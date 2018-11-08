Обзор Cryorig M9 Plus. Недорогое и эффективное для Intel и AMD

В конце лета компания Cryorig сообщила о скорейшем старте продаж нового кулера Cryorig M9 Plus. В основу был взят CRYORIG M9I, который мы тестировали ранее. Это компактная и эффективная башня, поддерживающая актуальные сокеты AMD и INTEL. Заявленный уровень TDP для неё составляет 130 Вт. Одним из весомых изменений стало появление второго вентилятора.

Cryorig M9 Plus обзор

К моменту публикации продажи еще не стартовали, рекомендованная стоимость для европейского рынка составляет 25 евро без учета налогов. В России CRYORIG M9I доступен за 1800 рублей, вероятнее всего M9 Plus обойдется в 2500 рублей.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам и фирменным технологиям.

Комплект включает усиливающую пластину для Intel, пластину для AM4, тюбик с термопастой, набор винтов крепления, опорные площадки, разветвитель питания вентиляторов, инструкцию по сборке, гарантийный талон. На этот кулер предоставляется трехлетняя гарантия.

Внешний вид

Cryorig M9 Plus – односекционное охлаждение башенного типа с двумя вентиляторами. Напомним, что в оригинальной модели также была возможность приобрести второй вентилятор, но он приобретался отдельно.

Оба вентилятора тут изначально установлены на радиатор. Фиксируются при помощи проволочных скоб, оба могут быть демонтированы для упрощения процесса установки.

Два 92мм вентилятора со скоростью вращения от 600 до 2200 оборотов в минуту. Подключаются при помощи кабеля в защитной оплетке с 4-пиновым коннектором.

Высота системы в сборе не превышает 12.5 см, это позволяет рассматривать её для установки в компактные корпуса.

Появление второго вентилятора не может создать проблемы с перекрытием ближайшего слота оперативной памяти, но в нашем случае такой проблемы не возникло.

Радиатор состоит из 40 пластин, напрессованных на три никелированные U-образные трубки диаметром 6мм.

В районе контактной площадке есть дополнительная накладка с ребрами, повышающая эффективность отвода тепла.

Основание никелированное. Поверхность отполирована до зеркального блеска. Отказ от прямого контакта, который очень часто встречается в этом ценовом сегменте, увеличил площадь соприкосновения.

Сверху у Cryorig M9 Plus дополнительная пластиковая пластина, окрашенная в черный цвет. С каждой из сторон по три выступа.

За счет необычной структуры ребер и формы пластин повышается эффективность прохождения воздушного потока.

Сборка

Установка системы охлаждения проводилась на материнскую плату с чипсетом Z370. Перед началом установки необходимо установить опорные винты в усиливающую пластину. Затем вставляем устанавливаем на материнской плате.

Наносим термопасту на теплораспределительную крышку процессора. Устанавливаем крепежные пластины.

Для дальнейшей фиксации радиатора потребуется снять оба вентилятора. Притягиваем при помощи винтов на основании. Остается вернуть вентиляторы и подключить питание.

В сборе система с Cryorig M9 Plus выглядит следующим образом. Вокруг остается свободное место для свободного доступа к компонентам.

Тесты

Итоги по Cryorig M9 Plus

Cryorig M9 Plus при своей невысокой стоимости предлагает продуманную конструкцию с высокой эффективностью отвода тепла. Данная система станет хорошим выбором для тех, кто собирает компактную систему и не готов к серьезным тратам при сборке. Предлагаются совместимость с актуальными сокетами Intel и AMD, низкий уровень шума, трехлетняя гарантия и аккуратный внешний вид.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".