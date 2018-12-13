Обзор DELL INSPIRON 5482 2-in-1. Ноутбук трансформер с Intel 8th-gen

2018-12-13, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - DELL INSPIRON 5482; [397]
Сегодня героем нашего обзора будет ноутбук DELL INSPIRON 5482, выполненный в форм-факторе 2-в-1. Это один их самых доступных трансформеров среди представленных на момент конца 2018 года. Изучать будем на примере версии с процессором восьмого поколения Intel Core i5-8265U, встроенной графикой Intel UHD Graphics 620 и 8 Гбайт оперативной памяти.

DELL INSPIRON 5482

Ноутбук находится в широком доступе в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

DELL INSPIRON 5482 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из неокрашенного картона с логотипом производителя и общей информацией по устройству. Внутри ноутбук зафиксирован в вспененную подложку. Комплект включает документацию и зарядное устройство.

Внешний вид

Основу корпуса составляет серебристый пластик. Выглядит стильно и аккуратно. Толщина корпуса 19.95 мм, вес 1.75 килограммов.

DELL INSPIRON 5482

По центру хромированный логотип производителя. Сборка проведена качественно.

DELL INSPIRON 5482

На левой грани у DELL INSPIRON 5482 гнездо питания, разъем USB Type-C, HDMI, два USB 3.1 и спаренный аудиоразъем.

DELL INSPIRON 5482

С противоположной стороны слот для карты памяти SD, USB 2.0 и замок Kensington. Набор разъемов для такого класса устройств отличный, в большинстве сценариев не потребуется использовать хабы и переходники.

DELL INSPIRON 5482

На тыльной стороне ряд с вентиляционными отверстиями. Справа и слева петли крышки.

DELL INSPIRON 5482

Крышку ноутбука можно развернуть в пределах 360 градусов. Петли тугие, выбранное положение не смещается. Откинутая крышка не перевешивает основную часть корпуса.

DELL INSPIRON 5482

Рамки вокруг экрана узкие, на нижней рамке логотип DELL, сверху объектив веб-камеры.

DELL INSPIRON 5482

Снизу пара прорезиненных ножек, наклейка с техническими данными. По краям решетка динамиков, они не перекрываются при обычной эксплуатации.

DELL INSPIRON 5482

Клавиатура с классическим набором клавиш. Клавиши с низким профилем и легким ходом. Трехуровневая светодиодная подсветка. Шум во время нажатий умеренный.

DELL INSPIRON 5482

Снизу зона тачпада, она смещена левее относительно центра. Габариты 10.1х6.5 см. Поверхность матовая, снизу встроенные клавиши мышки. Точность позиционирования высокая, поддерживаются жесты.

Экран

Изображение выводится на 14-дюймовый IPS-экран с Full HD разрешением. Программно реализована поддержка HDR. Сенсорная поверхность совместима со стилусами WACOM. Запас по яркости высокий, изображение хорошо читается под разными углами.

DELL INSPIRON 5482

Подсветка равномерна по всей площади. Визуально цветовой баланс у DELL INSPIRON 5482 смещен в теплые тона. Экран подойдет под вывод разнопланового контента.

DELL INSPIRON 5482

Начинка

Тестируемый ноутбук работает на базе процессора Intel Core i5-8265U со встроенной графикой UHD Graphics 620. Поколение Intel Cannon Lake-U. Есть также версия с Intel Core i7-8565U. На борту 8 Гбайт оперативной памяти DDR4 с тактовой частотой 2666 МГц.

DELL INSPIRON 5482

DELL INSPIRON 5482

Внутреннее пространство реализовано с помощью NVMe SK Hynix BC501.

DELL INSPIRON 5482

Этого вполне хватает для комфортной работы с часто используемыми приложениями, обработки фото и видео файлов.

DELL INSPIRON 5482

DELL INSPIRON 5482

DELL INSPIRON 5482

Из модулей связи Wi-Fi работающий в двух диапазонах.

Аккумулятор

Заряда батареи хватает примерно на 7 часов автономной работы DELL INSPIRON 5482. На полную зарядку потребуется около 3.5 часов комплектным адаптером.

Итоги по DELL INSPIRON 5482

DELL INSPIRON 5482 – добротный ноутбук в форм-факторе 2-в-1. Предлагающий хороший набор портов и разъемов, приемлемое время автономной работы, аккуратный внешний вид, низкий уровень шума. Рекомендовать его можно в качестве решения для офисных задач и работы в поездках. Из особенностей отметим пластиковый корпус.

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