Обзор DELL XPS 13 9365. Лучший ноутбук-трансфомер 2017

В начале текущего года на выставке CES 2018 был анонсирован выход обновления серии ультрабуков-трансформеров DELL XPS 13. До появления этих моделей на Intel gen.8 пройдет некоторое время, но это время ожидания представляет хорошую возможность подобрать себе не растерявший актуальность DELL XPS 13 9365, построенный на платформе Intel Gen.7. Сегодня мы рассмотрим ключевые особенности этой машины и поделимся опытом ее эксплуатации.

DELL XPS 13 9365 обзор

Ниже представлен список предложений в российских магазинах, составленный на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется DELL XPS 13 9365 в компактной коробке из неокрашенного картона с минималистичным оформлением. На боковую грань нанесена наклейка с техническими данными по стране производства, серийному номеру и идентификатору этой модели.

Внешний вид

Комплект включает зарядное устройство с евровилкой, переходник с Type-C на полноразмерный USB, набор документации.DELL XPS 13 9365 удачно продолжает заложенные инженерные решения, включая удобный механизм разворота крышки на 360 градусов. На рынке его конкурентами выступают такие их серии, как HP Spectre x360 и Lenovo Yoga.

В конструкции используется пара петель, обеспечивающих жесткое сопряжение обоих модулей ноутбука. Крышка в любом из положений не смещается и не дрожит. Вес сбалансирован, в откинутом положении модуль дисплея не перевешивает.

Суммарно можно выделить три основных рабочих положения: классический ноутбук, цифровая рамка и планшет.

Выглядит ноутбук благородно. Основу корпуса составляет шлифованный алюминий. Внутренняя часть из матового пластика. Места стыков плотно подогнаны друг к другу. Свой вклад в это вносит особая обработка бокового торца.

Дисплей занимает практически всю площадь, по краям минимальные рамки. Сенсорный экран защищен Gorilla Glass с олеофобным покрытием.

Интересно смотрится зона клавиатуры с карбоновым рисунком из углеволокна. Прорезинена и не подвержена загрязнению следами пальцев.

На борту классический для ноутбука набор клавиш. Установлены низкопрофильные переключатели. Придраться можно к недостаточной тактильной отдаче.

Широкий тачпад по центру с двумя скрытыми кнопками. Поверхность гладкая, срабатывает точно, поддерживаются жесты.

Ультрабук DELL XPS 13 9365 лишен привычных разъемов, вместо этого пользователю предлагается использовать сторонние аксессуары, подключаемые к USB Type-C. Только с помощью них можно получить возможность вывода изображения на внешний монитор и проводной доступ к сети.

На левом торце один USB Type-C, аудиоразъем под наушники, индикатор питания. На правом торце USB Type C, слот для карты памяти microSD, замок NOBLE, кнопка включения.

Не отошел производитель от конструктивной особенности, касающейся неудобного расположения блока камеры. Выведена она по центру нижней рамки. Как результат, при видеосвязи, во время печати, будет ограничиваться обзор.

При желании нижнюю часть крышки корпуса можно будет снять, предварительно открутив несколько винтов с помощью Т5-отвертки. Так можно будет получить доступ к модулю SSD и сетевому модулю.

Экран

Начинка

Основную площадь внутренней стороны занимает блок аккумулятора, увеличивший по сравнению с предыдущим поколением время автономной работы. Это стало возможным еще и из-за полного отказа от активного охлаждения процессора, обеспечив заодно полностью бесшумный режим работы.Установлена 13-дюймовая матрица с QHD+ разрешением. Также DELL XPS 13 доступен и с матрицей Full HD. Экран отличает высокий уровень максимальной яркости, достигающий 400 Кд/м². Засветки по краям замечено не было. Цветовой баланс охватывает 74% пространства sRGB. Экран у этого ноутбука оптимален для работы с документами, интернет-серфинга, рабочих приложений. Условно подойдет для работы с видео и фотографиями. Из негативных моментов отметим высокий инпут-лаг, но с учетом ориентации, как рабочей станции, это только условный минус.Наша модификация работает на базе процессора Intel Core i7-7Y75 с поддержкой vPro и графикой HD Graphics 615. 7 поколение процессоров Intel семейства Kaby Lake. На плате распаяно 8 Гбайт оперативной памяти DDR3.

Общая производительность у ноутбука высокая, в однопоточных приложениях он демонстрирует высокое быстродействие.

521 Гбайт внутренней памяти в виде накопителя SSD M.2.

При продолжительной нагрузке максимальный нагрев зафиксирован в верхней зоне нижней крышки, температура в этом участке достигала 53 градусов. Это далеко от критических отметок.

Аккумулятор

Медиа

Итоги по DELL XPS 13 9365

DELL XPS 13 9365 поддерживает Wi-Fi и Bluetooth. За сетевые возможности отвечает адаптер Intel 8265 М.2.Преимуществом этой машины является высокое время автономной работы. Без сети он может проработать до 11-12 часов с активным подключением к интернету. Один из самых автономных ультрабуков-трансформеров. При продолжительной 100% нагрузке на процессор зарядка потребуется уже через 3 часа. На восстановление заряда комплектным адаптером уходит 2 часа.DELL XPS 13 9365 оснащен двумя динамиками с общей мощностью 2 Вт. Звуковая сцена бледная, верхние частоты средние, басы отсутствуют. Запас громкости недостаточно высокий, с учетом конструктивных особенностей, ожидаемо. Для комфортного прослушивания музыки или фильмов, рекомендуем обратить внимание на беспроводную внешнюю акустику.DELL XPS 13 9365 станет отличным вариантом при поиске ультрабука-трансформера под выполнение рабочих задач и в качестве ноутбука для частых поездок. Он совмещает в себе удобства, как классических ноутбуков, так и планшетов. К плюсам отнесем отсутствие активного охлаждения, длительное время автономной работы, яркий экран с сенсорным управлением, алюминиевый корпус, скоростной накопитель. Не устроить могут расположение веб-камеры, отклонения цветовой температуры в холодные тона, слабый обратный отклик кнопок клавиатуры, ограниченное количество портов, низкие скоростные характеристики встроенного кардридера.