Обзор DELL XPS 13 9370. Альтернатива ультрабуку MacBook Pro 13

2018-05-01, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - DELL XPS 13 9370; [333]
В начале марта компания Dell, ожидаемо, объявила об обновлении модельной линейки ультрабуков XPS 13. Новое поколение получило процессоры восьмого поколения Intel, архитектуры Kaby Lake-R. При этом он сохранил свои ключевые преймущества в виде ультракомпактного корпуса, рекордных показателей автономной работы и шикарный дисплей. Прошлое поколение мы изучали на примере трансформера DELL XPS 13 9365, сейчас же в центре внимания будет DELL XPS 13 9370.

DELL XPS 13 9370

К моменту публикации этот ноутбук уже находится в широком доступе в российских магазинах. Список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется ноутбук в коробке с ручкой для переноски. Комплект включает зарядное устройство, набор технической документации и переходник с USB Type-C.

DELL XPS 13 9370

Внешний вид

Помимо аппаратных изменений, внесены и визуальные улучшения. DELL XPS 13 9370 теперь предлагается в новой цветовой расцветке – розовое золото. Выглядит в этом цвете он премиально.

DELL XPS 13 9370

У нас на тестах классический вариант в серебристом варианте исполнения и карбоновой текстурой во внутренней части.

DELL XPS 13 9370

Качество исполнения не вызывает нареканий. Крышка не продавливается. При открытии не скрипит и не люфтит.

DELL XPS 13 9370

Для подключения периферии, монитора и накопителей предлагается три разъема USB Type-C, распределенных по боковым граням. Два из них ThunderBolt 3.

DELL XPS 13 9370

Также доступны аудиоразъем и слот для карты памяти. Как можно догадаться, владельцу ноутбука необходимо будет позаботиться о переходниках и хабах.

DELL XPS 13 9370

Контролировать заряд можно при помощи четырехзонного светодиодного индикатора с белой подсветкой. Рядом с этой зоной компактная кнопка включения.

DELL XPS 13 9370

Как и ранее в DELL XPS 13 9370 камера расположена на нижней рамке экрана. Изображение с неё очень часто перекрывается при общении в мессенджерах. Здесь она поддерживает функцию Windows Hello.

DELL XPS 13 9370

Используется клавиатура с низкопрофильными кнопками, оснащенными белоснежной подсветкой. Предусмотрена возможность изменения уровня яркости. По ощущениям, она тусклая.

DELL XPS 13 9370

DELL XPS 13 9370

По центру зона тачпада с двумя скрытыми кнопками. Поверхность матовая, скольжение легкое. Поддерживаются жесты.

DELL XPS 13 9370

Экран

Установлен 13.3-дюймовый дисплей. У DELL XPS 13 9370 есть две модификации в зависимости от установленной матрицы: Full HD без поддержки сенсорного управления и 4K с поддержкой сенсорного управления. Какой из версий отдать предпочтение? Ответить на этот вопрос не так просто, здесь механизма трансформации не позволяет в полной мере использовать сенсорные возможности дисплея.

DELL XPS 13 9370

В 4К-картинка смотреться будет сочнее, но с учетом площади экрана и расстояния до глаз, разницу между двумя матрицами заметить далеко не каждый. Плюс увеличенное разрешение добавляет нагрузку на платформу и сокращает время автономной работы.

Начинка

Для DELL XPS 13 9370 подготовили несколько процессоров: Intel Core i5-8250U, Intel Core i7-8550U. Здесь уже выбор очевиден, лучше доплатить и взять i7, обеспечив себе запас по быстродействию. Мощности процессора, как показала практика эксплуатации, достаточно для работы с ресурсоемкими приложениями и даже работы с видео. За графику отвечает встроенная Intel UHD Graphics 620. Доступно 8 или 16 Гбайт оперативной памяти. Данные хранятся на твердотельном накопителе объемом 256 или 512 Гбайт.
  • GeekBench Single - 4824
  • GeekBench Multi - 15127
  • CrystalDiskMar Read - 1815
  • CrystalDiskMar Write - 478
Оснащен ультрабук модулями Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth LE. Поддерживается функция балансировки нагрузки.

Аккумулятор

За автономную работу DELL XPS 13 9370 отвечает батарейка с емкостью 52 Вт-ч. Показатели автономности улучшились за счет увеличения емкости батарейки и снижения энергопотребления процессора. При непрерывном воспроизведении Full HD видео зарядка потребовалась только спустя 13 часов.

Итоги по DELL XPS 13 9370

DELL XPS 13 9370 станет отличной альтернативой не только моделям конкурентов с 13.3-дюймовым дисплеем, работающим на базе операционной системы Windows 10, но и MacBook Pro 13. К плюсам этой машины отнесем премиальный дизайн, качественный экран, длительное время автономной работы, высокий уровень быстродействия, три USB Type-C, эргономичную клавиатуру, бесшумность. Не устроить могут ограниченные возможности для дальнейшего апгрейда.

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