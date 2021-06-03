Обзор Cubot King Kong 5 Pro. Защищенный смартфон с NFC

С линейкой защищенных смартфонов King Kong от Cubot мы впервые знакомились на примере CUBOT King Kong 3. В конце весны компания обновила его и запустила продажи Cubot King Kong 5 Pro, как и предшественники, он поддерживает бесконтактные платежи и оснащен емким аккумулятором. Модуль основной камеры с 3 объективами, 4 и 64 Гбайт памяти, система распознавания лица и фронтальная камера с разрешением 25 Мп.

Cubot King Kong 5 Pro обзор

Комплектация

Традиционно для этого бренда ключевой площадкой выступает Aliexpress - https://ali.ski/4vYVV Упакован в компактную коробку с изображением телефона. На ее обратной стороне в виде иконок приведены основные особенности.

Внешний вид

Комплект включает адаптер питания, проводные наушники, USB-C кабель, скрепку для лотка SIM, различную документацию.Характерный внешний вид для смартфонов, выполненных в защищенном корпусе. Выступы на боковых гранях и крышке, компенсирующие удары при случайных падениях.

Для него заявлена защита, соответствующая требованиям IP68 & IP69K & MIL-STD-810. Его можно погружать в воду на глубину до 1.5 метров в течение 30 минут.

Рассчитан на падения с высоты до 1.5 метров. Но механической защитой не стоит злоупотреблять, это скорее страховка. Ярко-желтые вставки делают его заметнее в пыли, песке или грязи. Внешний вид в целом ориентирован на мужскую аудиторию.

Разъем USB-С защищен заглушкой. Ее нужно будет плотно закрывать перед погружением в воду.

Для тех, кто по какой-то причине не сделал выбор в пользу беспроводных наушников, в комплекте с Cubot King Kong 5 Pro есть проводные наушники c USB-С разъемом.

На правой грани качелька регулировки громкости, слева кнопка включения. Есть отдельная клавиша, выполняющая функцию спуска затвора и запуска/остановки видеосъемки.

Такая реализация позволяет взаимодействовать с приложением «КАМЕРА» при попавших на него каплях воды или грязи. Зона со сканером отпечатка пальца на левой грани, срабатывает точно и быстро.

На задней крышке блок с основной камерой, он не выступает за пределы крышки, снижая риск повреждений при падении. Яркая светодиодная вспышка. В нижней части защищенная решетка динамика, общая громкость высокая.

Лицевая сторона защищена. Фронтальная камера расположена в каплевидном вырезе. При разговорах проблем с качеством передачи голоса не было.

Экран

Изображение выводится на 6.09-дюймовый дисплей. Это IPS-матрица без воздушной прослойки. Картинка хорошо читается под разными углами наклона. Разрешение 720х1560 пикселей.

По современным меркам это не эталонный дисплей, но вполне позволяет выполнять типовые рабочие задачи, просматривать мультимедийный контент.

Начинка

В качестве платформы выбран MediaTek Helio P22 MT6762D. Это восьмиядерный процессор с ядрами Cortex-A53 и графикой PowerVR GE8320.

Доступны 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт внутренней памяти. Поддерживаются емкие карты памяти. Смартфон использует гибридный слот. По быстродействию без зависания справляется с рабочими приложениями, мессенджерами. Можно будет поиграть в игры с несложной графикой.

Работает в сетях LTE. С SIM-картами сотовых операторов, представленных в Казани, у нас сбоев и проблем не было. Есть бесконтактные платежи. Bluetooth 5.0 с базовым набором кодеков. Wi-Fi в двух диапазонах.

Аккумулятор

Большое внимание уделено времени автономной работы. Встроенная батарея с емкостью 8000 мАч дает более 13 часов работы с максимальной яркостью экрана. График разрядки равномерный. В комплекте идет адаптер с мощностью 15W, полный цикл с ним занимает 4 часа. Стоит учесть, что для плотного контакта потребуется кабель с удлиненным коннектором, такой идет в комплекте.

Камера

При проектировании Cubot King Kong 5 Pro следовали общим трендам, установив три камеры. Основная 48 Мп, 5 Мп макро и 0.3 Мп сенсор глубины. В приложении доступны дополнительные режимы съемки.

Смартфон демонстрирует хорошее качество съемки в дневное время. Общая детализация хорошая.

Тест камеры Cubot King Kong 5 Pro

Софт

Фронтальная камера 25 Мп. Подходит для удаленки. Видео телефон пишет в разрешении Full HD, есть опция электронной стабилизации.

Установлена операционная система Android 11. Чистая система без рекламы и партнерского софта. За время тестирования было получено обновление.

Итоги

Cubot King Kong 5 Pro – защищенный смартфон (IP68 & IP69K & MIL-STD-810) с длительным временем автономной работы. Для своего ценового сегмента он предлагает хорошее техническое оснащение с 48 Мп камерой и отдельной кнопкой управления затвором, модулем бесконтактных платежей, IPS-дисплей, зону сканера отпечатка пальца, чистую операционную систему.