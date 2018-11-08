Обзор Cryorig M9 Plus. Недорогое и эффективное для Intel и AMD

2018-11-08, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Cryorig M9 Plus; [413]
В конце лета компания Cryorig сообщила о скорейшем старте продаж нового кулера Cryorig M9 Plus. В основу был взят CRYORIG M9I, который мы тестировали ранее. Это компактная и эффективная башня, поддерживающая актуальные сокеты AMD и INTEL. Заявленный уровень TDP для неё составляет 130 Вт. Одним из весомых изменений стало появление второго вентилятора.

Cryorig M9 Plus

К моменту публикации продажи еще не стартовали, рекомендованная стоимость для европейского рынка составляет 25 евро без учета налогов. В России CRYORIG M9I доступен за 1800 рублей, вероятнее всего M9 Plus обойдется в 2500 рублей.

Cryorig M9 Plus обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам и фирменным технологиям.

Cryorig M9 Plus

Комплект включает усиливающую пластину для Intel, пластину для AM4, тюбик с термопастой, набор винтов крепления, опорные площадки, разветвитель питания вентиляторов, инструкцию по сборке, гарантийный талон. На этот кулер предоставляется трехлетняя гарантия.

Cryorig M9 Plus

Внешний вид

Cryorig M9 Plus – односекционное охлаждение башенного типа с двумя вентиляторами. Напомним, что в оригинальной модели также была возможность приобрести второй вентилятор, но он приобретался отдельно.

Cryorig M9 Plus

Оба вентилятора тут изначально установлены на радиатор. Фиксируются при помощи проволочных скоб, оба могут быть демонтированы для упрощения процесса установки.

Cryorig M9 Plus

Два 92мм вентилятора со скоростью вращения от 600 до 2200 оборотов в минуту. Подключаются при помощи кабеля в защитной оплетке с 4-пиновым коннектором.

Cryorig M9 Plus

Высота системы в сборе не превышает 12.5 см, это позволяет рассматривать её для установки в компактные корпуса.

Cryorig M9 Plus

Появление второго вентилятора не может создать проблемы с перекрытием ближайшего слота оперативной памяти, но в нашем случае такой проблемы не возникло.

Cryorig M9 Plus

Радиатор состоит из 40 пластин, напрессованных на три никелированные U-образные трубки диаметром 6мм.

Cryorig M9 Plus

В районе контактной площадке есть дополнительная накладка с ребрами, повышающая эффективность отвода тепла.

Cryorig M9 Plus

Основание никелированное. Поверхность отполирована до зеркального блеска. Отказ от прямого контакта, который очень часто встречается в этом ценовом сегменте, увеличил площадь соприкосновения.

Cryorig M9 Plus

Сверху у Cryorig M9 Plus дополнительная пластиковая пластина, окрашенная в черный цвет. С каждой из сторон по три выступа.

Cryorig M9 Plus

За счет необычной структуры ребер и формы пластин повышается эффективность прохождения воздушного потока.

Cryorig M9 Plus

Сборка

Установка системы охлаждения проводилась на материнскую плату с чипсетом Z370. Перед началом установки необходимо установить опорные винты в усиливающую пластину. Затем вставляем устанавливаем на материнской плате.

Cryorig M9 Plus

Наносим термопасту на теплораспределительную крышку процессора. Устанавливаем крепежные пластины.

Cryorig M9 Plus

Для дальнейшей фиксации радиатора потребуется снять оба вентилятора. Притягиваем при помощи винтов на основании. Остается вернуть вентиляторы и подключить питание.

Cryorig M9 Plus

В сборе система с Cryorig M9 Plus выглядит следующим образом. Вокруг остается свободное место для свободного доступа к компонентам.

Cryorig M9 Plus

Cryorig M9 Plus

Cryorig M9 Plus

Cryorig M9 Plus

Cryorig M9 Plus

Тесты

Cryorig M9 Plus

Cryorig M9 Plus

Итоги по Cryorig M9 Plus

Золото. Выбор редакции MegaObzorCryorig M9 Plus при своей невысокой стоимости предлагает продуманную конструкцию с высокой эффективностью отвода тепла. Данная система станет хорошим выбором для тех, кто собирает компактную систему и не готов к серьезным тратам при сборке. Предлагаются совместимость с актуальными сокетами Intel и AMD, низкий уровень шума, трехлетняя гарантия и аккуратный внешний вид.
Cryorig M9 Plus получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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