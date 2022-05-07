Обзор DEEPCOOL AK400. Недорогая и эффективная система охлаждения процессора

В рамках «Лаборатории» мы провели детальное тестирование башенного охлаждения DEEPCOOL AK400, анонсированного в апреле текущего года. Она поддерживает все актуальные сокеты Intel и AMD и в конструкции данного радиатора задействовано четыре медные никелированные трубки. Это недорогая система охлаждения, но при этом уровень его TDP составляет 220 Вт.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с подробной информацией по техническим характеристикам. Комплект ее включает усиливающую пластину, крепежную рамку, набор винтов и гаек, пару скоб для дополнительных вентиляторов, а также инструкцию со схемой по сборке.

DEEPCOOL AK400 обзор

Внешний вид

Вентилятор изначально установлен на радиаторе. Для крепления используется пара металлических скоб.

Это DeepCool FC120P в типоразмере 120 мм. Гидродинамический подшипник и регулируемая скорость вращения в диапазоне от 500 до 1850 оборотов в минуту.

Для питания используется 4-пиновый PWM-разъем. С помощью комплектной пары скоб можно будет добавить второй вентилятор.

Конструкция у DEEPCOOL AK400 односекционная. Высота составляет 127 мм. Он подходит под различные типоразмеры корпусов.

Сверху установлена декоративная пластиковая пластина черного цвета с шахматным текстурным рисунком. С учетом того, что корпус вентилятора тоже черный, внешне смотрится как единая конструкция.

На боковых сторонах алюминиевого радиатора есть волнообразные вырезы. Они повышают эффективность обдува и снижают уровень шума.

Практически вдоль всей ширины радиатора распределены четыре 6 мм никелированные медные трубки.

Сборка

В районе контактной пластины используется технология прямого контакта с теплораспределительной крышкой процессора. Они опрессованы в дополнительный радиатор с предустановленной крепежной рамкой. Изначально с завода на контактную пластину нанесен слой термопасты.Установка проводилась на материнскую плату с сокетом LGA-1700. Она проста и подробно описана в инструкции. Усиливающую пластину с помощью винтов и опорных балок соединили с опорной пластиной.

Сняв вентилятор, прижали равномерно радиатор к крышке процессора. Финальным шагом остается вернуть вентилятор и подключить его к PWM-разъему на материнской плате.

Тесты

Тестирование велось с процессором Intel Core i5-12600K в условиях закрытого корпуса.

Отметим низкий уровень шума комплектного вентилятора.

Итоги

DEEPCOOL AK400 – недорогая башенная система охлаждения с хорошим уровнем эффективности отвода тепла от процессоров Intel и AMD. Простая установка, нанесенный слой термопасты для монтажа, аккуратный внешний вид, возможность фиксации второго вентилятора, низкий уровень шума.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".