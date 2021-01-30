Обзор Cubot C3. Умные часы с круглым дисплеем

Не так давно компания Cubot расширила модельный ряд умных часов представив Cubot C3 с круглым 1.3-люймовым дисплеем и металлическим корпусом. Для них заявлены 10 спортивных режимов, датчики сердечного ритма и мониторинга сна. Есть поддержка вывода уведомлений и обеспечивается до 12 дней автономной работы.

На официальном сайте они доступны за 40 долларов с промокодом NEWPRO10 - https://clck.ru/T3Zbi.

Cubot C3 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке вытянутой формы с премиальным оформлением. Стартовый набор включает дополнительные ремешки, кабель для проведения зарядки и документацию.

Внешний вид

На фоне носимых устройств в ценовом сегменте до 4-5 тысяч рублей выглядят они добротно. Внешне стилизованы под часы с механическим подзаводом.

Корпус часов выполнен из металла, окрашенного в черный цвет. По краям стилизованные винты.

Дисплей круглой формы. Установлено защитное стекло. Он защищен от попадания воды до 5 АТМ. Сам производитель отмечает, что в них можно плавать.

На правой грани Cubot C3 две клавиши для вывода интерфейсных меню. Основное управление проводится с помощью сенсорного дисплея.

С внутренней стороны скрывается контактная группа и оптический датчик. Этот элемент, выступающий для прилегания к запястью.

Для крепления ремешков используется распространённый и удобный способ фиксации. Оба ремешка выполнены из резинового материала. Одна из пар со стилизацией под кожу.

На руке сидят удобно. При длительном ношении раздражения кожи замечено не было. Огрехов в качестве сборки замечено не было.

Начинка

Оснащен 1.3 TFT LCD дисплеем с разрешением 240 на 240 пикселей. Работает на базе процессора STK8321. В качестве датчика сердечного ритма используется распространённый PD70-01C-TR7.

Аккумулятор

За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 260 мАч. Хватает на две недели использования с подключенным выводом уведомлений. Заряжается с помощью кредла с магнитным креплением.

Софт

Для iOS и Android доступно приложение H-Band. Первым шагом требуется провести авторизацию для хранения данных в облаке. Предоставление доступов. Выбирается цвет кожи. Задаются вес, возраст и рост. Требуемый минимальный объем шагов и времени сна.

Выбор приложений для вывода уведомлений. Cubot C3 поддерживает вывод со всех приложений.

В главном окне в последующем выводится данные по активности, времени сна. Все это в виде наглядных графиков за интервалы времени.

Есть функция отслеживания активности с отслеживания маршрута.

Отдельная вкладка для проведения настроек работы.

Интерфейс

Есть несколько вариантов оформления циферблата. Часть из них со стрелками, часть с цифровым выводом. Оформления с акцентом на спортивную активность и без нее.

Свайп вниз выводит панель иконок быстрого доступа к ключевым параметрам.

Свайп вправо проводит замер пульса с мониторингом в реальном времени.

Свайп вверх список уведомлений с выбранных приложений.

Свайп влево данные по активности за день.

В меню доступен просмотр данных по шагам, времени сна и пульсу.

Можно выбрать спортивную активность вручную.

Таймер, будильник, управление музыкой. Дистанционные снимки камерой смартфона.

И раздел с подробными настройками.

Итоги по Cubot C3

Cubot C3 – хорошая альтернатива фитнес-браслетам, предлагая классический внешний вид с корпусом из металла, защиту от воды и круглый дисплей. Простая смена ремешков, длительное время автономной работы, мониторинг сна, приложение для смартфона. К условным минусам отнесем огрехи в локализации интерфейса и приложения.
Комментарии и отзывы Cubot C3
Обзоры:
Обзор Amazfit Bip U. Новый тип дисплея и датчик уровня насыщения кислорода в кровиОбзор Amazfit Bip U. Новый тип дисплея и датчик уровня насыщения кислорода в крови
Лучшие детские умные часы. Jet Kid StarЛучшие детские умные часы. Jet Kid Star
Обзор Canyon CNE-ST01. Умный браслет для пожилых людей с мониторингом пульса и местоположенияОбзор Canyon CNE-ST01. Умный браслет для пожилых людей с мониторингом пульса и местоположения
Новости:
Honor Band 6 официально представлен

Несколько месяцев назад Honor, которая в то время входила в состав Huawei, анонсировала фитнес-трекер нов...
Фитнес-трекер OnePlus Band будет выпущен 11 января

Китайская компания OnePlus подтвердила, что работает над собственным фитнес-трекером под названием OnePlu...
Samsung Galaxy Fit2 запущен в Китае

Компания Samsung представила фитнес-трекер Galaxy Fit2 в Китае. ...
Обзор Cubot C3. Умные часы с круглым дисплеемОбзор Cubot C3. Умные часы с круглым дисплеем
Лучшая система водяного охлаждения. Cooler Master MasterLiquid ML360R RGBЛучшая система водяного охлаждения. Cooler Master MasterLiquid ML360R RGB
Обзор Mad Catz F.R.E.Q. 4. Игровые наушники с объемным звукомОбзор Mad Catz F.R.E.Q. 4. Игровые наушники с объемным звуком
Обзор Mio MiVue C531. Видеорегистратор с выводом предупреждений по камерамОбзор Mio MiVue C531. Видеорегистратор с выводом предупреждений по камерам
Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)
Официальные изображения смартфона OPPO A...
Официальные изображения смартфона OPPO AOPPO скоро анонсирует телефон среднего класса OPPO A93 5G в Китае, так как были найдены изображения и спе...
Zalman M3 Plus RGB официально представле...
Zalman M3 Plus RGB официально представлеВ последнее время компьютерных корпусов выпускают не так много, как хотелось бы, так как производители по...
SteelSeries приобрела компанию KontrolFr...
SteelSeries приобрела компанию KontrolFrKontrolFreek является одним из лидеров в области производства игровых контроллеров. Она создала оборудова...
Logitech G и Riot Games представили игро...
Logitech G и Riot Games представили игроИгровое подразделение Logitech G и разработчик игр Riot Games, объединились для разработки игровой перифе...
Смартфон Moto G Stylus (2021) засветился...
Смартфон Moto G Stylus (2021) засветилсяВ базе данных популярного бенчмарка Geekbench засветился смартфон Moto G Stylus (2021), который еще не бы...
Бета-версия OPPO Reno2 F ColorOS 11 на б...
Бета-версия OPPO Reno2 F ColorOS 11 на бКомпания OPPO начала набор бета-тестеров для обновления ColorOS 11 на базе операционной системе Android 1...
Смартфон ZTE Blade 20 Pro 5G выйдет 30 н...
Смартфон ZTE Blade 20 Pro 5G выйдет 30 нВ сеть утек рекламный постер смартфона ZTE Blade 20 Pro 5G, раскрывающий дату начала его продаж – 30 нояб...
Лучшие вертикальные пылесосы для дома. D...
Лучшие вертикальные пылесосы для дома. DОбеспечить быструю, эффективную и удобную уборку в доме сможет один из лучших вертикальных пылесосов, пре...
Samsung выпустить стабильное обновление ...
Samsung выпустить стабильное обновление Компания Samsung начала выпуск стабильного обновления One UI 3.0 для серии Galaxy S20 . В настоящее время...
Стартовая цена ноутбука Samsung Galaxy C...
Стартовая цена ноутбука Samsung Galaxy CSamsung представила ноутбук Galaxy Chromebook 2. Ноутбук сохранил дизайн предыдущего поколения. ...
Обзор Palit GeForce RTX 3090 GameRock OC...
Обзор Palit GeForce RTX 3090 GameRock OCПервой видеокартой с новой архитектурой Ampere у нас на тестах стала ...
Xiaomi Mi Smart Clock с Google Assistant...
Xiaomi Mi Smart Clock с Google AssistantXiaomi официально представила новый умный будильник с поддержкой Google Assistant - Mi Smart Clock. ...
Обзор ORICO BTA-408. Адаптер Bluetooth для ПКОбзор ORICO BTA-408. Адаптер Bluetooth для ПК
Обзор Midea VCR09B. Робот-пылесос с влажной уборкой и Wi-FiОбзор Midea VCR09B. Робот-пылесос с влажной уборкой и Wi-Fi
Обзор T-Force CARDEA Ceramic C440 (TM8FPA001T0C410). Быстрый М.2 диск с PCIe 4.0Обзор T-Force CARDEA Ceramic C440 (TM8FPA001T0C410). Быстрый М.2 диск с PCIe 4.0
Обзор ThunderX3 ED1. Лучший игровой стол до 15000 рублейОбзор ThunderX3 ED1. Лучший игровой стол до 15000 рублей
Обзор двух Palit GeForce RTX 3090 GamingPro 24GB (NED3090019SB-132BA) в режиме NVLink RTX 3090Обзор двух Palit GeForce RTX 3090 GamingPro 24GB (NED3090019SB-132BA) в режиме NVLink RTX 3090
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor