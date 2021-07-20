Обзор Cubot N1. Недорогие умные часы

Не так давно компания Cubot пополнила модельную линейку носимых устройств, выпустив недорогие часы N1. Для нее заявлены длительное время автономной работы, круглый дисплей и водонепроницаемый корпус. Из особенностей также отмечены датчик пульса и учет пройденного расстояния.

Cubot N1

В официальном интернет-магазине Aliexpress доступны 3000 рублей.

Комплектация

Упакованы в компактную коробку с темным оформлением. Внутри дополнительно зафиксированы и защищены от повреждения при перевозке. Комплект включает документацию и зарядный кабель.

Cubot N1

Cubot N1 обзор

Внешний вид

Корпус часов выполнен из металла и пластика. Внешний вид ориентирован скорее на мужскую аудиторию.

Cubot N1

Классический круглый дисплей с выраженными боковыми рамками. Стилизация с винтами по краям.

Cubot N1

Корпус защищен от попадания пыли и воды. Выдерживает давление до 5АТМ.

Cubot N1

На правой грани у Cubot N1 две механические кнопки управления. Взаимодействие с интерфейсом также проходит через сенсорный экран.

Cubot N1

С внутренней стороны по центру расположен выступ с расположенным в нем пульсометром и оксиметром. И здесь же пара медных контактов.

Cubot N1

Установлены резиновые ремешки с традиционной регулировкой и фиксацией с помощью язычка. Для упрощения съема и установки есть механический фиксатор.

Cubot N1

Используемый тут типоразмер позволит заменить на сторонние решения. Подходят ремешки от обычных часов.

Софт

Для смартфона доступно бесплатное приложение. Потребуется создание аккаунта и проведение первой синхронизации с подключением часов.

Cubot N1

В главном окне выводятся данные по пройденным шагам, пройденному расстоянию, сожженным калориям. Мониторинг пульса, анализ сна по фазам.

Cubot N1

Выбранные данные можно просмотреть детальнее. Как пример для пульса дополнительно есть разбивка по диапазонам: покой, антистресс, сжигание жира и кардио.

Cubot N1

Для сна расклад по фазам и общая оценка.

Cubot N1

Есть анализ насыщения крови кислородом. Данные можно снимать по интервалам времени.

Cubot N1

Принудительное включение отслеживания тренировки.

Cubot N1

Проведение настройки системы.

Cubot N1

Выбор циферблатов из каталога.

Интерфейс

Часы Cubot N1 предлагают полноценный интерфейс с возможностью просмотра информации и проведения настроек без смартфона. Данные по активности за день.

Cubot N1

Мониторинг пульса.

Cubot N1

Замер уровня насыщения кислорода в крови.

Cubot N1

Управление воспроизведением.

Cubot N1

Меню в виде карусели. Интерфейс на русском языке.

Cubot N1

Вывод уведомлений приложений без возможности ответа.

Cubot N1

Кнопки управления ключевыми параметрами работы.

Cubot N1

Итоги

Cubot N1 – недорогие умные часы с актуальным набором датчиков, включая оксиметр. Круглый дисплей, длительное время автономной работы, простая замена ремешков, аккуратный внешний вид и защита от воды.
Лучшая цена Cubot N1
Комментарии и отзывы Cubot N1
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