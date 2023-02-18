Apple Watch Ultra на Android в народном исполнении. Обзор DT8 Ultra +

Приобрести их можно за 2000 рублей.
Есть несколько вариантов окраски, среди которых золотистый и черный. В этом же цвете выполнен и предустановленный ремешок.
Он изменился в сравнение с базовой версией. Выполнен из гипоаллергенного силикона с рядами из полых валиков, одевать и снимать стало удобнее.
Набор элементов управления у DT8 Ultra + включает поворотный безель и две механические кнопки по краям, также дополненный сенсорным дисплеем.
В боковую грань помимо микрофона интегрирован не только микрофон, но и динамик. Эти часы можно будет использовать для громкой связи.
Внутренняя сторона из пластика, в центре ее выступающая часть, включающая различные датчики и сенсоры. Есть механические фиксаторы ремней, тут используется собственный формат исполнения.
Качество исполнения часов на хорошем уровне. Ощущаются они монолитными. Не боятся грязи и попадания воды, защита здесь соответствует классу IP68.
Работают на базе платформы RTL8762D с частотой 90 Гц. Доступны 192 Кбайт оперативной памяти и накопитель объемом 128 Мбайт. Предустановленные приложения открывает без видимых зависаний, нехватки быстродействия не испытывает.
Появился датчик NFC, но здесь он не используется для проведения платежей, пригодится может с совместимыми умными замками, выступая в качестве метки. Сохранен набор из датчика сердечного ритма, атмосферного давления, ЭКГ, оксиметр, артериального давления и атмосферного давления.
Все параметры можно просмотреть в виде детальных графиков за день, неделю и месяц.
Запуск тренировки с использованием данных GPS-модуля. Предустановлен набор тренировок разного типа.
Есть каталог с циферблатами. При этом четыре новых уже изначально предустановлены.
Выбираются приложения для вывода уведомлений и предупреждений.
Длительным нажатием по главному экрану можно выбрать из предустановленных и добавленных вручную циферблатов.
Помимо этого, можно кастомизировать внешний вид меню. Меняется оформление, структура и масштаб пунктов.
С экрана часов можно проводить замер давления, выводить ЭКГ, просматривать пульс и уровень насыщения крови кислородом. Выводятся сводные данные по активности.
Уведомления можно просматривать, ответить на входящий вызов, а также дистанционно управлять камерой.