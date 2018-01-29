Обзор Deepcool CAPTAIN 240EX RGB. Лучшая СВО до 7000 рублей

В конце прошлого года был анонсирован выход обновленной СВО Deepcool CAPTAIN 240EX RGB и её модификаций с разными габаритами радиатора. Главным её отличием, как можно догадаться по названию, стала настраиваемая подсветка. С этой серией систем охлаждения мы уже знакомились на примере первой Deepcool Captain 240 и позже улучшенной CAPTAIN 240 EX. Системы продемонстрировали высокую эффективность и качественное исполнение, при стоимости ниже большинства предложений конкурентов на российском рынке.

Deepcool CAPTAIN 240EX RGB обзор

Появление RGB-подсветки не повлияло заметно на ценник, он также остался вполне привлекательным. К моменту публикации продажи уже стартовали, ниже представлена сводная таблица, составленная на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Обновился дизайн коробки, ожидаемо, акцент сделан на элементы с подсветкой. Изучив информацию на коробке можно будет составить представление по техническим характеристикам и особенностям работы.

Комплект включает пару вентиляторов, разветвитель для вентиляторов, кабель питания с блоком управления подсветкой, набор винтов для крепления вентиляторов, корпусные винты, стойки и крепежные шайбы, опорные планки для AMD и INTEL, кабель подключения подсветки, усиливающую пластину, RGB-лента, логотип производителя, инструкцию по сборке, буклет с другими продуктами производителя.

Внешний вид

Deepcool CAPTAIN 240EX RGB визуально не претерпела значительных изменений. Имея опыт тестирования ранних поколений, можно отметить только тонировку стеклянного элемента помпы.

В остальном, этот классическая неразборная система, состоящая из блока помпы и радиатора, соединенных двумя трубками.

Используется уже знакомый алюминиевый радиатор с 14 каналами, пространство между которыми заполнено гофролентой. На радиаторе доступны посадочные места для четырех вентиляторов, по умолчанию в комплекте пользователь получает два.

Помпа с медным основанием, поверхность хорошо отполирована. На контактную площадку нанесен слой термопасты.

С внутренней стороны используется микроканальная структура с 2мм высотой ребер, расстояние между ребрами составляет 0.2 мм.

Помпа высокая, выполнена из черного пластика. По центру элемент, напоминающий реактор. В Deepcool CAPTAIN 240EX RGB цветом этого элемента можно управлять с помощью пульта, зафиксированного на кабеле подключения.

Сама помпа потребует дополнительного питания, подаваемого через SATA. Длина кабеля позволит провести аккуратный кабель-менеджмент.

Неудобство может касаться сложности доступа к этому элементу управления в закрытом корпусе. В остальном, подсветка проработана хорошо. Есть несколько эффектов: дыхания и динамической смены света. В качестве варианта решения этой проблемы можно использовать прямое подключение к материнской плате, при наличии соответствующего RGB-коннектора на ней.

С учетом наличия в комплекте отдельной RGB-ленты, работающей в общем режиме, эта СВО станет хорошим выбором в корпусе с прозрачной стенкой.

Соединяются элементы при помощи резиновых шлангов с тканевой оплеткой. Длина 300 мм, места соединения дополнительно усилены.

Используются вентиляторы Deepcool Game Storm TF120 с регулируемой скоростью вращения до 1800 оборотов в минуту. Для них заявлен ресурс службы в 50000 часов.

Сборка

Способ установки не изменился. Он достаточно удобный и не вызовет трудностей у неподготовленных пользователей. Мы проводили установку на новую материнскую плату Asrock с сокетом LGA1151v2. Первым шагом ставятся винты в усиливающую пластину. Место посадки с жесткой фиксацией. Необходимо зафиксировать опорную пластину при помощи четырех гайек. Ставятся опорные площадки и также жестко фиксируются.

Для первой установки будет достаточно термопасты, нанесенной с завода на контактную площадку помпы. Остается только прижать её к теплораспределительной крышке процессора при помощи пары подпружиненных винтов.

Тесты Deepcool CAPTAIN 240EX RGB

Разгон процессора Intel Core i7 7700K:

Вокруг околосокетного пространства остается достаточно свободного места для доступа к планкам оперативной памяти и видеокарте.

Тест уровня шума при максимальных оборотах:

Процессор Intel Core i7 5960X:

Итоги по Deepcool CAPTAIN 240EX RGB

Deepcool CAPTAIN 240EX RGB – одна из лучших СВО среди доступных на российском рынке, предлагая привлекательное сочетание стоимости, функционала и эффективности отвода тепла. С учетом настраиваемой подсветки и наличия в комплекте дополнительной ленты, она станет хорошим выбором в пару к современному корпусу с прозрачной стенкой. К плюсам отнесем комплектацию, простую установку, RGB-подсветку, тихие вентиляторы.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".