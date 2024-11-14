Минисистема с караоке и подсветкой. Обзор DIGMA D-MC1750

Минисистема DIGMA D-MC1750 может похвастать пиковой мощностью в 300 Вт. Оснащена она группой из двух 8-дюймовых динамиков и одного 2 дюймового. Из особенностей отмечены поддержка воспроизведения со съемных накопителей, разъемы для двух микрофонов, встроенный дисплей и длительное время автономной работы.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с информацией по характеристикам. Комплект включает микрофон с кабелем подключения, блок питания, аудиокабель, пульт ДУ, руководство пользователя, гарантийный талон.

Внешний вид

Разместить можно как горизонтально, так и вертикально. Продумали и вопрос удобства переноски, на верхней стороне интегрирована ручка под хват руками.

Визуально она не привлекает к себе внимание и не ухудшает внешний вид. При этом сама ниша подсвечивается. Сверху есть паз в котором можно будет разместить смартфон или плеер на время воспроизведения.

Здесь сгруппирована панель управления состоящая из группы прорезиненных кнопок. Переключение источников воспроизведения, громкостью, усиление микрофона и эффект эхо, смена эффектов подсветки, переключение треков.

Лицевую часть преимущественно занимает металлическая сетка, за которой расположены излучатели. Периметр излучателей подсвечивается, многоцветная с набором эффектов. В библиотеке есть эффекты которые реагируют на такт воспроизводимой музыки.

В верхней части дисплей на которой выводятся данные по параметрам воспроизведения, заряду аккумулятора и другие данные.

Боковые части корпуса усилены ребром жесткости и прорезиненными накладками под размещение горизонтально.

На задней стороне габаритное отверстие фазоинвертора. Островок с логотипом бренда. Выше под резиновой заглушкой скрывается панель портов ввода и вывода.

Включает два разъема под подключение микрофонов, AUX, слот для microSD, полноразмерный USB, светодиодный индикатор и гнездо питания с круглым гнездом. Комплектный адаптер питания 9В. Также владелец DIGMA D-MC1750 получает микрофон с кабелем подключения.

Сопровождается минисистема пультом ДУ, позволяющим полноценно управлять системой на расстоянии.

Тесты

Тут целый набор интерфейсов, позволяющих владельцу использовать различные источники сигнала, а также встроенный плеер, считывающий музыкальные файлы с карты памяти или флешки. Поддерживаются этой системой накопители объемом до 32 Гбайт и файлы с расширением MP3, помимо этого FM-радио. Проводное и беспроводное подключение к источнику. Для Bluetooth есть поддержка TWS с объединением двух таких аудиосистем в пару.

Акустическая группа состоит из двух габаритных низкочастотных 200мм динамиков и 50мм высокочастотный твитер. В пике громкость достигает 300 Вт, здесь установлен усилитель мощностью 60 Вт. Запаса громкости с запасом для прослушивания в квартире и достаточно для улицы, а также можно будет проводить вечеринки на улице или даже организовать небольшое мероприятие выступая ведущим.

Итоги

Насыщенные и динамичные басы, на высокой громкости не захлебывается. Высокие частоты звонкие и не перекрываются низами. Есть различимая середина. Звук не искажает, колонка справляется с различными жанрами, но конечно лучше ей походит современная и танцевальная музыка.Встроенный аккумулятор с емкостью 3600 мАч. В зависимости от режима работы и громкости дает в среднем 7 часов беспрерывной работы.DIGMA D-MC1750 – минисистема с караоке и подсветкой. Высокое качество исполнения, горизонтальное и вертикальное размещение, выбор режимов работы, пульт ДУ, подсветка с эффектами.Реклама. ООО "Мерлион", ИНН 7719269331, erid:LjN8KXwG8