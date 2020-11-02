Обзор DeepCool AS500. Башенное охлаждение процессора с ARGB

Не так давно в России официально стартовали продажи башенной системы охлаждения DeepCool AS500. Особенностью ее стала зона с адресной подсветкой, 140 мм вентилятор и совместимость с высокими планками оперативной памяти. Устанавливать эту систему можно на актуальные процессорные сокеты Intel и AMD.

DeepCool AS500

Рекомендованная стоимость составляет 59 долларов.

DeepCool AS500 обзор

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с описанием его технических характеристик. На лицевой стороне приведены логотипы поддерживаемых технологий управления подсветкой. Комплект включает усиливающую пластину, опорные планки, скобы крепления вентиляторов, винты, тюбик с термопастой, кабель синхронизации подсветки, кабель с пультом управления.

DeepCool AS500

Внешний вид

При сопоставимых размерах радиатора в сравнении с решениями конкурентов тут установлен вентилятор с увеличенной диагональю. 140 мм против распространённого 120 мм.

DeepCool AS500

За счет этого повышается эффективность обдува. Также при сопоставимых оборотах, вентиляторы большего типоразмера обычно тише.

DeepCool AS500

Тут используется Deepcool TF-140S. Лопасти с насечками, оптимизирующими воздушный поток. Повышая воздушное давление на фоне снижения уровня шума.

DeepCool AS500

Скорость оборотов регулируется в диапазоне от 500 до 1200 оборотов в минуту. В местах крепления есть резиновые уплотнители, предотвращающие передачу вибрации.

DeepCool AS500

Система охлаждения укомплектована дополнительной парой скоб, позволяющих добавить второй вентилятор. Комплектное решение без подсветки со скошенными углами.

DeepCool AS500

Подсветка в DeepCool AS500 есть в верхнем декоративном блоке. Подсвечивается ее периметр. Это ARGB с двумя вариантами управления.

DeepCool AS500

Один из них подключение к совместимой плате с 5V ARGB и управление с помощью софта материнской платы или один из контроллеров от сторонних производителей.

DeepCool AS500

Второй это комплектный блок управления с тремя кнопками. Его питание осуществляется через SATA. С помощью встроенных кнопок можно будет переключать эффекты и цвета. Минусом является сложный доступ к пульту в закрытом корпусе.

DeepCool AS500

В основе радиатор с 56 алюминиевыми пластинами толщиной 0.5 мм. Расстояние между пластинами 1.6 мм.

DeepCool AS500

Пять 6 мм медных тепловых трубок. Они равномерны распределены по площади пластин. Они никелированы.

DeepCool AS500

В районе основания они опрессованы в общую пластину. Поверхность ровная, обеспечивается равномерный прижим к крышке процессора.

DeepCool AS500

На верхнюю часть пластины зафиксирована опорная балка с подпружиненными винтами.

DeepCool AS500

Установка

Процесс сборки DeepCool AS500 несложен. Поддерживаются сокеты: AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 и LGA2066/2011-v3/2011/1200/1151/1150/1155. Все необходимое включая термопасту идет в комплекте.

DeepCool AS500

Для Intel LGA1200 первоначально нужно будет зафиксировать усиливающую пластину. Далее устанавливаются опорные балки.

DeepCool AS500

К ним уже остается подтянуть радиатор, равномерно прижимая его к крышке процессора. Установка проводится со снятым вентилятором.

DeepCool AS500

Ближайший слот оперативной памяти не перекрывает. Общая высота конструкции не превышает 159 мм. Заявленный уровень TDP для него составляет 220 Вт.

DeepCool AS500

Тесты

Мы проводили тестирование с процессорами Intel и AMD.

DeepCool AS500

DeepCool AS500

DeepCool AS500

Итоги по DeepCool AS500

Золото. Выбор редакции MegaObzorDeepCool AS500 – в своем ценовом сегменте предлагает высокую эффективность отвода тепла при низком уровне шума. Универсальный способ крепления с поддержкой всех актуальны сокетов INTEL и AMD. Возможность синхронизации цвета и эффекта с остальными компонентами. Совместимость с высокими планами оперативной памяти, наличие термопасты в комплекте. Явных проблем в конструкции выявлено не было.
DeepCool AS500 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы DeepCool AS500
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