

Creative T100

Кабель подключения между колонками зафиксирован на левой, он несъемный. Длина достаточна для удаленного размещения излучателей между собой.

Creative T100

Система требует подачу питания через комплектный блок. Подключается к сети.

Creative T100

Вместе с колонками в комплекте идет пульт ДУ с базовым набором кнопок для управления воспроизведением, эквалайзером, громкостью и переключением режимов. Питается от двух мизинчиковых батареек.

Тесты

Производитель не стал ограничивать выбор источников звука в Creative T100. Поддерживаются проводные и беспроводные источники. Смена статуса сопровождается сменой цвета светодиодного индикатора.

Для беспроводного подключения используется актуальная версия Bluetooth 5.0. Соединение стабильное, помех и наводок замечено не было. Звук передается без задержек. Также система умеет распознавать и воспроизводить музыкальные файлы с внешнего накопителя, подключенного по USB. ПК, ноутбук и консоль можно будет подключить через AUX или оптический аудиовход.

Тест Creative T100

Система продемонстрировала высокий запас по громкости. Звук живой и яркий. Есть эффект объемной сцены. Басы насыщенные и глубокие. В деталях передаются спецэффекты в играх и фильмах. Хороший уровень детализации по всему частотному спектру. Подойдет для прослушивания музыки различных жанров.

Creative T100 обзор

Итоги по Creative T100

Золото. Выбор редакции MegaObzorCreative T100 станет хорошим выбором в качестве настольной акустики формата 2.0. К сильным сторонам отнесем качество выдаваемого звука, привлекательный внешний вид, выбор в пользу Bluetooth 5.0, несколько вариантов проводного подключения и наличие в комплекте пульта ДУ. Сбоев и проблем в ходе длительной эксплуатации выявлено не было.
Creative T100 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Creative T100
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