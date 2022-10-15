Обзор Deepcool AS500 PLUS WH. Эффективный отвод тепла для AMD AM5 и Intel LGA1700

Изучаемая сегодня башенная система охлаждения Deepcool AS500 PLUS WH оснащена двумя 140 мм вентиляторами с регулируемой скоростью вращения, обеспечивающими эффективный обдув. В конструкции пять U-образных медных трубок диаметром 6 мм и зоны с адресной подсветкой. Данная модель совместима с ранее вышедшими и актуальными сокетами AMD и Intel.

Комплектация

Приобрести ее можно за 4500 рублей. Сопровождается 3-летней гарантией.Поставляется в коробке из переработанного картона с изображением системы в сборе и данными по техническим характеристикам.

Комплект включает крепеж для совместимых сокетов, пластиковую усиливающую пластину, кабели синхронизации подсветки, контроллер ARGB, тюбик с термопастой, разветвитель для вентилятора, руководство пользователя.

Deepcool AS500 PLUS WH обзор

Внешний вид

У данной серии есть два варианта цветового исполнения. Первоначально появился в традиционном черном, а уже позже в белом. Как итог, можно будет выбрать под общий сеттинг системы.

Высота системы в сборе составляет 164 мм. Учитывайте этот момент при подборе системы для монтажа в корпусе.

По краям устанавливаются 140 мм вентиляторы. Для крепления используются металлические скобы.

Это Deepcool TF140S с регулируемыми оборотами в диапазоне от 500 до 1200 оборотов в минуту. Из приятных деталей отметим белую оплетку у интерфейсных кабелей с 4-пиновым PWM. Но соединительный кабель с черной оплеткой.

Блок радиатора состоит из алюминиевых пластин с пятью U-образными трубками, они равномерно распределены по всей ширине радиатора.

В районе сокета они опрессованы в алюминиевую контактную пластину. Поверхность хорошо отполирована.

Сверху на радиаторе зафиксирована вставка из полупрозрачного пластика с адресными светодиодами. Закрывается этот элемент пластиковой вставкой белого цвета.

Подсветкой Deepcool AS500 PLUS WH можно будет управлять с помощью комплектного контроллера с тремя кнопками, но недоступного в закрытом корпусе.

Сборка

В случае подключения к ARGB-разъемам на материнской плате, поведением подсветки и ее синхронизацией можно будет управлять с технологиями Aura Sync, RGB Fusion, PolyChrome Sync, Mystic Light Sync и Razer Chroma RGB.Данная система охлаждения поддерживает сокеты AMD AM5 и Intel LGA1700, а также более ранние версии. Все необходимое для монтажа идет в комплекте, включая тюбик с качественной термопастой и подробной инструкцией.

Монтаж шел на материнскую плату с сокетом LGA1700. Первым шагом провели фиксацию усиливающей пластины и опорных планок.

Наносим термопасту на крышку процессора. Равномерно распределяем ее. Для дальнейшей процедуры нужно будет предварительно снять вентиляторы.

Необходимо это для доступа к крепежным винтам и прижима блока радиатора к крышке процессора.

Возвращаем вентиляторы, подключаем их через разветвитель или напрямую к материнской плате, а также кабель синхронизации подсветки.

Тесты

Проблем с совместимостью с оперативной памятью с высокими радиаторами замечено не было. Вокруг сокета остается достаточно свободного места. Не мешает и установке видеокарт.

Для начала приведем данные мониторинга с процессором Intel Core i5-12600K, работающим на стоковых частотах.

Отдельно провели нагрузочные тесты на частоте 5000 МГц у P-ядер, кольцевая шина 4.0, E-ядра 4.0. Температура P-ядер не превышала 80 градусов.

Замерили шум при близком расположении. В закрытом корпусе его не слышно.

Итоги

Deepcool AS500 PLUS WH – система охлаждения процессора с низким уровнем шума, высоким TDP и привлекательным внешним исполнением. Как пример, схожие температурные показатели в ходе нагрузочных тестов демонстрировала заметно более дорогая система Noctua NH-D15. Использовать ее можно как с ранее вышедшими процессорами, так и чипами AMD и Intel, представленными во второй половине 2022 года. Не устроить может только высота в сборе, он поместится далеко не в каждом корпусе.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".