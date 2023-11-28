Топовая башня для Core i9 и Ryzen 9. ОбзорDEEPCOOL Assassin IV

Летом DEEPCOOL пополнила линейку систем охлаждения выпустив суперкулер Assassin IV с низким уровнем шума и высокой эффективностью. Выполнен он с в двухбашенной конструкции с семью медными тепловыми трубками и оснащенный двумя вентиляторами диаметрами 120 и 140 мм. Поддерживает монтаж на современные сокеты AMD AM5 и Intel LGA1700. Заявлен уровень TDP до 280 Вт.

Комплектация

Коробка из гофрированного картона с дополнительной декоративной обложкой, на которой нанесены изображение системы в сборе и ее характеристики.

DEEPCOOL Assassin IV обзор

Внешний вид

Комплект включает монтажные наборы для AMD и Intel сокетов, отвертку с удлиненным жалом, рамку для вентилятора, тюбик с термопастой, усиливающую пластину и руководство пользователя.У системы строгое внешнее исполнение в виде куба в черном цвете и без ярких декоративных элементов. Из всей этой строгости выделяется только компактный логотип бренда с аккуратной подсветкой.

Состоит конструкция из двух отдельных секций, состоящих из 53 алюминиевых пластин, также полностью окрашенных в черный цвет. Два радиатора пронизывают семь медных трубок диаметром 6 мм.

На тыльной стороне можно обратить внимание на то вырезанные края пластин, образующих рисунок шахматной доски. Данная геометрия оптимизируют движение воздушного потока.

Боковая часть с декоративным пластиковым кожухом с решеткой в виде пиксельной сеткой в центральной части. За счет такого исполнения создается единый тоннель, направляющий воздух через оба радиатора.

На верхней грани одной из рамок находится переключатель с двумя положениями: бесшумный и производительный. В зависимости от пожеланий пользователь может ограничить скорость вращения.

Между радиаторами у DEEPCOOL Assassin IV находится вентилятор диаметром 140 мм с девятью лопастями. Его максимальная скорость вращения составляет 1700 оборотов в минуту.

Крепится он на быстросъемных защелках. Сняв его открывается доступ к монтажной пластине для прижима к теплораспределительной крышке процессора. Внутренние части радиатора с зубчатыми вырезами.

Второй вентилятор диаметром 120 мм. Он с пластиковым декоративным кожухом. Его особенностью стала возможность изменения высоты расположения в пределах 15 мм. За счет этого увеличивается зазор под радиатор силовой обвязки. К материнской плате они подключаются через совместный несъемный кабель с реобасом и 4-пиновым коннектором. Длина его 15 сантиметров.

Сборка

Основание никелировано. Поверхность ровная и хорошо отполирована. Теплотрубки запрессованы плотно.Монтаж DEEPCOOL Assassin IV велся на материнскую плату с сокетом LGA-1700. Для начала ставим усиливающую пластину, предварительно установив и зафиксировав в лапки опорные винты. За счет пластиковых фиксаторов работать с ней проще.

С лицевой стороны устанавливаются стойки и опорные пластины. Собираем при помощи накатанных винтов. Наносим термопасту из комплектного тюбика. Для прижима радиатора необходимо будет снять центральный вентилятор.

Возвращаем вентилятор и устанавливаем декоративную сетку, использующую удобный магнитный замок. Останется подключить к материнской плате.

В данной системе нет переднего вентилятора, поэтому обеспечивается широкая совместимость с высокими модулями оперативной памяти. Но ограничения могут быть из-за габаритных радиаторов силовой обвязки материнской платы, сам производитель ведет список проблемных плат с которыми монтаж будет невозможен.

Тесты

При этом в комплекте есть рамка, которая позволит установить третий вентилятор.Тестирование системы велось с процессором Intel Core i5-13400. С этим процессором DEEPCOOL Assassin IV справляется играючи на минимальных оборотах вращения вентилятора. И подобный запас по TDP можно рассматривать не только для экспериментов с разгоном старших, но и для тихих сборок с процессорами среднего уровня.

А система действительно тихая. Замеры велись в условиях открытого стенда.

Итоги

DEEPCOOL Assassin IV – башенный кулер премиального уровня с высокой эффективностью отвода тепла, низким уровнем шума и выполненный в строгом стиле. Производитель продумал здесь все до мелочей, включая возможности изменения высоты одного из вентиляторов, а также расширения с установкой третьего, а также встроенный реобас с двумя режимами работы. В завершении отметим сопровождение 6-летней гарантией.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".