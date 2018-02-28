Обзор Deepcool Baronkase Liquid Black. Лучший корпус для красивых и быстрых сборок

Не так давно мы проводили тестирование обновленной СВО Deepcool CAPTAIN 240EX RGB с настраиваемой подсветкой, а еще ранее в центре внимания был шикарный корпус DeepCool Genome. Сама идея изначальной компоновки корпуса водяной системой охлаждения оказалась интересной и заслуживающей внимания. И здесь дело не только в общем удобстве и изначально продуманной совместимости этих компонентов, инженеры Deepcool подошли к процессу творчески, добавив дополнительный декоративный резервуар, как итог предложив решение для тех, кто засматривался на кастомные СВО, требующие от сборки навыков и инструменты. Здесь же при внешней сложности установленной системы, от пользователя требуется только фиксация блока помпы на материнской платы.

Deepcool Baronkase Liquid обзор

В последующем они продолжили, выпуская обновления этой серии улучшая и продолжая эксперементы с дизайном. Начало 2018 года ознаменовалось выходом, корпуса Deepcool Baronkase Liquid, получивший встроенную систему охлаждения и дополненный контур. К моменту публикации он уже появился в российских магазинах, мы будем изучать его на примере черной версии исполнения.

Комплектация

Поставляется Deepcool Baronkase Liquid Black в коробке из плотного картона, оформленной в стилистике GamerStorm и краткой таблице с характеристиками.

Внешний вид

Комплект включает набор винтов, стяжек для сборки, опорную площадку для блока питания, а также полного набора крепления СВО для платформ Intel и AMD. Упросить сборку призвана подробная комплектная инструкция.Deepcool Baronkase Liquid Black напомнил нам по внешнему виду Deepcool Earlkase RGB, строгий стиль и минимализм. Выглядит премиально.

Выполнен корпус в форм-факторе Mid-Tower. Габариты компактные составляют 470х423х215мм. Такой корпус будет отлично смотреться на рабочем столе рядом с монитором.

На верхней крышке закреплен металлический козырек, выполняющий еще и функцию ручки для удобной переноски с места на место. Фиксируется при помощи четырех винтов, его можно демонтировать.

Основная часть площади верхней крышки представляет собой вентиляционную решетку, к которой при помощи магнитной ленты фиксируется противопылевой фильтр.

На фронтальную панель выведены два скоростных USB 3.0 и два аудиоразъема. Здесь же расположены кнопки перезагрузки и включения. Есть три дополнительные кнопки, отвечающие за переключение цветов подсветки и эффектов. Логотип серии на углу корпуса подсвечивается.

Корпус выполнен из окрашенной в черный цвет стали. Конструкция жесткая. Также вышел Deepcool Baronkase Liquid и в белых «доспехах».Боковая стенка корпуса выполнена из закаленного стекла, открывающего полный доступ на установленные компоненты и элементы конструкции.

Противоположная часть из стали. Крепится при помощи винтов с накатанной головкой. Лицевая панель полностью из стали, она съемная. Внутри скрываются посадочные места под вентиляторы и противопылевой фильтр.

На тыльной стороне можно обратить внимание на заглушку в зоне блока питания. Эту особенность конструкции мы еще рассмотрим далее. В остальном, же компоновка характерная.

Стоит корпус на четырех ножках с резиновыми накладками. Снизу присутствует противопылевой фильтр с магнитными лентами.

Начинка

Внутреннее пространство корпуса разделено вертикальной Г-образной стенкой. Основная часть выделена под материнскую плату. Несмотря на небольшую высоту помещаются платы форм-фактора ATX. Секрет заключается в том, что блок питания перенесен во фронтальную зону, подключается он удлинителем к тыльной стенке. Как вариант можно снять эту заглушку и установить блок питания снизу, такой фокус пройдет только в паре с платами MiniITX и MicroATX

Для его фиксации в комплекте идет дополнительная крепежная скоба. Перед установкой нужно не забыть подключить к нему внутренний силовой кабель. После этого установленный в скобу блок прижимается к верхней стенке. Внутри остается достаточно свободного места для укладки лишних проводов.

Снизу в этой же шахте зафиксированы две съемные корзины под 3.5 жесткие диски. Места крепления с резиновыми уплотнителями. Выделены две съемные корзины под твердотельные диски. Один из них устанавливается под стеклом, второй прячется под стенкой материнской платы.

Линия проводов от фронтальной стенки изначально зафиксирована стяжками. Также по периметру присутствуют окошки с резиновыми шторками, упрощающими скрытый кабель менеджмент.

Deepcool Baronkase Liquid Black позволяет установить видеокарту длиной до 34 сантиметров. Под длинные видеокарты потребуется съем шторки, зафиксированной винтом с накатанной головкой.

В комплекте с корпусом идет изначально зафиксированная внутри Deepcool CAPTAIN 120EX RGB с увеличенным контуром и водяным блоком. Блок помпы зафиксирован на пластиковой подложке. Заявлен TDP 150W.

К радиатору подключен дополнительный водяной блок с подсветкой. Зафиксирован он на стенке. Также подсвечивается крышка водяного блока и установленный на радиаторе вентилятор.

Дополнительно к установленной системе охлаждения из СВО и одного вентилятора на тыльной стенке. Пользователь самостоятельно сможет добавить два 120мм вентилятора на нижнюю стенку, два 120/240мм вентилятора на верхнюю стенку или соответствующий радиатор. Два 120/140мм вентилятора на фронтальную панель.

В целом процесс сборки и установки компонентов в этом корпусе продуман и незатруднителен. В итоге система выглядит эффектно и дорого.

Система в сборе

Итоги по Deepcool Baronkase Liquid Black

Deepcool Baronkase Liquid Black эффективно решает сразу два вопроса: выступает качественным шасси для сборки системы и обеспечивает эффективный отвод тепла от AMD и Intel процессоров. Этот корпус несмотря на компактные размеры позволит собрать высокоэффективную игровую сборку. Внешний вид и внутреннее пространство хорошо продуманы и выверены инженерами. При этом в том же бюджете приобрести корпус и СВО с тем же бюджетом на покупку, надо еще будет постараться, здесь же мы получаем еще настраиваемую подсветку и дополнительный водяной блок.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".