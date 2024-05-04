Переиздание японской игры 1992 года. Обзор игры Cyber Citizen Shockman 3

Ранее мы уже рассматривали переиздание игры Cyber Citizen Shockman 2 под издательством Ratalaika. Получилось оно достаточно удачным, сохранив оригинал, немного «причесав» графику с учетом современного соотношения сторон и добавив сохранения, перемотку назад и вперед. Сейчас на очереди следующая часть - Cyber Citizen Shockman 3. Изначально эта игра была доступна только в Японии и европейским игрокам она знакома плохо.

Как и ранее, здесь сохранен дух ретро игр, включая музыку и графику. Уже более 30 лет назад продюсером ее выступил Тосиро Цусидо, он же отвечал и за вторую часть. К слову, он же приложил руку к известной серии Final Fantasy.

Возвращаясь к игре, здесь сразу два главных героя, Соня и Арнольд, на старте можно выбрать за кого будет идти прохождение, но есть возможность поиграть в локальном кооперативе. Сюжет завязан на том, что они получили возможность отдохнуть на одном из южных островов, но быстро отдых прерывается вторжением инопланетян и нам предлагается вернуться к работе отразив и в очередной раз спасти Землю. Доступно два уровня сложности – нормальный и сложный. При этом перенесли секретные комбинации, как в оригинале, можно будет облегчить прохождение.

Состоит весь забег из семи уровней, сражения с боссами в них также присутствуют. Периодически пробежки разбавляются управлением шагающим роботом и полете на скутере. Общий тайминг составляет около 45-60 минут.

Те кто застал игру в оригинале, могут полистать отсканированные материалы по игре, а также выбрать японскую озвучку. Английский был создан специально под этот релиз, на старте его не было.

Итоги

Cyber Citizen Shockman 3 – хорошая возможность поностальгировать и пройти игру самостоятельно или двоем на одном экране. В зависимости от того будут ли использоваться читы от разработчиков и выбранного уровня сложности, она может предложить опыт как простой прогулки, так и серьезного испытания.