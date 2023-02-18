Apple Watch Ultra на Android в народном исполнении. Обзор DT8 Ultra +

Ранее мы проводили тестировании часов DT8 Ultra, выполненных в стилистике новых Apple Watch Ultra, но не так давно производитель обновил их, выпустив DT8 Ultra + с уменьшенными рамками, увеличенной диагональю экрана и увеличенным временем автономной работы.

DT8 Ultra +

Приобрести их можно за 2000 рублей.
Официальная страница DT8 Ultra +

Комплектация

Упакованы в коробку вытянутой формы. Комплект включает зарядный кредл, руководство пользователя.

DT8 Ultra +

Внешний вид

Как и ранее внешний вид повторяет исполнение элементов и сам стиль от флагманских часов Apple. Каркас выполнен из алюминия.

DT8 Ultra +

Есть несколько вариантов окраски, среди которых золотистый и черный. В этом же цвете выполнен и предустановленный ремешок.

DT8 Ultra +

Он изменился в сравнение с базовой версией. Выполнен из гипоаллергенного силикона с рядами из полых валиков, одевать и снимать стало удобнее.

DT8 Ultra +

Набор элементов управления у DT8 Ultra + включает поворотный безель и две механические кнопки по краям, также дополненный сенсорным дисплеем.

DT8 Ultra +

В боковую грань помимо микрофона интегрирован не только микрофон, но и динамик. Эти часы можно будет использовать для громкой связи.

DT8 Ultra +

Внутренняя сторона из пластика, в центре ее выступающая часть, включающая различные датчики и сенсоры. Есть механические фиксаторы ремней, тут используется собственный формат исполнения.

DT8 Ultra +

Качество исполнения часов на хорошем уровне. Ощущаются они монолитными. Не боятся грязи и попадания воды, защита здесь соответствует классу IP68.

DT8 Ultra +

Оснащение

Для вывода изображения используется 2.2-дюймовый IPS дисплей с разрешением 428х518. Выводимое на него изображение и шрифты выглядят хорошо. За счет высокой яркости читается и в дневное время.

DT8 Ultra +

Работают на базе платформы RTL8762D с частотой 90 Гц. Доступны 192 Кбайт оперативной памяти и накопитель объемом 128 Мбайт. Предустановленные приложения открывает без видимых зависаний, нехватки быстродействия не испытывает.

DT8 Ultra +

Появился датчик NFC, но здесь он не используется для проведения платежей, пригодится может с совместимыми умными замками, выступая в качестве метки. Сохранен набор из датчика сердечного ритма, атмосферного давления, ЭКГ, оксиметр, артериального давления и атмосферного давления.

Автономность

Автономную работу DT8 Ultra + обеспечивает аккумулятор с емкостью 280 мАч. При традиционном использовании хватает на неделю использования с проведением мониторинга и выводом уведомлений. Зарядка проходит с помощью магнитного беспроводного кредла.

DT8 Ultra +

Софт

Для смартфона загружается бесплатное приложение WearPro, доступно на iOS и Android. Полностью переведено на русский язык. Исполнение его традиционное с выводом сводной информации по активности за день. Это шаги, калории, сон, пульс, давление.

DT8 Ultra +

Все параметры можно просмотреть в виде детальных графиков за день, неделю и месяц.

DT8 Ultra +

Запуск тренировки с использованием данных GPS-модуля. Предустановлен набор тренировок разного типа.

DT8 Ultra +

Есть каталог с циферблатами. При этом четыре новых уже изначально предустановлены.

DT8 Ultra +

Выбираются приложения для вывода уведомлений и предупреждений.

Интерфейс

Здесь в отличие от базовой версии изначально есть русский язык. Шрифты и все элементы управления переведены. По оформлению циферблата есть те, что повторяют стиль Apple.

DT8 Ultra +

Длительным нажатием по главному экрану можно выбрать из предустановленных и добавленных вручную циферблатов.

DT8 Ultra +

Помимо этого, можно кастомизировать внешний вид меню. Меняется оформление, структура и масштаб пунктов.

DT8 Ultra +

С экрана часов можно проводить замер давления, выводить ЭКГ, просматривать пульс и уровень насыщения крови кислородом. Выводятся сводные данные по активности.

DT8 Ultra +

Уведомления можно просматривать, ответить на входящий вызов, а также дистанционно управлять камерой.

DT8 Ultra + обзор

Итоги

DT8 Ultra + станут хорошей альтернативой фитнес браслетам, предложив увеличенную диагональ дисплея и внешнее исполнение под топовые часы Apple. Хороший набор датчиков активности, локализованный под русскоязычных пользователей интерфейс, защищенный от воды корпус, беспроводная зарядка.
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