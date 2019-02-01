Обзор DELL G5 15 5587. Недорогой игровой ноутбук с GTX1060

Сегодня мы детально рассмотрим возможности игрового ноутбука DELL G5 15 5587, оснащенного видеокартой GeForce GTX 1060 и процессором Intel восьмого поколения. Это недорогой игровой ноутбук, предлагающий достаточный уровень быстродействия и позволяющий наслаждаться современными ААА-проектами с высокими настройками графики.

DELL G5 15 5587 обзор

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Комплектация

Поставляется в коробке из неокрашенного картона. В комплекте покупатель получает адаптер питания и набор документации.

Внешний вид

DELL G5 15 5587 доступен в классическом черном и ярко-красном вариантах исполнения. Внешний вид агрессивный.

Корпус выполнен из пластика и магниевого сплава. Сочетаются панели с разными цветовыми оттенками. Внешние поверхности немаркие.

По центру крышки расположен хромированный логотип производителя. Крышка открывается с небольшим усилием, в откинутом положении не перевешивает.

Снизу наклейка с техническими данными и парная вентиляционная решетка. Есть пара продольных резиновых уплотнителей, предотвращающих скольжение.

Рамка вокруг экрана характерной ширины, ее ширина от 19 до 30 мм в зависимости от грани. По центру верхней рамки объектив веб-камеры и отверстия микрофонов.

На борту набор клавиш с цифровым блоком. Периметр вокруг кнопок подсвечивается. Кнопки с низким профилем.

Мембранные переключатели. При быстрой печати основание под клавиатурой не прогибается. Тачпад смещен левее, рядом наклейка с основными особенностями ноутбука. Поверхность тачпада матовая, поддерживается управление жестами.

На левой грани DELL G5 15 5587 слот для карты памяти формата SD, USB, сетевое гнездо, замок Кенсингтона, порт питания.

Экран

Справа два USB 3.0, порт USB Type-C, спаренный аудиоразъем и HDMI. Набор портов достаточный для подключения периферии.Установлена IPS-матрица с широкими углами обзора. Диагональ 15.6, разрешение Full HD. Сенсорное управление не поддерживается. Уровень максимальной яркости недостаточно высокий, при наличии направленного света изображение блекнет. Покрытие у экрана матовое.

Начинка

Построена система на базе процессора восьмого поколения Intel Core i7-8750H. Его максимальная частота составляет 3.4 ГГц.

Доступны 16 Гбайт оперативной памяти, работающей на частоте 2666 МГц.

Дополнительно к встроенной графике Intel HD Graphics 630 установлена видеокарта Nvidia GeForce GTX 1060 с 6 Гбайт графической памяти.

Wi-Fi a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.1.

Аккумулятор

Итоги по DELL G5 15 5587

Под хранение данных выделен твердотельный накопитель объемом 256 Гбайт и жесткий диск объемом 1 Тбайт.Встроенной батарейки хватает на 6 часов в режиме воспроизведения видео. Около 9 часов в смешанном сценарии работы. При продолжительной нагрузке время ожидаемо сокращается.DELL G5 15 5587 – добротный и недорогой игровой ноутбук, предлагающий эффективную систему охлаждения, привлекательный внешний вид, экран с широкими углами обзора, а также удобную клавиатуру и хорошую автономность.