Обзор NO.1 DT8 Ultra. Народная копия Apple Watch Ultra за 2000 рублей

Часы Apple Watch Ultra заметно отличаются по исполнению от общей модельной линейки носимых устройств, но они ограничены только возможностью использования с iPhone, да и стоимость заметно больше. Изучаемые сегодня NO.1 DT8 Ultra, копируют этот дизайн, при этом сохраняя особенности в виде пульсиметра, функции измерения давления, а также оксиметра.

NO.1 DT8 Ultra

При этом по стоимости они выходят дешевле, чем стоит оригинальный ремешок для часов Apple. Доступны как на Aliexpress, так и в российских маркетплейсах. Средняя стоимость составляет 2000 рублей.

Комплектация

Поставляются в коробке вытянутой формы с изображением и общими данными на английском языке. Комплект включает зарядное устройство, руководство пользователя и дополнительный ремешок.

NO.1 DT8 Ultra

NO.1 DT8 Ultra обзор

Внешний вид

Внешний вид полностью дублирует флагманскую версию часов. Это касается и расположения элементов управления.

NO.1 DT8 Ultra

Безель на правой грани и две механические кнопки, интегрированные в боковую грань. Взаимодействие с интерфейсом проходит интуитивно. Также часы используют сенсор с жестами.

NO.1 DT8 Ultra

Рамка золотистого цвета закруглена. Слева есть решетка динамика и отверстие микрофона.

NO.1 DT8 Ultra

Лицевую сторону занимает защитное стекло. Понравилось отсутствие заметного закругления по краям. Активная зона при этом визуально занимает большую часть площади, рамки минимальны по ширине.

NO.1 DT8 Ultra

На внутренней стороне выступающий островок с набором датчиков. Внутренняя часть гладкая, выполнена из пластика. Корпус защищен от воды по стандарту IP68.

NO.1 DT8 Ultra

Способ крепления ремешка у NO.1 DT8 Ultra также похож на тот, что идет в Apple Watch, но с техническим упрощением. Для снятия нужно будет нажать на фиксатор, после этого он сдвигается в сторону.

NO.1 DT8 Ultra

В комплекте идет два варианта, оба из гипоаллергенной резины с регулируемым обхватом и простым фиксатором.

NO.1 DT8 Ultra

Зарядных контактов нет, несмотря на невысокую стоимость они поддерживают беспроводную зарядку. В комплекте идет кабель с магнитным фиксатором.

Оснащение

Оснащены NO.1 DT8 Ultra 2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 420х485 пикселей. С учетом габаритов детализация достаточно плотная, отдельные пиксели можно рассмотреть только при близком рассмотрении.

NO.1 DT8 Ultra

Информации по используемой здесь платформе в открытых источниках и спецификациях не удалось. Говорить можем про набор модулей, которые тут установлены. Так для соединения они используют Bluetooth. Доступный здесь NFC не поддерживает бесконтактные платежи, он может пригодиться для аутентификации с электронными замками, выступая ключом. Умеют измерять атмосферное давление, частоту пульса, строить ЭКГ, определять уровень насыщения крови кислородом, считать шаги, оценивать качество сна, а также проводить замеры температуры тела.

NO.1 DT8 Ultra

Для учета спортивных тренировок есть предустановленный набор. Повысить точность можно будет, объединив с данными со смартфона, совмещая с данными GPS.

NO.1 DT8 Ultra

Интерфейс

Часы большую часть функций, включая активности и замер параметров здоровья, дают сразу после запуска, без необходимости предварительной настройки со смартфона. Переключение циферблатов идет поворотом безеля. По стилистике они также похожи на то, что доступно в Apple.

NO.1 DT8 Ultra

Свайпом вверх выводятся приложения и доступные опции. Отсюда можно запустить тренировку, провести замеры, перейти в настройки. Для самого меню есть около 10 вариантов оформления, включая облако с иконками.

NO.1 DT8 Ultra

Интерфейс работает стабильно. Явных проблем со скоростью запуска отдельных приложений и элементов не было, это же касается быстрого переключения из списка ранее запущенных.

NO.1 DT8 Ultra

Софт

Для iOS и Android доступно приложение Wear Pro. Добавление NO.1 DT8 Ultra проходит сканированием QR-кода. После этого в статус-баре выводится статус соединения. Тесты все велись с Android телефонами.

NO.1 DT8 Ultra

Общее исполнение программы характерно для такого класса устройств. На главном окне сводные данные по активности за день со сном, шагами и другими данными.

NO.1 DT8 Ultra

Выбранные можно просмотреть в детальной статистике за прошедшие дни, недели и месяцы.

NO.1 DT8 Ultra

Отдельная вкладка для запуска вручную отслеживания тренировки с использованием GPS-модуля на смартфоне.

NO.1 DT8 Ultra

Просмотр данных по часам, выбор приложений для вывода уведомлений, изменение общих параметров работы.

NO.1 DT8 Ultra

Также доступна библиотека с циферблатами. Несмотря на то, что часы вышли недавно наполнение уже хорошее.

NO.1 DT8 Ultra

Итоги

NO.1 DT8 Ultra стоят дешевле, чем популярные браслеты от HONOR и Xiaomi, но при этом предлагают интересное внешнее исполнение под флагманские часы Apple. Дизайн на любителя, но есть весомый плюс в виде 2-дюймового дисплея без пикселизации, а также набора актуальных датчиков активности, плюс беспроводная зарядка, без необходимости возить с собой кредл. Не понравится может отсутствие русского языка в предустановленном наборе, при этом он заявлен на официальном сайте.
Официальный сайт NO.1 DT8 Ultra
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