Обзор Deepcool Baronkase Liquid Black. Лучший корпус для красивых и быстрых сборок

2018-02-28, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Deepcool Baronkase Liquid Black; [266]
Не так давно мы проводили тестирование обновленной СВО Deepcool CAPTAIN 240EX RGB с настраиваемой подсветкой, а еще ранее в центре внимания был шикарный корпус DeepCool Genome. Сама идея изначальной компоновки корпуса водяной системой охлаждения оказалась интересной и заслуживающей внимания. И здесь дело не только в общем удобстве и изначально продуманной совместимости этих компонентов, инженеры Deepcool подошли к процессу творчески, добавив дополнительный декоративный резервуар, как итог предложив решение для тех, кто засматривался на кастомные СВО, требующие от сборки навыков и инструменты. Здесь же при внешней сложности установленной системы, от пользователя требуется только фиксация блока помпы на материнской платы.

Deepcool Baronkase Liquid

В последующем они продолжили, выпуская обновления этой серии улучшая и продолжая эксперементы с дизайном. Начало 2018 года ознаменовалось выходом, корпуса Deepcool Baronkase Liquid, получивший встроенную систему охлаждения и дополненный контур. К моменту публикации он уже появился в российских магазинах, мы будем изучать его на примере черной версии исполнения.

Deepcool Baronkase Liquid обзор

Комплектация

Поставляется Deepcool Baronkase Liquid Black в коробке из плотного картона, оформленной в стилистике GamerStorm и краткой таблице с характеристиками.

Deepcool Baronkase Liquid

Комплект включает набор винтов, стяжек для сборки, опорную площадку для блока питания, а также полного набора крепления СВО для платформ Intel и AMD. Упросить сборку призвана подробная комплектная инструкция.

Внешний вид

Deepcool Baronkase Liquid Black напомнил нам по внешнему виду Deepcool Earlkase RGB, строгий стиль и минимализм. Выглядит премиально.

Deepcool Baronkase Liquid

Выполнен корпус в форм-факторе Mid-Tower. Габариты компактные составляют 470х423х215мм. Такой корпус будет отлично смотреться на рабочем столе рядом с монитором.

Deepcool Baronkase Liquid

На верхней крышке закреплен металлический козырек, выполняющий еще и функцию ручки для удобной переноски с места на место. Фиксируется при помощи четырех винтов, его можно демонтировать.

Deepcool Baronkase Liquid

Основная часть площади верхней крышки представляет собой вентиляционную решетку, к которой при помощи магнитной ленты фиксируется противопылевой фильтр.

Deepcool Baronkase Liquid

На фронтальную панель выведены два скоростных USB 3.0 и два аудиоразъема. Здесь же расположены кнопки перезагрузки и включения. Есть три дополнительные кнопки, отвечающие за переключение цветов подсветки и эффектов. Логотип серии на углу корпуса подсвечивается.

Deepcool Baronkase Liquid

Корпус выполнен из окрашенной в черный цвет стали. Конструкция жесткая. Также вышел Deepcool Baronkase Liquid и в белых «доспехах».
Боковая стенка корпуса выполнена из закаленного стекла, открывающего полный доступ на установленные компоненты и элементы конструкции.

Deepcool Baronkase Liquid

Противоположная часть из стали. Крепится при помощи винтов с накатанной головкой. Лицевая панель полностью из стали, она съемная. Внутри скрываются посадочные места под вентиляторы и противопылевой фильтр.

Deepcool Baronkase Liquid

На тыльной стороне можно обратить внимание на заглушку в зоне блока питания. Эту особенность конструкции мы еще рассмотрим далее. В остальном, же компоновка характерная.

Deepcool Baronkase Liquid

Стоит корпус на четырех ножках с резиновыми накладками. Снизу присутствует противопылевой фильтр с магнитными лентами.

Deepcool Baronkase Liquid

Начинка

Внутреннее пространство корпуса разделено вертикальной Г-образной стенкой. Основная часть выделена под материнскую плату. Несмотря на небольшую высоту помещаются платы форм-фактора ATX. Секрет заключается в том, что блок питания перенесен во фронтальную зону, подключается он удлинителем к тыльной стенке. Как вариант можно снять эту заглушку и установить блок питания снизу, такой фокус пройдет только в паре с платами MiniITX и MicroATX

Deepcool Baronkase Liquid

Для его фиксации в комплекте идет дополнительная крепежная скоба. Перед установкой нужно не забыть подключить к нему внутренний силовой кабель. После этого установленный в скобу блок прижимается к верхней стенке. Внутри остается достаточно свободного места для укладки лишних проводов.

Deepcool Baronkase Liquid

Снизу в этой же шахте зафиксированы две съемные корзины под 3.5 жесткие диски. Места крепления с резиновыми уплотнителями. Выделены две съемные корзины под твердотельные диски. Один из них устанавливается под стеклом, второй прячется под стенкой материнской платы.

Deepcool Baronkase Liquid

Линия проводов от фронтальной стенки изначально зафиксирована стяжками. Также по периметру присутствуют окошки с резиновыми шторками, упрощающими скрытый кабель менеджмент.

Deepcool Baronkase Liquid

Deepcool Baronkase Liquid Black позволяет установить видеокарту длиной до 34 сантиметров. Под длинные видеокарты потребуется съем шторки, зафиксированной винтом с накатанной головкой.

Deepcool Baronkase Liquid

В комплекте с корпусом идет изначально зафиксированная внутри Deepcool CAPTAIN 120EX RGB с увеличенным контуром и водяным блоком. Блок помпы зафиксирован на пластиковой подложке. Заявлен TDP 150W.

Deepcool Baronkase Liquid

К радиатору подключен дополнительный водяной блок с подсветкой. Зафиксирован он на стенке. Также подсвечивается крышка водяного блока и установленный на радиаторе вентилятор.

Deepcool Baronkase Liquid

Дополнительно к установленной системе охлаждения из СВО и одного вентилятора на тыльной стенке. Пользователь самостоятельно сможет добавить два 120мм вентилятора на нижнюю стенку, два 120/240мм вентилятора на верхнюю стенку или соответствующий радиатор. Два 120/140мм вентилятора на фронтальную панель.

Deepcool Baronkase Liquid

В целом процесс сборки и установки компонентов в этом корпусе продуман и незатруднителен. В итоге система выглядит эффектно и дорого.

Deepcool Baronkase Liquid

Deepcool Baronkase Liquid

Система в сборе

Deepcool Baronkase Liquid

Deepcool Baronkase Liquid

Deepcool Baronkase Liquid

Deepcool Baronkase Liquid

Deepcool Baronkase Liquid

Deepcool Baronkase Liquid

Итоги по Deepcool Baronkase Liquid Black

Золото. Выбор редакции MegaObzorDeepcool Baronkase Liquid Black эффективно решает сразу два вопроса: выступает качественным шасси для сборки системы и обеспечивает эффективный отвод тепла от AMD и Intel процессоров. Этот корпус несмотря на компактные размеры позволит собрать высокоэффективную игровую сборку. Внешний вид и внутреннее пространство хорошо продуманы и выверены инженерами. При этом в том же бюджете приобрести корпус и СВО с тем же бюджетом на покупку, надо еще будет постараться, здесь же мы получаем еще настраиваемую подсветку и дополнительный водяной блок.
Deepcool Baronkase Liquid получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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