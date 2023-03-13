Обзор и тесты Deepcool CH510. Игровая сборка на RTX 4070 Ti и Core i5 13400

Упакован в коробку с традиционным для производителя оформлением. Нанесена наклейка с названием модели и его изображением. Комплект включает различные виды монтажных винтов.
Лицевая панель – цельный лист металла с боковыми вентиляционными вырезами. Этой площади достаточно для свободного доступа воздуха к вентиляторам, установленным на передней стенке. За ней есть противопылевой фильтр с магнитной рамкой.
Слева кнопка с изображением наушников, скрывающая крючок для наушников. Удобная организация рабочего места, снижается риск повреждения гарнитуры.
Левая стенка из закаленного стекла, для крепления ее в Deepcool CH510 выбраны магниты. Дополнительно стенку можно зафиксировать винтом, так его можно будет переносить с места на место.
Верхняя панель практически полностью занята вентиляционной решеткой с ячейками квадратной формы, есть монтажные отверстия для 120 и 140 мм вентиляторов. Установлена съемная противопылевая сетка с магнитным креплением.
Здесь же выведены два скоростных USB, спаренный аудиоразъем, кнопки включения и перезагрузки, а также светодиодный индикатор.
Справа стенка из металла, окрашенного в черный цвет. Стенка фиксируется на двух винтах. В нижней ее части стилизованная вентиляционная решетка. Здесь также есть обслуживаемая противопылевая сетка.
Задняя панель с нижней установкой блока питания. Тот же дизайн с сеткой в виде квадратных вырезов. На задней стенке предустановлен 120 мм вентилятор. Заглушки под платы расширения съемные.
На основании пластиковые ножки с резиновыми накладками. Под блоком питания вентиляционная решетка с противопылевым фильтром.
Верхняя часть стенки с вентиляционной решеткой. Проблем с перегревом блока питания здесь не будет, а это актуально с учетом того, что растет требование и актуальность источников с высокой мощностью под современные видеокарты и процессоры.
В этой зоне находится металлическая стойка для двух жестких дисков. Она демонтируется для освобождения дополнительного места под укладку кабелей. Два 2.5-дюймовых диска в Deepcool CH510 ставятся на стойку материнской платы. Монтажные отверстия с антивибрационными накладками. Отметим, что здесь достаточно свободного места для укладки питающих и интерфейсных кабелей в пространстве между стойкой материнской платы и правой стенки.
Суммарно располагает 9 посадочными местами под 120 мм и 5 под 140 мм вентиляторы. На переднюю стенку можно поставить 280 или 360 мм радиатор, 280 или 360 мм на верхнюю. Башенные системы охлаждения до 175 мм.
Материнские платы до типоразмера E-ATX включительно. Видеокарты длиной до 380 мм. Для предотвращения излома PCIe разъема на материнской плате есть кронштейн с регулируемой высотой.
Видеокарта GeForce RTX 4070 Ti GameRock свободно поместилась внутри. Проблем с отводом тепла замечено не было.
Замер шума проводился на расстоянии 40 сантиметров с закрытой боковой стенкой. комплектный вентилятор у корпуса тихий.