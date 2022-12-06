Обзор NO.1 DT8 Ultra. Народная копия Apple Watch Ultra за 2000 рублей

Часы Apple Watch Ultra заметно отличаются по исполнению от общей модельной линейки носимых устройств, но они ограничены только возможностью использования с iPhone, да и стоимость заметно больше. Изучаемые сегодня NO.1 DT8 Ultra, копируют этот дизайн, при этом сохраняя особенности в виде пульсиметра, функции измерения давления, а также оксиметра.

Комплектация

При этом по стоимости они выходят дешевле, чем стоит оригинальный ремешок для часов Apple. Доступны как на Aliexpress, так и в российских маркетплейсах. Средняя стоимость составляет 2000 рублей.Поставляются в коробке вытянутой формы с изображением и общими данными на английском языке. Комплект включает зарядное устройство, руководство пользователя и дополнительный ремешок.

NO.1 DT8 Ultra обзор

Внешний вид

Внешний вид полностью дублирует флагманскую версию часов. Это касается и расположения элементов управления.

Безель на правой грани и две механические кнопки, интегрированные в боковую грань. Взаимодействие с интерфейсом проходит интуитивно. Также часы используют сенсор с жестами.

Рамка золотистого цвета закруглена. Слева есть решетка динамика и отверстие микрофона.

Лицевую сторону занимает защитное стекло. Понравилось отсутствие заметного закругления по краям. Активная зона при этом визуально занимает большую часть площади, рамки минимальны по ширине.

На внутренней стороне выступающий островок с набором датчиков. Внутренняя часть гладкая, выполнена из пластика. Корпус защищен от воды по стандарту IP68.

Способ крепления ремешка у NO.1 DT8 Ultra также похож на тот, что идет в Apple Watch, но с техническим упрощением. Для снятия нужно будет нажать на фиксатор, после этого он сдвигается в сторону.

В комплекте идет два варианта, оба из гипоаллергенной резины с регулируемым обхватом и простым фиксатором.

Оснащение

Зарядных контактов нет, несмотря на невысокую стоимость они поддерживают беспроводную зарядку. В комплекте идет кабель с магнитным фиксатором.Оснащены NO.1 DT8 Ultra 2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 420х485 пикселей. С учетом габаритов детализация достаточно плотная, отдельные пиксели можно рассмотреть только при близком рассмотрении.

Информации по используемой здесь платформе в открытых источниках и спецификациях не удалось. Говорить можем про набор модулей, которые тут установлены. Так для соединения они используют Bluetooth. Доступный здесь NFC не поддерживает бесконтактные платежи, он может пригодиться для аутентификации с электронными замками, выступая ключом. Умеют измерять атмосферное давление, частоту пульса, строить ЭКГ, определять уровень насыщения крови кислородом, считать шаги, оценивать качество сна, а также проводить замеры температуры тела.

Для учета спортивных тренировок есть предустановленный набор. Повысить точность можно будет, объединив с данными со смартфона, совмещая с данными GPS.

Интерфейс

Часы большую часть функций, включая активности и замер параметров здоровья, дают сразу после запуска, без необходимости предварительной настройки со смартфона. Переключение циферблатов идет поворотом безеля. По стилистике они также похожи на то, что доступно в Apple.

Свайпом вверх выводятся приложения и доступные опции. Отсюда можно запустить тренировку, провести замеры, перейти в настройки. Для самого меню есть около 10 вариантов оформления, включая облако с иконками.

Интерфейс работает стабильно. Явных проблем со скоростью запуска отдельных приложений и элементов не было, это же касается быстрого переключения из списка ранее запущенных.

Софт

Для iOS и Android доступно приложение Wear Pro. Добавление NO.1 DT8 Ultra проходит сканированием QR-кода. После этого в статус-баре выводится статус соединения. Тесты все велись с Android телефонами.

Общее исполнение программы характерно для такого класса устройств. На главном окне сводные данные по активности за день со сном, шагами и другими данными.

Выбранные можно просмотреть в детальной статистике за прошедшие дни, недели и месяцы.

Отдельная вкладка для запуска вручную отслеживания тренировки с использованием GPS-модуля на смартфоне.

Просмотр данных по часам, выбор приложений для вывода уведомлений, изменение общих параметров работы.

Также доступна библиотека с циферблатами. Несмотря на то, что часы вышли недавно наполнение уже хорошее.

Итоги

NO.1 DT8 Ultra стоят дешевле, чем популярные браслеты от HONOR и Xiaomi, но при этом предлагают интересное внешнее исполнение под флагманские часы Apple. Дизайн на любителя, но есть весомый плюс в виде 2-дюймового дисплея без пикселизации, а также набора актуальных датчиков активности, плюс беспроводная зарядка, без необходимости возить с собой кредл. Не понравится может отсутствие русского языка в предустановленном наборе, при этом он заявлен на официальном сайте.