Обзор DeepCool AS500. Башенное охлаждение процессора с ARGB

Не так давно в России официально стартовали продажи башенной системы охлаждения DeepCool AS500. Особенностью ее стала зона с адресной подсветкой, 140 мм вентилятор и совместимость с высокими планками оперативной памяти. Устанавливать эту систему можно на актуальные процессорные сокеты Intel и AMD.

DeepCool AS500 обзор

Рекомендованная стоимость составляет 59 долларов.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с описанием его технических характеристик. На лицевой стороне приведены логотипы поддерживаемых технологий управления подсветкой. Комплект включает усиливающую пластину, опорные планки, скобы крепления вентиляторов, винты, тюбик с термопастой, кабель синхронизации подсветки, кабель с пультом управления.

Внешний вид

При сопоставимых размерах радиатора в сравнении с решениями конкурентов тут установлен вентилятор с увеличенной диагональю. 140 мм против распространённого 120 мм.

За счет этого повышается эффективность обдува. Также при сопоставимых оборотах, вентиляторы большего типоразмера обычно тише.

Тут используется Deepcool TF-140S. Лопасти с насечками, оптимизирующими воздушный поток. Повышая воздушное давление на фоне снижения уровня шума.

Скорость оборотов регулируется в диапазоне от 500 до 1200 оборотов в минуту. В местах крепления есть резиновые уплотнители, предотвращающие передачу вибрации.

Система охлаждения укомплектована дополнительной парой скоб, позволяющих добавить второй вентилятор. Комплектное решение без подсветки со скошенными углами.

Подсветка в DeepCool AS500 есть в верхнем декоративном блоке. Подсвечивается ее периметр. Это ARGB с двумя вариантами управления.

Один из них подключение к совместимой плате с 5V ARGB и управление с помощью софта материнской платы или один из контроллеров от сторонних производителей.

Второй это комплектный блок управления с тремя кнопками. Его питание осуществляется через SATA. С помощью встроенных кнопок можно будет переключать эффекты и цвета. Минусом является сложный доступ к пульту в закрытом корпусе.

В основе радиатор с 56 алюминиевыми пластинами толщиной 0.5 мм. Расстояние между пластинами 1.6 мм.

Пять 6 мм медных тепловых трубок. Они равномерны распределены по площади пластин. Они никелированы.

В районе основания они опрессованы в общую пластину. Поверхность ровная, обеспечивается равномерный прижим к крышке процессора.

На верхнюю часть пластины зафиксирована опорная балка с подпружиненными винтами.

Установка

Процесс сборки DeepCool AS500 несложен. Поддерживаются сокеты: AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 и LGA2066/2011-v3/2011/1200/1151/1150/1155. Все необходимое включая термопасту идет в комплекте.

Для Intel LGA1200 первоначально нужно будет зафиксировать усиливающую пластину. Далее устанавливаются опорные балки.

К ним уже остается подтянуть радиатор, равномерно прижимая его к крышке процессора. Установка проводится со снятым вентилятором.

Ближайший слот оперативной памяти не перекрывает. Общая высота конструкции не превышает 159 мм. Заявленный уровень TDP для него составляет 220 Вт.

Тесты

Мы проводили тестирование с процессорами Intel и AMD.

Итоги по DeepCool AS500

DeepCool AS500 – в своем ценовом сегменте предлагает высокую эффективность отвода тепла при низком уровне шума. Универсальный способ крепления с поддержкой всех актуальны сокетов INTEL и AMD. Возможность синхронизации цвета и эффекта с остальными компонентами. Совместимость с высокими планами оперативной памяти, наличие термопасты в комплекте. Явных проблем в конструкции выявлено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".