Обзор DEEPCOOL AK400. Недорогая и эффективная система охлаждения процессора

Упакован в коробку из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект ее включает усиливающую пластину, крепежную рамку, набор винтов и гаек, пару скоб для дополнительных вентиляторов, а также инструкцию со схемой по сборке.
Это DeepCool FC120P в типоразмере 120 мм. Гидродинамический подшипник и регулируемая скорость вращения в диапазоне от 500 до 1850 оборотов в минуту.
Для питания используется 4-пиновый PWM-разъем. С помощью комплектной пары скоб можно будет добавить второй вентилятор.
Конструкция у DEEPCOOL AK400 односекционная. Высота составляет 127 мм. Он подходит под различные типоразмеры корпусов.
Сверху установлена декоративная пластиковая пластина черного цвета с шахматным текстурным рисунком. С учетом того, что корпус вентилятора тоже черный, внешне смотрится как единая конструкция.
На боковых сторонах алюминиевого радиатора есть волнообразные вырезы. Они повышают эффективность обдува и снижают уровень шума.
Практически вдоль всей ширины радиатора распределены четыре 6 мм никелированные медные трубки.
В районе контактной пластины используется технология прямого контакта с теплораспределительной крышкой процессора. Они опрессованы в дополнительный радиатор с предустановленной крепежной рамкой. Изначально с завода на контактную пластину нанесен слой термопасты.
Сняв вентилятор, прижали равномерно радиатор к крышке процессора. Финальным шагом остается вернуть вентилятор и подключить его к PWM-разъему на материнской плате.
Тестирование велось с процессором Intel Core i5-12600K в условиях закрытого корпуса.
Отметим низкий уровень шума комплектного вентилятора.