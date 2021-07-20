Обзор Cubot N1. Недорогие умные часы

Не так давно компания Cubot пополнила модельную линейку носимых устройств, выпустив недорогие часы N1. Для нее заявлены длительное время автономной работы, круглый дисплей и водонепроницаемый корпус. Из особенностей также отмечены датчик пульса и учет пройденного расстояния.

Комплектация

В официальном интернет-магазине Aliexpress доступны 3000 рублей.Упакованы в компактную коробку с темным оформлением. Внутри дополнительно зафиксированы и защищены от повреждения при перевозке. Комплект включает документацию и зарядный кабель.

Cubot N1 обзор

Внешний вид

Корпус часов выполнен из металла и пластика. Внешний вид ориентирован скорее на мужскую аудиторию.

Классический круглый дисплей с выраженными боковыми рамками. Стилизация с винтами по краям.

Корпус защищен от попадания пыли и воды. Выдерживает давление до 5АТМ.

На правой грани у Cubot N1 две механические кнопки управления. Взаимодействие с интерфейсом также проходит через сенсорный экран.

С внутренней стороны по центру расположен выступ с расположенным в нем пульсометром и оксиметром. И здесь же пара медных контактов.

Установлены резиновые ремешки с традиционной регулировкой и фиксацией с помощью язычка. Для упрощения съема и установки есть механический фиксатор.

Софт

Используемый тут типоразмер позволит заменить на сторонние решения. Подходят ремешки от обычных часов.Для смартфона доступно бесплатное приложение. Потребуется создание аккаунта и проведение первой синхронизации с подключением часов.

В главном окне выводятся данные по пройденным шагам, пройденному расстоянию, сожженным калориям. Мониторинг пульса, анализ сна по фазам.

Выбранные данные можно просмотреть детальнее. Как пример для пульса дополнительно есть разбивка по диапазонам: покой, антистресс, сжигание жира и кардио.

Для сна расклад по фазам и общая оценка.

Есть анализ насыщения крови кислородом. Данные можно снимать по интервалам времени.

Принудительное включение отслеживания тренировки.

Проведение настройки системы.

Интерфейс

Выбор циферблатов из каталога.Часы Cubot N1 предлагают полноценный интерфейс с возможностью просмотра информации и проведения настроек без смартфона. Данные по активности за день.

Мониторинг пульса.

Замер уровня насыщения кислорода в крови.

Управление воспроизведением.

Меню в виде карусели. Интерфейс на русском языке.

Вывод уведомлений приложений без возможности ответа.

Кнопки управления ключевыми параметрами работы.

Итоги

Cubot N1 – недорогие умные часы с актуальным набором датчиков, включая оксиметр. Круглый дисплей, длительное время автономной работы, простая замена ремешков, аккуратный внешний вид и защита от воды.