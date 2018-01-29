Обзор Deepcool CAPTAIN 240EX RGB. Лучшая СВО до 7000 рублей

2018-01-29, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Deepcool CAPTAIN 240EX RGB; [201]
В конце прошлого года был анонсирован выход обновленной СВО Deepcool CAPTAIN 240EX RGB и её модификаций с разными габаритами радиатора. Главным её отличием, как можно догадаться по названию, стала настраиваемая подсветка. С этой серией систем охлаждения мы уже знакомились на примере первой Deepcool Captain 240 и позже улучшенной CAPTAIN 240 EX. Системы продемонстрировали высокую эффективность и качественное исполнение, при стоимости ниже большинства предложений конкурентов на российском рынке.

Deepcool CAPTAIN 240EX RGB

Появление RGB-подсветки не повлияло заметно на ценник, он также остался вполне привлекательным. К моменту публикации продажи уже стартовали, ниже представлена сводная таблица, составленная на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Deepcool CAPTAIN 240EX RGB обзор

Комплектация

Обновился дизайн коробки, ожидаемо, акцент сделан на элементы с подсветкой. Изучив информацию на коробке можно будет составить представление по техническим характеристикам и особенностям работы.

Deepcool CAPTAIN 240EX RGB

Комплект включает пару вентиляторов, разветвитель для вентиляторов, кабель питания с блоком управления подсветкой, набор винтов для крепления вентиляторов, корпусные винты, стойки и крепежные шайбы, опорные планки для AMD и INTEL, кабель подключения подсветки, усиливающую пластину, RGB-лента, логотип производителя, инструкцию по сборке, буклет с другими продуктами производителя.

Deepcool CAPTAIN 240EX RGB

Внешний вид

Deepcool CAPTAIN 240EX RGB визуально не претерпела значительных изменений. Имея опыт тестирования ранних поколений, можно отметить только тонировку стеклянного элемента помпы.

Deepcool CAPTAIN 240EX RGB

В остальном, этот классическая неразборная система, состоящая из блока помпы и радиатора, соединенных двумя трубками.

Deepcool CAPTAIN 240EX RGB

Используется уже знакомый алюминиевый радиатор с 14 каналами, пространство между которыми заполнено гофролентой. На радиаторе доступны посадочные места для четырех вентиляторов, по умолчанию в комплекте пользователь получает два.

Deepcool CAPTAIN 240EX RGB

Помпа с медным основанием, поверхность хорошо отполирована. На контактную площадку нанесен слой термопасты.

Deepcool CAPTAIN 240EX RGB

С внутренней стороны используется микроканальная структура с 2мм высотой ребер, расстояние между ребрами составляет 0.2 мм.

Deepcool CAPTAIN 240EX RGB

Помпа высокая, выполнена из черного пластика. По центру элемент, напоминающий реактор. В Deepcool CAPTAIN 240EX RGB цветом этого элемента можно управлять с помощью пульта, зафиксированного на кабеле подключения.

Deepcool CAPTAIN 240EX RGB

Сама помпа потребует дополнительного питания, подаваемого через SATA. Длина кабеля позволит провести аккуратный кабель-менеджмент.

Deepcool CAPTAIN 240EX RGB

Неудобство может касаться сложности доступа к этому элементу управления в закрытом корпусе. В остальном, подсветка проработана хорошо. Есть несколько эффектов: дыхания и динамической смены света. В качестве варианта решения этой проблемы можно использовать прямое подключение к материнской плате, при наличии соответствующего RGB-коннектора на ней.

Deepcool CAPTAIN 240EX RGB

С учетом наличия в комплекте отдельной RGB-ленты, работающей в общем режиме, эта СВО станет хорошим выбором в корпусе с прозрачной стенкой.

Deepcool CAPTAIN 240EX RGB

Соединяются элементы при помощи резиновых шлангов с тканевой оплеткой. Длина 300 мм, места соединения дополнительно усилены.

Deepcool CAPTAIN 240EX RGB

Используются вентиляторы Deepcool Game Storm TF120 с регулируемой скоростью вращения до 1800 оборотов в минуту. Для них заявлен ресурс службы в 50000 часов.

Deepcool CAPTAIN 240EX RGB

Сборка

Способ установки не изменился. Он достаточно удобный и не вызовет трудностей у неподготовленных пользователей. Мы проводили установку на новую материнскую плату Asrock с сокетом LGA1151v2. Первым шагом ставятся винты в усиливающую пластину. Место посадки с жесткой фиксацией. Необходимо зафиксировать опорную пластину при помощи четырех гайек. Ставятся опорные площадки и также жестко фиксируются.

Deepcool CAPTAIN 240EX RGB

Для первой установки будет достаточно термопасты, нанесенной с завода на контактную площадку помпы. Остается только прижать её к теплораспределительной крышке процессора при помощи пары подпружиненных винтов.

Deepcool CAPTAIN 240EX RGB

Вокруг околосокетного пространства остается достаточно свободного места для доступа к планкам оперативной памяти и видеокарте.

Тесты Deepcool CAPTAIN 240EX RGB

Разгон процессора Intel Core i7 7700K:

Deepcool CAPTAIN 240EX RGB

Тест уровня шума при максимальных оборотах:

Deepcool CAPTAIN 240EX RGB

Процессор Intel Core i7 5960X:

Deepcool CAPTAIN 240EX RGB

Итоги по Deepcool CAPTAIN 240EX RGB

Золото. Выбор редакции MegaObzorDeepcool CAPTAIN 240EX RGB – одна из лучших СВО среди доступных на российском рынке, предлагая привлекательное сочетание стоимости, функционала и эффективности отвода тепла. С учетом настраиваемой подсветки и наличия в комплекте дополнительной ленты, она станет хорошим выбором в пару к современному корпусу с прозрачной стенкой. К плюсам отнесем комплектацию, простую установку, RGB-подсветку, тихие вентиляторы.
Deepcool CAPTAIN 240EX RGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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