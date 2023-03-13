Обзор и тесты Deepcool CH510. Игровая сборка на RTX 4070 Ti и Core i5 13400

Сегодня мы соберем игровой ПК в минималистичном стиле, изучив возможности корпуса Deepcool CH510. Эта модель обеспечивает гибкий подход к подбору компонентов, оснащена держателем для наушников, поддерживает установку до девяти 120 мм вентиляторов, оснащена кронштейном для габаритных видеокарт и стенкой из закаленного стекла.

Комплектация

Упакован в коробку с традиционным для производителя оформлением. Нанесена наклейка с названием модели и его изображением. Комплект включает различные виды монтажных винтов.

Deepcool CH510 обзор

Внешний вид

У корпуса классическое и строгое внешнее исполнение. Представлен он в белом и черном вариантах исполнения.

Лицевая панель – цельный лист металла с боковыми вентиляционными вырезами. Этой площади достаточно для свободного доступа воздуха к вентиляторам, установленным на передней стенке. За ней есть противопылевой фильтр с магнитной рамкой.

Слева кнопка с изображением наушников, скрывающая крючок для наушников. Удобная организация рабочего места, снижается риск повреждения гарнитуры.

Левая стенка из закаленного стекла, для крепления ее в Deepcool CH510 выбраны магниты. Дополнительно стенку можно зафиксировать винтом, так его можно будет переносить с места на место.

Верхняя панель практически полностью занята вентиляционной решеткой с ячейками квадратной формы, есть монтажные отверстия для 120 и 140 мм вентиляторов. Установлена съемная противопылевая сетка с магнитным креплением.

Здесь же выведены два скоростных USB, спаренный аудиоразъем, кнопки включения и перезагрузки, а также светодиодный индикатор.

Справа стенка из металла, окрашенного в черный цвет. Стенка фиксируется на двух винтах. В нижней ее части стилизованная вентиляционная решетка. Здесь также есть обслуживаемая противопылевая сетка.

Задняя панель с нижней установкой блока питания. Тот же дизайн с сеткой в виде квадратных вырезов. На задней стенке предустановлен 120 мм вентилятор. Заглушки под платы расширения съемные.

На основании пластиковые ножки с резиновыми накладками. Под блоком питания вентиляционная решетка с противопылевым фильтром.

Оснащение

Рабочее пространство разделяется на две камеры: с помощью Г-образной перегородки отделяется зона для блока питания и накопителей. За счет такой организации разграничиваются потоки воздуха и упрощается аккуратная организация.

Верхняя часть стенки с вентиляционной решеткой. Проблем с перегревом блока питания здесь не будет, а это актуально с учетом того, что растет требование и актуальность источников с высокой мощностью под современные видеокарты и процессоры.

В этой зоне находится металлическая стойка для двух жестких дисков. Она демонтируется для освобождения дополнительного места под укладку кабелей. Два 2.5-дюймовых диска в Deepcool CH510 ставятся на стойку материнской платы. Монтажные отверстия с антивибрационными накладками. Отметим, что здесь достаточно свободного места для укладки питающих и интерфейсных кабелей в пространстве между стойкой материнской платы и правой стенки.

Суммарно располагает 9 посадочными местами под 120 мм и 5 под 140 мм вентиляторы. На переднюю стенку можно поставить 280 или 360 мм радиатор, 280 или 360 мм на верхнюю. Башенные системы охлаждения до 175 мм.

Материнские платы до типоразмера E-ATX включительно. Видеокарты длиной до 380 мм. Для предотвращения излома PCIe разъема на материнской плате есть кронштейн с регулируемой высотой.

Сборка

Система собиралась с материнской платой Gigabyte B650M и процессором Intel Core i5-13400. Для отвода тепла установили массивную двухсекционную башню.

Видеокарта GeForce RTX 4070 Ti GameRock свободно поместилась внутри. Проблем с отводом тепла замечено не было.

Итоги

Замер шума проводился на расстоянии 40 сантиметров с закрытой боковой стенкой. комплектный вентилятор у корпуса тихий.Deepcool CH510 – корпус для игровой системы с защитой от пыли, совместимостью с компонентами, возможностью организации эффективного отвода тепла, совместимостью с жидкостными системами охлаждения 280 и 360 мм, позволяющий организовать аккуратный монтаж с акцентом на внешний вид.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".