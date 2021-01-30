Обзор Cubot C3. Умные часы с круглым дисплеем

Не так давно компания Cubot расширила модельный ряд умных часов представив Cubot C3 с круглым 1.3-люймовым дисплеем и металлическим корпусом. Для них заявлены 10 спортивных режимов, датчики сердечного ритма и мониторинга сна. Есть поддержка вывода уведомлений и обеспечивается до 12 дней автономной работы.

Cubot C3 обзор

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Комплектация

Поставляется в коробке вытянутой формы с премиальным оформлением. Стартовый набор включает дополнительные ремешки, кабель для проведения зарядки и документацию.

Внешний вид

На фоне носимых устройств в ценовом сегменте до 4-5 тысяч рублей выглядят они добротно. Внешне стилизованы под часы с механическим подзаводом.

Корпус часов выполнен из металла, окрашенного в черный цвет. По краям стилизованные винты.

Дисплей круглой формы. Установлено защитное стекло. Он защищен от попадания воды до 5 АТМ. Сам производитель отмечает, что в них можно плавать.

На правой грани Cubot C3 две клавиши для вывода интерфейсных меню. Основное управление проводится с помощью сенсорного дисплея.

С внутренней стороны скрывается контактная группа и оптический датчик. Этот элемент, выступающий для прилегания к запястью.

Для крепления ремешков используется распространённый и удобный способ фиксации. Оба ремешка выполнены из резинового материала. Одна из пар со стилизацией под кожу.

На руке сидят удобно. При длительном ношении раздражения кожи замечено не было. Огрехов в качестве сборки замечено не было.

Начинка

Оснащен 1.3 TFT LCD дисплеем с разрешением 240 на 240 пикселей. Работает на базе процессора STK8321. В качестве датчика сердечного ритма используется распространённый PD70-01C-TR7.

Аккумулятор

Софт

За автономную работу отвечает батарейка с емкостью 260 мАч. Хватает на две недели использования с подключенным выводом уведомлений. Заряжается с помощью кредла с магнитным креплением.Для iOS и Android доступно приложение H-Band. Первым шагом требуется провести авторизацию для хранения данных в облаке. Предоставление доступов. Выбирается цвет кожи. Задаются вес, возраст и рост. Требуемый минимальный объем шагов и времени сна.

Выбор приложений для вывода уведомлений. Cubot C3 поддерживает вывод со всех приложений.

В главном окне в последующем выводится данные по активности, времени сна. Все это в виде наглядных графиков за интервалы времени.

Есть функция отслеживания активности с отслеживания маршрута.

Отдельная вкладка для проведения настроек работы.

Интерфейс

Есть несколько вариантов оформления циферблата. Часть из них со стрелками, часть с цифровым выводом. Оформления с акцентом на спортивную активность и без нее.

Свайп вниз выводит панель иконок быстрого доступа к ключевым параметрам.

Свайп вправо проводит замер пульса с мониторингом в реальном времени.

Свайп вверх список уведомлений с выбранных приложений.

Свайп влево данные по активности за день.

В меню доступен просмотр данных по шагам, времени сна и пульсу.

Можно выбрать спортивную активность вручную.

Таймер, будильник, управление музыкой. Дистанционные снимки камерой смартфона.

Итоги по Cubot C3

И раздел с подробными настройками.Cubot C3 – хорошая альтернатива фитнес-браслетам, предлагая классический внешний вид с корпусом из металла, защиту от воды и круглый дисплей. Простая смена ремешков, длительное время автономной работы, мониторинг сна, приложение для смартфона. К условным минусам отнесем огрехи в локализации интерфейса и приложения.