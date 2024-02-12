Умные часы с круглым AMOLED. Обзор DT88 Max

Не так давно DT NO.1 пополнила линейку умных часов, выпустив DT88 Max с большим круглым AMOLED-дисплеем и оснащенными актуальным Bluetooth 5.0 модулем. Из особенностей выделяются беспроводная зарядка, длительное время автономной работы и корпус из стали.

Комплектация

Поставляются в коробке из плотного картона, на гранях которой приведены данные по характеристикам и особенностям исполнения. Комплект включает ремешок, беспроводную зарядку, буклет.

DT88 Max обзор

Внешний вид

Доступно две версии цветового исполнения. Это серебристый и в цвете розовое золото. В зависимости от выбранной меняется цвет комплектного ремешка. Белый и розовый соответственно.

Выполнены они из гипоаллергенной резины. Ширина 20 мм, используется замок, который распространен в часах, поэтому проблемы с подбором не будет. Объем обхвата регулируется с помощью металлического язычка.

Корпус часов ощущается монолитным. В основе металл, экран с небольшим закруглением. Защита IP67.

Основное взаимодействие с интерфейсом идет с помощью сенсорного экрана, он достаточно отзывчив. Дополнительно идут механические элементы, расположенные справа. Это поворотный механизм подзавода для смены циферблатов и навигации, а также механическая кнопка. Общая стилизация у DT88 Max под классические механические часы.

Внутренняя сторона из пластика. В центре выступ, в котором располагается комплекс датчиков. Здесь используется беспроводная зарядка, в комплекте адаптер, подключаемый к USB.

Оснащение

Часы оснащены 1.45-дюймовым дисплеем. Это яркая и контрастная AMOLED-матрица. Разрешение 466х466 пикселей. Отметим узкие боковые рамки, за счет которых выглядит выводимое изображение отлично. В настройках доступна регулировка яркости, при этом для повседневной эксплуатации достаточно и среднего уровня, включая сохранение читаемости под прямыми солнечными лучами.

В качестве платформы используется RTK8763E, как показала практика эксплуатации, проблем с производительностью за время тестов замечено не было. Платформа, которая тут предустановлена, не подразумевает расширение установкой приложений.

DT88 Max идет с набором датчиков, определяющих пульс, давление, насыщение крови кислородом. Есть NFC для взаимодействия с умными замками. Встроенный микрофон с поддержкой голосового помощника.

Аккумулятор с емкостью 245 мАч, которого хватало на 4-6 дней в зависимости от активности использования датчиков и выставленной яркости экрана.

Софт

Важно провести первоначальную настройку с синхронизацией через приложение WearPro. Соединение идет по Bluetooth, с периодичностью собираемые данные синхронизируются. Само приложение переведено на русский язык.

Главный экран состоит из плиток, которые содержат информацию по различным параметрам активности и здоровья. Этот набор пользователь сможет отредактировать, выбрав актуальные для себя.

Ведется учет фаз сна и выставляется общая оценка с рекомендациями. Такие же подробные отчеты и по другим данным.

Вкладка со спортивными активностями претерпела изменения. Помимо большого количества вариантов активностей, теперь есть программы, которые предлагают пройти, выполнив поставленные цели.

Большая библиотека с дополнительными циферблатами. Выбор приложений для получения уведомлений.

Интерфейс

Тут используется проприетарная система без поддержки добавления сторонних приложений. Общий набор вполне решает все необходимые задачи, основной же акцент делается на контроль активности и параметров здоровья, а также получение уведомлений.

Сверху шторка уведомлений. Слева кнопки быстрого доступа к сообщениям, звонкам и спортивным активностям, заряду аккумулятора.

Набор встроенных активностей большой. Они тут отсортированы по типу.

В списке приложений можно запустить мониторинг уровня кислорода в крови, пульса, давления и создания ЭКГ.

Итоги

DT88 Max – умные часы с круглым и ярким дисплеем, оснащенные набором датчиков и поддерживающие беспроводную зарядку. С учетом стоимости, хорошая альтернатива браслетам, предлагающая в отличие от них информативный дисплей и внешнее исполнение под классические часы.