Обзор Cubot C3. Умные часы с круглым дисплеем

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Cubot C3 обзор
КомплектацияПоставляется в коробке вытянутой формы с премиальным оформлением. Стартовый набор включает дополнительные ремешки, кабель для проведения зарядки и документацию.
Внешний видНа фоне носимых устройств в ценовом сегменте до 4-5 тысяч рублей выглядят они добротно. Внешне стилизованы под часы с механическим подзаводом.
Корпус часов выполнен из металла, окрашенного в черный цвет. По краям стилизованные винты.
Дисплей круглой формы. Установлено защитное стекло. Он защищен от попадания воды до 5 АТМ. Сам производитель отмечает, что в них можно плавать.
На правой грани Cubot C3 две клавиши для вывода интерфейсных меню. Основное управление проводится с помощью сенсорного дисплея.
С внутренней стороны скрывается контактная группа и оптический датчик. Этот элемент, выступающий для прилегания к запястью.
Для крепления ремешков используется распространённый и удобный способ фиксации. Оба ремешка выполнены из резинового материала. Одна из пар со стилизацией под кожу.
На руке сидят удобно. При длительном ношении раздражения кожи замечено не было. Огрехов в качестве сборки замечено не было.
НачинкаОснащен 1.3 TFT LCD дисплеем с разрешением 240 на 240 пикселей. Работает на базе процессора STK8321. В качестве датчика сердечного ритма используется распространённый PD70-01C-TR7.
АккумуляторЗа автономную работу отвечает батарейка с емкостью 260 мАч. Хватает на две недели использования с подключенным выводом уведомлений. Заряжается с помощью кредла с магнитным креплением.
СофтДля iOS и Android доступно приложение H-Band. Первым шагом требуется провести авторизацию для хранения данных в облаке. Предоставление доступов. Выбирается цвет кожи. Задаются вес, возраст и рост. Требуемый минимальный объем шагов и времени сна.
Выбор приложений для вывода уведомлений. Cubot C3 поддерживает вывод со всех приложений.
В главном окне в последующем выводится данные по активности, времени сна. Все это в виде наглядных графиков за интервалы времени.
Есть функция отслеживания активности с отслеживания маршрута.
Отдельная вкладка для проведения настроек работы.
ИнтерфейсЕсть несколько вариантов оформления циферблата. Часть из них со стрелками, часть с цифровым выводом. Оформления с акцентом на спортивную активность и без нее.
Свайп вниз выводит панель иконок быстрого доступа к ключевым параметрам.
Свайп вправо проводит замер пульса с мониторингом в реальном времени.
Свайп вверх список уведомлений с выбранных приложений.
Свайп влево данные по активности за день.
В меню доступен просмотр данных по шагам, времени сна и пульсу.
Можно выбрать спортивную активность вручную.
Таймер, будильник, управление музыкой. Дистанционные снимки камерой смартфона.
И раздел с подробными настройками.