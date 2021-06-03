Обзор Cubot King Kong 5 Pro. Защищенный смартфон с NFC

С линейкой защищенных смартфонов King Kong от Cubot мы впервые знакомились на примере CUBOT King Kong 3. В конце весны компания обновила его и запустила продажи Cubot King Kong 5 Pro, как и предшественники, он поддерживает бесконтактные платежи и оснащен емким аккумулятором. Модуль основной камеры с 3 объективами, 4 и 64 Гбайт памяти, система распознавания лица и фронтальная камера с разрешением 25 Мп.

Cubot King Kong 5 Pro

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Cubot King Kong 5 Pro обзор

Комплектация

Упакован в компактную коробку с изображением телефона. На ее обратной стороне в виде иконок приведены основные особенности.

Cubot King Kong 5 Pro

Комплект включает адаптер питания, проводные наушники, USB-C кабель, скрепку для лотка SIM, различную документацию.

Внешний вид

Характерный внешний вид для смартфонов, выполненных в защищенном корпусе. Выступы на боковых гранях и крышке, компенсирующие удары при случайных падениях.

Cubot King Kong 5 Pro

Для него заявлена защита, соответствующая требованиям IP68 & IP69K & MIL-STD-810. Его можно погружать в воду на глубину до 1.5 метров в течение 30 минут.

Cubot King Kong 5 Pro

Рассчитан на падения с высоты до 1.5 метров. Но механической защитой не стоит злоупотреблять, это скорее страховка. Ярко-желтые вставки делают его заметнее в пыли, песке или грязи. Внешний вид в целом ориентирован на мужскую аудиторию.

Cubot King Kong 5 Pro

Разъем USB-С защищен заглушкой. Ее нужно будет плотно закрывать перед погружением в воду.

Cubot King Kong 5 Pro

Для тех, кто по какой-то причине не сделал выбор в пользу беспроводных наушников, в комплекте с Cubot King Kong 5 Pro есть проводные наушники c USB-С разъемом.

Cubot King Kong 5 Pro

На правой грани качелька регулировки громкости, слева кнопка включения. Есть отдельная клавиша, выполняющая функцию спуска затвора и запуска/остановки видеосъемки.

Cubot King Kong 5 Pro

Такая реализация позволяет взаимодействовать с приложением «КАМЕРА» при попавших на него каплях воды или грязи. Зона со сканером отпечатка пальца на левой грани, срабатывает точно и быстро.

Cubot King Kong 5 Pro

На задней крышке блок с основной камерой, он не выступает за пределы крышки, снижая риск повреждений при падении. Яркая светодиодная вспышка. В нижней части защищенная решетка динамика, общая громкость высокая.

Cubot King Kong 5 Pro

Лицевая сторона защищена. Фронтальная камера расположена в каплевидном вырезе. При разговорах проблем с качеством передачи голоса не было.

Cubot King Kong 5 Pro

Экран

Изображение выводится на 6.09-дюймовый дисплей. Это IPS-матрица без воздушной прослойки. Картинка хорошо читается под разными углами наклона. Разрешение 720х1560 пикселей.

Cubot King Kong 5 Pro

По современным меркам это не эталонный дисплей, но вполне позволяет выполнять типовые рабочие задачи, просматривать мультимедийный контент.

Cubot King Kong 5 Pro

Начинка

В качестве платформы выбран MediaTek Helio P22 MT6762D. Это восьмиядерный процессор с ядрами Cortex-A53 и графикой PowerVR GE8320.

Cubot King Kong 5 Pro

Доступны 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт внутренней памяти. Поддерживаются емкие карты памяти. Смартфон использует гибридный слот. По быстродействию без зависания справляется с рабочими приложениями, мессенджерами. Можно будет поиграть в игры с несложной графикой.

Cubot King Kong 5 Pro

Работает в сетях LTE. С SIM-картами сотовых операторов, представленных в Казани, у нас сбоев и проблем не было. Есть бесконтактные платежи. Bluetooth 5.0 с базовым набором кодеков. Wi-Fi в двух диапазонах.

Cubot King Kong 5 Pro

Аккумулятор

Большое внимание уделено времени автономной работы. Встроенная батарея с емкостью 8000 мАч дает более 13 часов работы с максимальной яркостью экрана. График разрядки равномерный. В комплекте идет адаптер с мощностью 15W, полный цикл с ним занимает 4 часа. Стоит учесть, что для плотного контакта потребуется кабель с удлиненным коннектором, такой идет в комплекте.

Cubot King Kong 5 Pro

Камера

При проектировании Cubot King Kong 5 Pro следовали общим трендам, установив три камеры. Основная 48 Мп, 5 Мп макро и 0.3 Мп сенсор глубины. В приложении доступны дополнительные режимы съемки.

Cubot King Kong 5 Pro

Cubot King Kong 5 Pro

Cubot King Kong 5 Pro

Cubot King Kong 5 Pro

Cubot King Kong 5 Pro

Cubot King Kong 5 Pro

Cubot King Kong 5 Pro

Смартфон демонстрирует хорошее качество съемки в дневное время. Общая детализация хорошая.

Cubot King Kong 5 Pro

Фронтальная камера 25 Мп. Подходит для удаленки. Видео телефон пишет в разрешении Full HD, есть опция электронной стабилизации.

Тест камеры Cubot King Kong 5 Pro

Софт

Cubot King Kong 5 Pro

Установлена операционная система Android 11. Чистая система без рекламы и партнерского софта. За время тестирования было получено обновление.

Cubot King Kong 5 Pro

Итоги

Cubot King Kong 5 Pro – защищенный смартфон (IP68 & IP69K & MIL-STD-810) с длительным временем автономной работы. Для своего ценового сегмента он предлагает хорошее техническое оснащение с 48 Мп камерой и отдельной кнопкой управления затвором, модулем бесконтактных платежей, IPS-дисплей, зону сканера отпечатка пальца, чистую операционную систему.
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