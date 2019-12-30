Обзор DEFENDER G80. Напольная 2.0 акустика с караоке

Большинство рассматриваемых нами акустических систем формата 2.0 ориентированы на использование с ПК или ноутбуком. Тем интереснее будет изучаемая сегодня Defender G80 с мощностью во внушительные 140 Вт, дополненная функцией караоке, а также поддерживающая Bluetooth и карты памяти. Обзор будет интересен тем, кто находится в поиске напольной акустики для домашней эксплуатации.

Комплектация

Рекомендованная стоимость 18 800 рублей.Покупатель получает систему упакованной в массивную коробку из транспортировочного картона. Внутреннее пространство заполнено пенопластом, предотвращающим получение повреждений при транспортировке. Комплект включает опорные ножки, саморезы, резиновые уплотнители, пульт ДУ, микрофон, FM-кабель, аудиокабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Это напольная система выполнена в формате 2.0. Высота каждой колонки составляет 1010 сантиметров.

Корпус Defender G80 выполнен из МДФ, окрашенного в черный цвет. Выглядят стильно с заделом на премиальность.

Для устойчивого расположения на полу в комплекте идут четыре пары пластиковых ножек, фиксируемых с помощью саморезов.

На боковой грани каждой из колонок расположен массивный низкочастотный динамик. Плюс еще пара за защитной сеткой, обтянутой тканью, на фронтальной панели.

Все три динамика не будут перекрываться даже при близком размещении со стеной. Для удобства управления блок выведен в верхней зоне.

Оформлен он в виде шайбы с группой кнопок и хорошо читаемым LED-дисплеем. Управление логичное и интуитивно понятное.

В верхней части вставки из темного глянцевого пластика. Отдельные элементы плотно подогнаны друг к другу.

На панели разъемов основной колонки Defender G80 выведены гнездо для подключения FM-антенны, аудио RCA-вход, порт для подключения сателлита, механический тумблер питания.

Кабель подключения сателлита несъемный. Его длины будет достаточно для удаленного расположения колонок относительно друг друга.

В комплекте с аудиосистемой идет беспроводной микрофон. Для его работы потребуется пара пальчиковых батареек. Плюс два разъема для проводных микрофонов.

Тесты

Также есть внешний пульт управления с набором кнопок для балансировки звука, переключения режимов и управления воспроизведением.Комплектный микрофон передает голос без искажений на расстоянии до 15 метров. Определяется системой автоматически. Дополнительно к нему можно будет подключить еще два проводных микрофона, организовав караоке дома.

Помимо проводного подключения к источнику звука, а это могут быть телевизор, ноутбук, ПК, игровая консоль, владелец сможет воспользоваться Bluetooth 4.2. Соединение стабильное. Каких-либо особенностей или проблем в работе модуля замечено не было. Также есть встроенный mp3-плеер, считывающий файлы с карты памяти и флеш-накопителя. Корректно считываются файлы с кириллическими символами. Поддерживаются актуальные форматы аудиофайлов.

По умолчанию в звуковой сцене акцент сделан на средние и низкие частоты. Насыщенные и чистые басы. Defender G80 отлично передает динамичные сцены, спецэффекты в фильмах и играх. Очень большой запас по уровню максимальной громкости. Эта система подойдет не только для эксплуатации в квартире, но и небольшом кафе или рабочем помещении. Посторонних звуков и артефактов замечено не было. Отдельно отметим магнитную экранировку, которой может похвастать далеко не каждая система.

Итоги по Defender G80

Есть встроенный FM-тюнер с частотным диапазоном, используемым российскими радиостанциями. Для корректного приема потребуется установка внешней комплектной антенны.Defender G80 удачный вариант напольной акустики в пару к телевизору, игровой консоли, настольному ПК для тех, кто не ограничен в доступе к месту под установку. Широкий выбор источников звука, комплектный беспроводной микрофон, внешний пульт и управление с помощью встроенного блока с дисплеем, деревянный корпус с магнитным экранированием, привлекательный внешний вид.