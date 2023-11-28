Топовая башня для Core i9 и Ryzen 9. ОбзорDEEPCOOL Assassin IV

Комплект включает монтажные наборы для AMD и Intel сокетов, отвертку с удлиненным жалом, рамку для вентилятора, тюбик с термопастой, усиливающую пластину и руководство пользователя.
Состоит конструкция из двух отдельных секций, состоящих из 53 алюминиевых пластин, также полностью окрашенных в черный цвет. Два радиатора пронизывают семь медных трубок диаметром 6 мм.
На тыльной стороне можно обратить внимание на то вырезанные края пластин, образующих рисунок шахматной доски. Данная геометрия оптимизируют движение воздушного потока.
Боковая часть с декоративным пластиковым кожухом с решеткой в виде пиксельной сеткой в центральной части. За счет такого исполнения создается единый тоннель, направляющий воздух через оба радиатора.
На верхней грани одной из рамок находится переключатель с двумя положениями: бесшумный и производительный. В зависимости от пожеланий пользователь может ограничить скорость вращения.
Между радиаторами у DEEPCOOL Assassin IV находится вентилятор диаметром 140 мм с девятью лопастями. Его максимальная скорость вращения составляет 1700 оборотов в минуту.
Крепится он на быстросъемных защелках. Сняв его открывается доступ к монтажной пластине для прижима к теплораспределительной крышке процессора. Внутренние части радиатора с зубчатыми вырезами.
Второй вентилятор диаметром 120 мм. Он с пластиковым декоративным кожухом. Его особенностью стала возможность изменения высоты расположения в пределах 15 мм. За счет этого увеличивается зазор под радиатор силовой обвязки. К материнской плате они подключаются через совместный несъемный кабель с реобасом и 4-пиновым коннектором. Длина его 15 сантиметров.
Основание никелировано. Поверхность ровная и хорошо отполирована. Теплотрубки запрессованы плотно.
С лицевой стороны устанавливаются стойки и опорные пластины. Собираем при помощи накатанных винтов. Наносим термопасту из комплектного тюбика. Для прижима радиатора необходимо будет снять центральный вентилятор.
Возвращаем вентилятор и устанавливаем декоративную сетку, использующую удобный магнитный замок. Останется подключить к материнской плате.
В данной системе нет переднего вентилятора, поэтому обеспечивается широкая совместимость с высокими модулями оперативной памяти. Но ограничения могут быть из-за габаритных радиаторов силовой обвязки материнской платы, сам производитель ведет список проблемных плат с которыми монтаж будет невозможен.
При этом в комплекте есть рамка, которая позволит установить третий вентилятор.
А система действительно тихая. Замеры велись в условиях открытого стенда.