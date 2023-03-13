Обзор и тесты Deepcool CH510. Игровая сборка на RTX 4070 Ti и Core i5 13400

Сегодня мы соберем игровой ПК в минималистичном стиле, изучив возможности корпуса Deepcool CH510. Эта модель обеспечивает гибкий подход к подбору компонентов, оснащена держателем для наушников, поддерживает установку до девяти 120 мм вентиляторов, оснащена кронштейном для габаритных видеокарт и стенкой из закаленного стекла.

Deepcool CH510

Комплектация

Deepcool CH510

Упакован в коробку с традиционным для производителя оформлением. Нанесена наклейка с названием модели и его изображением. Комплект включает различные виды монтажных винтов.

Deepcool CH510

Deepcool CH510 обзор

Внешний вид

У корпуса классическое и строгое внешнее исполнение. Представлен он в белом и черном вариантах исполнения.

Deepcool CH510

Лицевая панель – цельный лист металла с боковыми вентиляционными вырезами. Этой площади достаточно для свободного доступа воздуха к вентиляторам, установленным на передней стенке. За ней есть противопылевой фильтр с магнитной рамкой.

Deepcool CH510

Слева кнопка с изображением наушников, скрывающая крючок для наушников. Удобная организация рабочего места, снижается риск повреждения гарнитуры.

Deepcool CH510

Левая стенка из закаленного стекла, для крепления ее в Deepcool CH510 выбраны магниты. Дополнительно стенку можно зафиксировать винтом, так его можно будет переносить с места на место.

Deepcool CH510

Верхняя панель практически полностью занята вентиляционной решеткой с ячейками квадратной формы, есть монтажные отверстия для 120 и 140 мм вентиляторов. Установлена съемная противопылевая сетка с магнитным креплением.

Deepcool CH510

Здесь же выведены два скоростных USB, спаренный аудиоразъем, кнопки включения и перезагрузки, а также светодиодный индикатор.

Deepcool CH510

Справа стенка из металла, окрашенного в черный цвет. Стенка фиксируется на двух винтах. В нижней ее части стилизованная вентиляционная решетка. Здесь также есть обслуживаемая противопылевая сетка.

Deepcool CH510

Задняя панель с нижней установкой блока питания. Тот же дизайн с сеткой в виде квадратных вырезов. На задней стенке предустановлен 120 мм вентилятор. Заглушки под платы расширения съемные.

Deepcool CH510

На основании пластиковые ножки с резиновыми накладками. Под блоком питания вентиляционная решетка с противопылевым фильтром.

Deepcool CH510

Оснащение

Рабочее пространство разделяется на две камеры: с помощью Г-образной перегородки отделяется зона для блока питания и накопителей. За счет такой организации разграничиваются потоки воздуха и упрощается аккуратная организация.

Deepcool CH510

Верхняя часть стенки с вентиляционной решеткой. Проблем с перегревом блока питания здесь не будет, а это актуально с учетом того, что растет требование и актуальность источников с высокой мощностью под современные видеокарты и процессоры.

Deepcool CH510

В этой зоне находится металлическая стойка для двух жестких дисков. Она демонтируется для освобождения дополнительного места под укладку кабелей. Два 2.5-дюймовых диска в Deepcool CH510 ставятся на стойку материнской платы. Монтажные отверстия с антивибрационными накладками. Отметим, что здесь достаточно свободного места для укладки питающих и интерфейсных кабелей в пространстве между стойкой материнской платы и правой стенки.

Deepcool CH510

Суммарно располагает 9 посадочными местами под 120 мм и 5 под 140 мм вентиляторы. На переднюю стенку можно поставить 280 или 360 мм радиатор, 280 или 360 мм на верхнюю. Башенные системы охлаждения до 175 мм.

Deepcool CH510

Материнские платы до типоразмера E-ATX включительно. Видеокарты длиной до 380 мм. Для предотвращения излома PCIe разъема на материнской плате есть кронштейн с регулируемой высотой.

Deepcool CH510

Сборка

Система собиралась с материнской платой Gigabyte B650M и процессором Intel Core i5-13400. Для отвода тепла установили массивную двухсекционную башню.

Deepcool CH510

Видеокарта GeForce RTX 4070 Ti GameRock свободно поместилась внутри. Проблем с отводом тепла замечено не было.

Deepcool CH510

Замер шума проводился на расстоянии 40 сантиметров с закрытой боковой стенкой. комплектный вентилятор у корпуса тихий.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorDeepcool CH510 – корпус для игровой системы с защитой от пыли, совместимостью с компонентами, возможностью организации эффективного отвода тепла, совместимостью с жидкостными системами охлаждения 280 и 360 мм, позволяющий организовать аккуратный монтаж с акцентом на внешний вид.
Deepcool CH510 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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