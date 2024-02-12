Умные часы с круглым AMOLED. Обзор DT88 Max

Выполнены они из гипоаллергенной резины. Ширина 20 мм, используется замок, который распространен в часах, поэтому проблемы с подбором не будет. Объем обхвата регулируется с помощью металлического язычка.
Корпус часов ощущается монолитным. В основе металл, экран с небольшим закруглением. Защита IP67.
Основное взаимодействие с интерфейсом идет с помощью сенсорного экрана, он достаточно отзывчив. Дополнительно идут механические элементы, расположенные справа. Это поворотный механизм подзавода для смены циферблатов и навигации, а также механическая кнопка. Общая стилизация у DT88 Max под классические механические часы.
Внутренняя сторона из пластика. В центре выступ, в котором располагается комплекс датчиков. Здесь используется беспроводная зарядка, в комплекте адаптер, подключаемый к USB.
Часы оснащены 1.45-дюймовым дисплеем. Это яркая и контрастная AMOLED-матрица. Разрешение 466х466 пикселей. Отметим узкие боковые рамки, за счет которых выглядит выводимое изображение отлично. В настройках доступна регулировка яркости, при этом для повседневной эксплуатации достаточно и среднего уровня, включая сохранение читаемости под прямыми солнечными лучами.
В качестве платформы используется RTK8763E, как показала практика эксплуатации, проблем с производительностью за время тестов замечено не было. Платформа, которая тут предустановлена, не подразумевает расширение установкой приложений.
DT88 Max идет с набором датчиков, определяющих пульс, давление, насыщение крови кислородом. Есть NFC для взаимодействия с умными замками. Встроенный микрофон с поддержкой голосового помощника.
Аккумулятор с емкостью 245 мАч, которого хватало на 4-6 дней в зависимости от активности использования датчиков и выставленной яркости экрана.
Главный экран состоит из плиток, которые содержат информацию по различным параметрам активности и здоровья. Этот набор пользователь сможет отредактировать, выбрав актуальные для себя.
Ведется учет фаз сна и выставляется общая оценка с рекомендациями. Такие же подробные отчеты и по другим данным.
Вкладка со спортивными активностями претерпела изменения. Помимо большого количества вариантов активностей, теперь есть программы, которые предлагают пройти, выполнив поставленные цели.
Большая библиотека с дополнительными циферблатами. Выбор приложений для получения уведомлений.
Сверху шторка уведомлений. Слева кнопки быстрого доступа к сообщениям, звонкам и спортивным активностям, заряду аккумулятора.
Набор встроенных активностей большой. Они тут отсортированы по типу.
В списке приложений можно запустить мониторинг уровня кислорода в крови, пульса, давления и создания ЭКГ.