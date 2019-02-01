Обзор DELL G5 15 5587. Недорогой игровой ноутбук с GTX1060

2019-02-01, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - DELL G5 15 5587; [419]
Сегодня мы детально рассмотрим возможности игрового ноутбука DELL G5 15 5587, оснащенного видеокартой GeForce GTX 1060 и процессором Intel восьмого поколения. Это недорогой игровой ноутбук, предлагающий достаточный уровень быстродействия и позволяющий наслаждаться современными ААА-проектами с высокими настройками графики.

DELL G5 15 5587

Его уже можно приобрести в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

DELL G5 15 5587 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из неокрашенного картона. В комплекте покупатель получает адаптер питания и набор документации.

DELL G5 15 5587

Внешний вид

DELL G5 15 5587 доступен в классическом черном и ярко-красном вариантах исполнения. Внешний вид агрессивный.

DELL G5 15 5587

Корпус выполнен из пластика и магниевого сплава. Сочетаются панели с разными цветовыми оттенками. Внешние поверхности немаркие.

DELL G5 15 5587

По центру крышки расположен хромированный логотип производителя. Крышка открывается с небольшим усилием, в откинутом положении не перевешивает.

DELL G5 15 5587

Снизу наклейка с техническими данными и парная вентиляционная решетка. Есть пара продольных резиновых уплотнителей, предотвращающих скольжение.

DELL G5 15 5587

Рамка вокруг экрана характерной ширины, ее ширина от 19 до 30 мм в зависимости от грани. По центру верхней рамки объектив веб-камеры и отверстия микрофонов.

DELL G5 15 5587

На борту набор клавиш с цифровым блоком. Периметр вокруг кнопок подсвечивается. Кнопки с низким профилем.

DELL G5 15 5587

Мембранные переключатели. При быстрой печати основание под клавиатурой не прогибается. Тачпад смещен левее, рядом наклейка с основными особенностями ноутбука. Поверхность тачпада матовая, поддерживается управление жестами.

DELL G5 15 5587

На левой грани DELL G5 15 5587 слот для карты памяти формата SD, USB, сетевое гнездо, замок Кенсингтона, порт питания.

DELL G5 15 5587

Справа два USB 3.0, порт USB Type-C, спаренный аудиоразъем и HDMI. Набор портов достаточный для подключения периферии.

Экран

Установлена IPS-матрица с широкими углами обзора. Диагональ 15.6, разрешение Full HD. Сенсорное управление не поддерживается. Уровень максимальной яркости недостаточно высокий, при наличии направленного света изображение блекнет. Покрытие у экрана матовое.

Начинка

Построена система на базе процессора восьмого поколения Intel Core i7-8750H. Его максимальная частота составляет 3.4 ГГц.

Доступны 16 Гбайт оперативной памяти, работающей на частоте 2666 МГц.

Дополнительно к встроенной графике Intel HD Graphics 630 установлена видеокарта Nvidia GeForce GTX 1060 с 6 Гбайт графической памяти.

Wi-Fi a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.1.

Под хранение данных выделен твердотельный накопитель объемом 256 Гбайт и жесткий диск объемом 1 Тбайт.

Аккумулятор

Встроенной батарейки хватает на 6 часов в режиме воспроизведения видео. Около 9 часов в смешанном сценарии работы. При продолжительной нагрузке время ожидаемо сокращается.

Итоги по DELL G5 15 5587

DELL G5 15 5587 – добротный и недорогой игровой ноутбук, предлагающий эффективную систему охлаждения, привлекательный внешний вид, экран с широкими углами обзора, а также удобную клавиатуру и хорошую автономность.

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