Обзор DELL XPS 13 9370. Альтернатива ультрабуку MacBook Pro 13

В начале марта компания Dell, ожидаемо, объявила об обновлении модельной линейки ультрабуков XPS 13. Новое поколение получило процессоры восьмого поколения Intel, архитектуры Kaby Lake-R. При этом он сохранил свои ключевые преймущества в виде ультракомпактного корпуса, рекордных показателей автономной работы и шикарный дисплей. Прошлое поколение мы изучали на примере трансформера DELL XPS 13 9365, сейчас же в центре внимания будет DELL XPS 13 9370.
К моменту публикации этот ноутбук уже находится в широком доступе в российских магазинах. Список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияПоставляется ноутбук в коробке с ручкой для переноски. Комплект включает зарядное устройство, набор технической документации и переходник с USB Type-C.
Внешний видПомимо аппаратных изменений, внесены и визуальные улучшения. DELL XPS 13 9370 теперь предлагается в новой цветовой расцветке – розовое золото. Выглядит в этом цвете он премиально.
У нас на тестах классический вариант в серебристом варианте исполнения и карбоновой текстурой во внутренней части.
Качество исполнения не вызывает нареканий. Крышка не продавливается. При открытии не скрипит и не люфтит.
Для подключения периферии, монитора и накопителей предлагается три разъема USB Type-C, распределенных по боковым граням. Два из них ThunderBolt 3.
Также доступны аудиоразъем и слот для карты памяти. Как можно догадаться, владельцу ноутбука необходимо будет позаботиться о переходниках и хабах.
Контролировать заряд можно при помощи четырехзонного светодиодного индикатора с белой подсветкой. Рядом с этой зоной компактная кнопка включения.
Как и ранее в DELL XPS 13 9370 камера расположена на нижней рамке экрана. Изображение с неё очень часто перекрывается при общении в мессенджерах. Здесь она поддерживает функцию Windows Hello.
Используется клавиатура с низкопрофильными кнопками, оснащенными белоснежной подсветкой. Предусмотрена возможность изменения уровня яркости. По ощущениям, она тусклая.
По центру зона тачпада с двумя скрытыми кнопками. Поверхность матовая, скольжение легкое. Поддерживаются жесты.
ЭкранУстановлен 13.3-дюймовый дисплей. У DELL XPS 13 9370 есть две модификации в зависимости от установленной матрицы: Full HD без поддержки сенсорного управления и 4K с поддержкой сенсорного управления. Какой из версий отдать предпочтение? Ответить на этот вопрос не так просто, здесь механизма трансформации не позволяет в полной мере использовать сенсорные возможности дисплея.
В 4К-картинка смотреться будет сочнее, но с учетом площади экрана и расстояния до глаз, разницу между двумя матрицами заметить далеко не каждый. Плюс увеличенное разрешение добавляет нагрузку на платформу и сокращает время автономной работы.
НачинкаДля DELL XPS 13 9370 подготовили несколько процессоров: Intel Core i5-8250U, Intel Core i7-8550U. Здесь уже выбор очевиден, лучше доплатить и взять i7, обеспечив себе запас по быстродействию. Мощности процессора, как показала практика эксплуатации, достаточно для работы с ресурсоемкими приложениями и даже работы с видео. За графику отвечает встроенная Intel UHD Graphics 620. Доступно 8 или 16 Гбайт оперативной памяти. Данные хранятся на твердотельном накопителе объемом 256 или 512 Гбайт.
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