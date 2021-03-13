Обзор Cubot C5. Недорогие умные часы в стиле Apple Watch

В течение нескольких недель мы активно использовали умные часы Cubot C5 и сегодня готовы поделиться опытом эксплуатации с вами. Одной из особенностей новинок стал привлекательный дизайн в духе Apple. Помимо этого 10 различных спортивных режимов учета активности, уведомления, датчик сердечного ритма и длительное время автономной работы.

Cubot C5

К моменту публикации продажи уже стартовали. Традиционной площадкой выступает Aliexpress с доставкой до России - https://ali.ski/8tSyw.

Cubot C5 обзор

Комплектация

Упакованы в коробку из картона. Внутри зафиксированы во вспененный материал. Комплект включает дополнительный ремешок, зарядный кабель и различную документацию.

Cubot C5

Внешний вид

Cubot C5

При проектировании внешнего вида дизайнеры явно вдохновлялись Apple Watch и сходство достигнуто очень близкое.

Cubot C5

Вышли в двух расцветках черной и розовом золоте. Оба повторяют по оттенку оригинал.

Cubot C5

Это же касается механической кнопки на правой грани, стилизованной под механизм автоподзавода.

Cubot C5

Корпус выдерживает давление до 5АТМ, позволяя плавать в них в бассейне и принимать душ.

Cubot C5

Экран защищающий дисплей Cubot C5 с эффектом 2.5D. Боковая грань закруглена. Место перехода разных типов материалов без зазоров.

Cubot C5

По умолчанию установлен ремешок в цвет корпуса. Он выполнен из резины с гипоаллергенными свойствами. В комплекте также идут сиреневые.

Для крепления же используется расперстрённый форма и габариты. Подбор альтернативных вариантов не вызовет проблем.

Cubot C5

Комплектные подходят под разный объем руки. К исполнению и качеству нареканий нет.

Cubot C5

На внутренней стороне корпуса группа датчиков и контакты. Вместе с часами идет зарядный кабель с магнитным креплением. Подключается к USB.

Cubot C5

Оснащены часы дисплеем с диагональю 1.7 дюймов. Разрешение 240х280 пикселей. Изображения с него хорошо читается с разных углов под искусственным и естественным освещением.

Cubot C5

За работу отвечает процессор GR5515. Располагает 256KB оперативной памяти. В качестве датчика сердечного ритма используется PD70-01C-TR7. Для соединения со смартфоном задействован Bluetooth 5.1

Аккумулятор

Встроенного аккумулятора хватает примерно на 2 недели активной эксплуатации с мониторинга здоровья и вывода уведомлений со смартфона. В режиме ожидания получаем 3-3.5 недели. На восстановление заряда уходит 2 часа.

Cubot C5

Софт

Для управления используется приложение H-BADN. После авторизации проводится синхронизация с часами. В последующем на главном экране выводится подробные данные по активности. Шаги, сон и пульс. Прогресс по заданной активности при настройке.

Cubot C5

Эти данные можно будет отключать, формируя экран под себя.

Cubot C5

Выбор приложений для вывода уведомлений. Это весь список со смартфона.

Cubot C5

Детальные настройки по поведению часов.

Cubot C5

Приложение на русском языке. Работает стабильно.

Интерфейс

Несколько предустановленных циферблатов. Переключаются длительным нажатием по экрану Cubot C5.

Cubot C5

Уведомления можно только читать. Ответ не поддерживается.

Cubot C5

Мониторинг пульса.

Cubot C5

Доступ к быстрым настройкам ключевых параметров.

Cubot C5

Просмотр данных по активности за день.

Cubot C5

Приложения и настройки.

Cubot C5

Итоги по Cubot C5

При своей невысокой стоимости Cubot C5 предлагают высокое качество исполнение и привлекательный внешний вид. Интерфейс и приложение на русском языке, защищенный от воды корпус, дополнительный ремешок в комплекте, хорошие показатели автономной работы.
Комментарии и отзывы Cubot C5
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