Обзор DIGMA CITI 10 C302T. Недорогой ноутбук-трансформер с сенсорным экраном

Тестируемый сегодня ноутбук DIGMA CITI 10 C302T выполнен в формате «2-в-1», он выполняет как функцию ноутбука, так и планшета. Это недорогая модель, построенная на базе платформы Intel Celeron N3350. При этом тут предлагается IPS-дисплей с сенсорным управлением.

Комплектация

К моменту публикации продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 15990 рублей.

Упакован в коробку с изображением устройства в сборе. Здесь же есть пометка по бонусной подписке «Яндекс.Плюс» на 90 дней. Стартовый набор включает уникальный код для активации подписки, блок питания, руководство пользователя, гарантийный талон.

Внешний вид

Основная часть корпуса представляет собой планшет с диагональю 10.1 дюймов. Ключевым материалом выступает пластик с софт-тач покрытием. Эту часть можно использовать отдельно от клавиатуры. Надежность крепления к блоку клавиатуры обеспечивает магнитный замок. Весь набор портов расположен на основном блоке. Справа это microUSB, полноразмерный USB, аудиоразъем и гнездо питания. Доступен слот microSD.

На верхнем торце качелька регулировки громкости кнопка выключения. Зафиксированы в корпусе хорошо, нажимаются с небольшим усилием. При ношении в чехле или сумке исключены ложные нажатия.

Рамки вокруг дисплея DIGMA CITI 10 C302T традиционной ширины. На верхней выведен объектив вебкамеры, позволяя участвовать в удаленных видеозвонках и конференциях. Еще одна камера на крышке.

Блок клавиатуры располагает еще одним полноразмерным USB. Используются низкопрофильные клавиши.

Символы на них нанесены краской. Хорошо читаются при эксплуатации в дневное и ночное время. Подсветки нет.

Есть тачпад. Поверхность его матовая. На касания пальцев и жесты реагирует точно.

На основании несколько прорезиненных ножек. Нанесена общая техническая информация.

Экран

Здесь сохранили возможность изменения угла наклона экрана, как у неразборных ноутбуков, также крышку можно будет полностью закрыть.

Установлен IPS-дисплей. Разрешение 1280x800 пикселей. Углы обзора широкие. Воздушная прослойка под защитным экраном отсутствует. Уровень яркости экрана у DIGMA CITI 10 C302T предполагает эксплуатацию в помещении или на улице без прямого попадания солнечных лучей. Управление с помощью клавиш на клавиатуре дополнено сенсорным управлением. Проблем в ходе тестов выявлено не было.

Начинка

Работает устройство на базе процессора Intel Celeron N3350. Это двухъядерный процессор с тактовой частотой от 1.1 до 2.4 ГГц. Уровень его энергопотребления не превышает 6 Ватт. Выполнен он по 14 нм техпроцессу.

На борту 4 Гбайт оперативной памяти. Работает она на частоте 3200 МГц.

Из ограничений отметим 32 Гбайт оперативной памяти. С учетом тенденции Windows к накоплению файлов в кеше, а также остаточных файлов при обновлениях, необходимо будет проводить периодическую очистку памяти. Она же станет основным ограничением при подборе софта.

Аккумулятор

Софт

Итоги по DIGMA CITI 10 C302T

По опыту, хватит для 2-3 браузеров, почтового клиента, пакета офисного софта. Это же и основная сфера работы этого планшета.За автономную работу отвечает батарея с емкостью 3000 мАч. Его хватает примерно на 8 часов работы в режиме интернет-серфинга, просмотра мультимедиа и набора текстов. Заряжать можно как с помощью блока питания или кабеля с microUSB, включая внешние аккумуляторы.Работает устройство на базе операционной системы Windows. Здесь базовый набор софта, позволяющий начать эксплуатацию сразу «из коробки». Ограничений по способу установки софта нет.DIGMA CITI 10 C302T – ноутбук в формате «2-в-1» для учебы и работы с документами, а также в качестве решения для удаленных совещаний и работы. IPS-дисплей с широкими углами обзора, сенсорное и классическое варианты управления, набор USB-портов, веб-камера, Wi-Fi и Bluetooth, хорошие показатели автономной работы.