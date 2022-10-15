Обзор Deepcool AS500 PLUS WH. Эффективный отвод тепла для AMD AM5 и Intel LGA1700

Приобрести ее можно за 4500 рублей. Сопровождается 3-летней гарантией.
Комплект включает крепеж для совместимых сокетов, пластиковую усиливающую пластину, кабели синхронизации подсветки, контроллер ARGB, тюбик с термопастой, разветвитель для вентилятора, руководство пользователя.
Высота системы в сборе составляет 164 мм. Учитывайте этот момент при подборе системы для монтажа в корпусе.
По краям устанавливаются 140 мм вентиляторы. Для крепления используются металлические скобы.
Это Deepcool TF140S с регулируемыми оборотами в диапазоне от 500 до 1200 оборотов в минуту. Из приятных деталей отметим белую оплетку у интерфейсных кабелей с 4-пиновым PWM. Но соединительный кабель с черной оплеткой.
Блок радиатора состоит из алюминиевых пластин с пятью U-образными трубками, они равномерно распределены по всей ширине радиатора.
В районе сокета они опрессованы в алюминиевую контактную пластину. Поверхность хорошо отполирована.
Сверху на радиаторе зафиксирована вставка из полупрозрачного пластика с адресными светодиодами. Закрывается этот элемент пластиковой вставкой белого цвета.
Подсветкой Deepcool AS500 PLUS WH можно будет управлять с помощью комплектного контроллера с тремя кнопками, но недоступного в закрытом корпусе.
В случае подключения к ARGB-разъемам на материнской плате, поведением подсветки и ее синхронизацией можно будет управлять с технологиями Aura Sync, RGB Fusion, PolyChrome Sync, Mystic Light Sync и Razer Chroma RGB.
Монтаж шел на материнскую плату с сокетом LGA1700. Первым шагом провели фиксацию усиливающей пластины и опорных планок.
Наносим термопасту на крышку процессора. Равномерно распределяем ее. Для дальнейшей процедуры нужно будет предварительно снять вентиляторы.
Необходимо это для доступа к крепежным винтам и прижима блока радиатора к крышке процессора.
Возвращаем вентиляторы, подключаем их через разветвитель или напрямую к материнской плате, а также кабель синхронизации подсветки.
Для начала приведем данные мониторинга с процессором Intel Core i5-12600K, работающим на стоковых частотах.
Отдельно провели нагрузочные тесты на частоте 5000 МГц у P-ядер, кольцевая шина 4.0, E-ядра 4.0. Температура P-ядер не превышала 80 градусов.
Замерили шум при близком расположении. В закрытом корпусе его не слышно.