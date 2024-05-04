Переиздание японской игры 1992 года. Обзор игры Cyber Citizen Shockman 3

Как и ранее, здесь сохранен дух ретро игр, включая музыку и графику. Уже более 30 лет назад продюсером ее выступил Тосиро Цусидо, он же отвечал и за вторую часть. К слову, он же приложил руку к известной серии Final Fantasy.
Возвращаясь к игре, здесь сразу два главных героя, Соня и Арнольд, на старте можно выбрать за кого будет идти прохождение, но есть возможность поиграть в локальном кооперативе. Сюжет завязан на том, что они получили возможность отдохнуть на одном из южных островов, но быстро отдых прерывается вторжением инопланетян и нам предлагается вернуться к работе отразив и в очередной раз спасти Землю. Доступно два уровня сложности – нормальный и сложный. При этом перенесли секретные комбинации, как в оригинале, можно будет облегчить прохождение.
Состоит весь забег из семи уровней, сражения с боссами в них также присутствуют. Периодически пробежки разбавляются управлением шагающим роботом и полете на скутере. Общий тайминг составляет около 45-60 минут.
Те кто застал игру в оригинале, могут полистать отсканированные материалы по игре, а также выбрать японскую озвучку. Английский был создан специально под этот релиз, на старте его не было.