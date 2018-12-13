Обзор DELL INSPIRON 5482 2-in-1. Ноутбук трансформер с Intel 8th-gen

Сегодня героем нашего обзора будет ноутбук DELL INSPIRON 5482, выполненный в форм-факторе 2-в-1. Это один их самых доступных трансформеров среди представленных на момент конца 2018 года. Изучать будем на примере версии с процессором восьмого поколения Intel Core i5-8265U, встроенной графикой Intel UHD Graphics 620 и 8 Гбайт оперативной памяти.

DELL INSPIRON 5482 обзор

Ноутбук находится в широком доступе в российских магазинах, список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Внешний вид

Поставляется в коробке из неокрашенного картона с логотипом производителя и общей информацией по устройству. Внутри ноутбук зафиксирован в вспененную подложку. Комплект включает документацию и зарядное устройство.Основу корпуса составляет серебристый пластик. Выглядит стильно и аккуратно. Толщина корпуса 19.95 мм, вес 1.75 килограммов.

По центру хромированный логотип производителя. Сборка проведена качественно.

На левой грани у DELL INSPIRON 5482 гнездо питания, разъем USB Type-C, HDMI, два USB 3.1 и спаренный аудиоразъем.

С противоположной стороны слот для карты памяти SD, USB 2.0 и замок Kensington. Набор разъемов для такого класса устройств отличный, в большинстве сценариев не потребуется использовать хабы и переходники.

На тыльной стороне ряд с вентиляционными отверстиями. Справа и слева петли крышки.

Крышку ноутбука можно развернуть в пределах 360 градусов. Петли тугие, выбранное положение не смещается. Откинутая крышка не перевешивает основную часть корпуса.

Рамки вокруг экрана узкие, на нижней рамке логотип DELL, сверху объектив веб-камеры.

Снизу пара прорезиненных ножек, наклейка с техническими данными. По краям решетка динамиков, они не перекрываются при обычной эксплуатации.

Клавиатура с классическим набором клавиш. Клавиши с низким профилем и легким ходом. Трехуровневая светодиодная подсветка. Шум во время нажатий умеренный.

Экран

Снизу зона тачпада, она смещена левее относительно центра. Габариты 10.1х6.5 см. Поверхность матовая, снизу встроенные клавиши мышки. Точность позиционирования высокая, поддерживаются жесты.Изображение выводится на 14-дюймовый IPS-экран с Full HD разрешением. Программно реализована поддержка HDR. Сенсорная поверхность совместима со стилусами WACOM. Запас по яркости высокий, изображение хорошо читается под разными углами.

Подсветка равномерна по всей площади. Визуально цветовой баланс у DELL INSPIRON 5482 смещен в теплые тона. Экран подойдет под вывод разнопланового контента.

Начинка

Тестируемый ноутбук работает на базе процессора Intel Core i5-8265U со встроенной графикой UHD Graphics 620. Поколение Intel Cannon Lake-U. Есть также версия с Intel Core i7-8565U. На борту 8 Гбайт оперативной памяти DDR4 с тактовой частотой 2666 МГц.

Внутреннее пространство реализовано с помощью NVMe SK Hynix BC501.

Этого вполне хватает для комфортной работы с часто используемыми приложениями, обработки фото и видео файлов.

Аккумулятор

Итоги по DELL INSPIRON 5482

Из модулей связи Wi-Fi работающий в двух диапазонах.Заряда батареи хватает примерно на 7 часов автономной работы DELL INSPIRON 5482. На полную зарядку потребуется около 3.5 часов комплектным адаптером.DELL INSPIRON 5482 – добротный ноутбук в форм-факторе 2-в-1. Предлагающий хороший набор портов и разъемов, приемлемое время автономной работы, аккуратный внешний вид, низкий уровень шума. Рекомендовать его можно в качестве решения для офисных задач и работы в поездках. Из особенностей отметим пластиковый корпус.