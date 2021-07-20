Обзор Cubot N1. Недорогие умные часы

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Классический круглый дисплей с выраженными боковыми рамками. Стилизация с винтами по краям.
Корпус защищен от попадания пыли и воды. Выдерживает давление до 5АТМ.
На правой грани у Cubot N1 две механические кнопки управления. Взаимодействие с интерфейсом также проходит через сенсорный экран.
С внутренней стороны по центру расположен выступ с расположенным в нем пульсометром и оксиметром. И здесь же пара медных контактов.
Установлены резиновые ремешки с традиционной регулировкой и фиксацией с помощью язычка. Для упрощения съема и установки есть механический фиксатор.
Используемый тут типоразмер позволит заменить на сторонние решения. Подходят ремешки от обычных часов.
В главном окне выводятся данные по пройденным шагам, пройденному расстоянию, сожженным калориям. Мониторинг пульса, анализ сна по фазам.
Выбранные данные можно просмотреть детальнее. Как пример для пульса дополнительно есть разбивка по диапазонам: покой, антистресс, сжигание жира и кардио.
Для сна расклад по фазам и общая оценка.
Есть анализ насыщения крови кислородом. Данные можно снимать по интервалам времени.
Принудительное включение отслеживания тренировки.
Проведение настройки системы.
Выбор циферблатов из каталога.
Мониторинг пульса.
Замер уровня насыщения кислорода в крови.
Управление воспроизведением.
Меню в виде карусели. Интерфейс на русском языке.
Вывод уведомлений приложений без возможности ответа.
Кнопки управления ключевыми параметрами работы.