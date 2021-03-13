Обзор Cubot C5. Недорогие умные часы в стиле Apple Watch

В течение нескольких недель мы активно использовали умные часы Cubot C5 и сегодня готовы поделиться опытом эксплуатации с вами. Одной из особенностей новинок стал привлекательный дизайн в духе Apple. Помимо этого 10 различных спортивных режимов учета активности, уведомления, датчик сердечного ритма и длительное время автономной работы.

Cubot C5 обзор

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Комплектация

Упакованы в коробку из картона. Внутри зафиксированы во вспененный материал. Комплект включает дополнительный ремешок, зарядный кабель и различную документацию.

Внешний вид

При проектировании внешнего вида дизайнеры явно вдохновлялись Apple Watch и сходство достигнуто очень близкое.

Вышли в двух расцветках черной и розовом золоте. Оба повторяют по оттенку оригинал.

Это же касается механической кнопки на правой грани, стилизованной под механизм автоподзавода.

Корпус выдерживает давление до 5АТМ, позволяя плавать в них в бассейне и принимать душ.

Экран защищающий дисплей Cubot C5 с эффектом 2.5D. Боковая грань закруглена. Место перехода разных типов материалов без зазоров.

По умолчанию установлен ремешок в цвет корпуса. Он выполнен из резины с гипоаллергенными свойствами. В комплекте также идут сиреневые.

Для крепления же используется расперстрённый форма и габариты. Подбор альтернативных вариантов не вызовет проблем.

Комплектные подходят под разный объем руки. К исполнению и качеству нареканий нет.

На внутренней стороне корпуса группа датчиков и контакты. Вместе с часами идет зарядный кабель с магнитным креплением. Подключается к USB.

Оснащены часы дисплеем с диагональю 1.7 дюймов. Разрешение 240х280 пикселей. Изображения с него хорошо читается с разных углов под искусственным и естественным освещением.

Аккумулятор

За работу отвечает процессор GR5515. Располагает 256KB оперативной памяти. В качестве датчика сердечного ритма используется PD70-01C-TR7. Для соединения со смартфоном задействован Bluetooth 5.1Встроенного аккумулятора хватает примерно на 2 недели активной эксплуатации с мониторинга здоровья и вывода уведомлений со смартфона. В режиме ожидания получаем 3-3.5 недели. На восстановление заряда уходит 2 часа.

Софт

Для управления используется приложение H-BADN. После авторизации проводится синхронизация с часами. В последующем на главном экране выводится подробные данные по активности. Шаги, сон и пульс. Прогресс по заданной активности при настройке.

Эти данные можно будет отключать, формируя экран под себя.

Выбор приложений для вывода уведомлений. Это весь список со смартфона.

Детальные настройки по поведению часов.

Интерфейс

Приложение на русском языке. Работает стабильно.Несколько предустановленных циферблатов. Переключаются длительным нажатием по экрану Cubot C5.

Уведомления можно только читать. Ответ не поддерживается.

Мониторинг пульса.

Доступ к быстрым настройкам ключевых параметров.

Просмотр данных по активности за день.

Приложения и настройки.

Итоги по Cubot C5

При своей невысокой стоимости Cubot C5 предлагают высокое качество исполнение и привлекательный внешний вид. Интерфейс и приложение на русском языке, защищенный от воды корпус, дополнительный ремешок в комплекте, хорошие показатели автономной работы.