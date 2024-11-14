Минисистема с караоке и подсветкой. Обзор DIGMA D-MC1750

Визуально она не привлекает к себе внимание и не ухудшает внешний вид. При этом сама ниша подсвечивается. Сверху есть паз в котором можно будет разместить смартфон или плеер на время воспроизведения.
Здесь сгруппирована панель управления состоящая из группы прорезиненных кнопок. Переключение источников воспроизведения, громкостью, усиление микрофона и эффект эхо, смена эффектов подсветки, переключение треков.
Лицевую часть преимущественно занимает металлическая сетка, за которой расположены излучатели. Периметр излучателей подсвечивается, многоцветная с набором эффектов. В библиотеке есть эффекты которые реагируют на такт воспроизводимой музыки.
В верхней части дисплей на которой выводятся данные по параметрам воспроизведения, заряду аккумулятора и другие данные.
Боковые части корпуса усилены ребром жесткости и прорезиненными накладками под размещение горизонтально.
На задней стороне габаритное отверстие фазоинвертора. Островок с логотипом бренда. Выше под резиновой заглушкой скрывается панель портов ввода и вывода.
Включает два разъема под подключение микрофонов, AUX, слот для microSD, полноразмерный USB, светодиодный индикатор и гнездо питания с круглым гнездом. Комплектный адаптер питания 9В. Также владелец DIGMA D-MC1750 получает микрофон с кабелем подключения.
Сопровождается минисистема пультом ДУ, позволяющим полноценно управлять системой на расстоянии.
Акустическая группа состоит из двух габаритных низкочастотных 200мм динамиков и 50мм высокочастотный твитер. В пике громкость достигает 300 Вт, здесь установлен усилитель мощностью 60 Вт. Запаса громкости с запасом для прослушивания в квартире и достаточно для улицы, а также можно будет проводить вечеринки на улице или даже организовать небольшое мероприятие выступая ведущим.
Насыщенные и динамичные басы, на высокой громкости не захлебывается. Высокие частоты звонкие и не перекрываются низами. Есть различимая середина. Звук не искажает, колонка справляется с различными жанрами, но конечно лучше ей походит современная и танцевальная музыка.