Обзор Creative iRoar. Лучшая беспроводная колонка премиум-уровня

Серия беспроводных колонок iRoar одна из самых интересных по функционалу и качеству звучания в линейке компании Creative. Мы уже проводили тестировали несколько моделей в этой серии, без внимания осталась одна из старших моделей в лице Creative iRoar. Для данной акустической системы заявлен сразу ряд интересных инженерных решений, позволяющих отнести её к премиальному сегменту. Сегодня мы будем рады поделиться опытом её эксплуатации.

Creative iRoar обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали, список предложений в российских магазинах представлен в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется Creative iRoar в коробке из плотного картона с темным оформлением. На крышке красуется логотип процессора SBAXX 1 и смелое заявление о самой умной колонке в мире.

Внешний вид

Комплект включает адаптер питания, набор вилок под разные стандарты, USB-кабель, чехол для хранения, набор технической документации.Creative iRoar выполнена в виде прямоугольного бруска с закругленными углами. Сочетание золотистого и черного выглядит премиально.

По торцам металлическая сетка, скрывающая группу динамиков. Еще один элемент с сеткой на верхней крышке.

В колонке реализовано сенсорное управление. Кнопки распределены по панели. При касании к зоне, загорается белая подсветка с маркировкой кнопок.

С помощью кнопок можно активировать эффекты звучания, переключать треки, изменять громкость, принимать входящие вызовы.

Информация выводится на скрытый монохромный дисплей. Отображающий статус подключения и общую информацию.

К данной колонке есть возможность подключить, отдельно покупаемый, сабвуфер Creative iRoar Rock. Группа контактов расположена на нижней стороне корпуса. Также из интересных возможностей стоит отметить, что две такие колонки могут связываться в единую систему при помощи кабеля MegaStereo.

На тыльной грани сосредоточен набор разъемов: порт питания, microUSB, слот для карты памяти microSD, аудиовход, оптический вход, USB для зарядки смартфона.

Картам памяти в Creative iRoar может использоваться не только, как хранилище под музыкальные файлы (распространённые музыкальные форматы), но и для записи со встроенного диктофона.

Отдельного внимания заслуживает внутреннее устройство конструкции. Два динамика с фронтальной стороны, один динамик на верхней грани, два пассивных излучателя и два усилителя. Один усилитель работать с динамиками, второй с сабвуфером.

Поддерживается NFC, позволяющий проводить быстрое сопряжение. На корпусе колонки выведен парный микрофон.

Софт

Устойчивое расположение на ровной поверхности обеспечивает пара продольных резиновых ножек на нижней грани.Creative iRoar поддерживает синхронизацию и управление при помощи фирменного приложения. При первом подключение проводится актуализация прошивки.

С помощью программы можно активировать фирменные технологии, улучшающие звучание. Переключаются настройки эквалайзера под тип воспроизводимого контента.

Активируется изменение голоса с выбором возможных пресетов. Включается всенаправленная запись для групповых конференций.

Поддерживаются внешние приложения, которые устанавливаются на карту памяти. При помощи них можно получить доступ к будильнику, изменить информацию, выводимую на дисплей, менять действия кнопок, выводить интересные данные на экран, активировать счетчик шагов, таймер сна и даже настроить гитару.

Тесты

Как и говорили вначале, Creative iRoar может рассматриваться не только в пару к смартфону, но и как домашнюю акустику или в качестве основной в пару к телевизору. Плюс она выступает и в качестве автономного плеера без источника внешнего звука. В идеале для домашней эксплуатации рекомендуем присмотреться к модулю сабвуфера, который будет еще выполнять и функцию зарядки.

Компактные габариты и емкий аккумулятор в 9000 мАч, дает возможность комфортной эксплуатации на улице. В комплекте предусмотрели удобный чехол для хранения во время транспортировки. Есть режим PowerBank.Bluetooth с NFC поддерживают актуальные кодеки, позволяющие воспроизводить контент в высоком разрешении. Связь стабильная, проблем с синхронизацией замечено не было.

Итоги по Creative iRoar

Суммарная мощность системы составляет внушительные 40 Вт. Этой громкости с запасом. При выходе на максимальные уровни громкости шумов и артефактов не появляется. Звучание шикарное, звуковая сцена сбалансирована на широком диапазоне частот, есть эффект объемной сцены. По качеству звука она не уступает массивным системам, премиального уровня.Встроенная пара микрофонов чувствительные, запись голоса и его передача проводятся без искажения. Дополнительно можно приобрести внешний блок микрофона.Если вы находитесь в поиске беспроводной акустической системы и не приемлите компромиссы, Creative iRoar станет идеальным выбором. В своем ценовом сегменте она предлагает лучшее соотношения качества звучания и функционала. Стоит обратить внимание на возможность подключения внешнего блока микрофона и сабвуфера, поддержку кодеков, фирменные технологии улучшения звучания, встроенную пару усилителей, сенсорную панель управления, емкий аккумулятор.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".