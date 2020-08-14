Обзор Deepcool CL500. Лучший корпус Mid Tower до 6000?

Сегодня состоялся анонс корпуса Deepcool CL500. У нас была возможность изучить его до старта продаж. В нем мы собирали систему с процессором Intel Core i9-10900F и материнской платой MSI MAG Z490 TOMAHAWK. В этом корпусе производитель совместил вопросы функциональности, привлекательности и совместимости с компонентами. Отдельно производитель отмечает эффективное охлаждение и распределение потоков внутри корпуса.

Deepcool CL500 обзор

Рекомендованная стоимость составляет 80 долларов. В ближайшее время он уже появится в российских магазинах.

Комплектация

Внешний вид

Комплект включает все необходимое для проведения сборки, а также стяжки, упрощающие аккуратную укладку кабелей в корпусе. Упакован в коробке из неокрашенного картона. Внутри зафиксирован в пенопласт. Корпус сопровождается двухлетней гарантией от производителя.Корпус формата Mid Tower. Обращает внимание на себя интересный дизайн лицевой панели и крышки.

Представляют они собой ряд ребер, за которыми расположена вентиляционная решетка. Как результат, обеспечивается свободный доступ к установленными за ней радиатору жидкостной системы охлаждения и вентиляторам.

Решение правильное и интересное, с учетом общего тренда с глухими лицевыми панелями и ограниченными по площади вырезами для воздуха.

Понравился способ съема верхней крышки. В Deepcool CL500 она приподнимается нажатием на механическую кнопку. Простое и быстрое обслуживание.

Для съема лицевой панели потребуется небольшое усилие. Соединение между элементами плотное, без зазоров. В качестве материалов сочетаются пластик, стекло и металл.

Корпус будет актуален под платы AMD и INTEL, на внешней панели выведен скоростной USB Type-C. Для его работы нужно будет наличие USB 3.2 Gen.2, он сейчас появляется даже в недорогих платах.

Помимо него на панели разъемов находятся еще два скоростных полноразмерных USB, спаренный аудиоразъем, отдельные кнопки перезагрузки и старта.

Боковая стенка слева выполнена из тонированного закаленного стекла. Фиксируется при помощи магнитов. Снимается и ставится также быстро.

Это же касается правой стенки. Здесь применено безвинтовое крепление, характерное для корпусов премиального уровня.

Стоит на четырех ножках. По всей длине основания съемный пылевой фильтр.

Начинка

Компоновка задней стенки позволяет устанавливать как горизонтально, так и вертикально. Шлейф (райзер) в комплекте не идет, приобретается отдельно.Рабочее отделение корпуса Deepcool CL500 выполнено по схеме двух отдельных камер, разделенных Г-образной стенкой. В скрытой части расположены блок питания и стойка под жесткие диски.

В этой части можно установить два 3.5- или 2.5-дюймовых жестких диска. Эта стойка съемная. Снять ее можно будет для получения дополнительного места под укладку кабелей и удобства работы с модульными блоками питания. Мы проводили сборку с Deepcool DQ 850-M V2L.

Вдоль стойки материнской платы зафиксирован пучок интерфейсных кабелей. Две липкие стяжки и плюс дополнительные в комплекте. Аккуратный монтаж с укладкой проводов провести будет можно. Места достаточно.

Дополнительные 2.5-дюймовые диски можно будет установить на две съемные пластины на стойке платы.

Не забыли про удобство подключения дополнительных вентиляторов. В верхней зоне находится разветвитель под четыре вентилятора. Полезно при использовании системы жидкостного охлаждения и дает возможность не выводить лишние кабели к плате.

Корпус не перестает удивлять: в основной зоне есть направляющая с поддержкой для видеокарт. Обычно этот аксессуар приобретается отдельно. В нем можно будет установить графические ускорители длиной до 330 мм.

Активное охлаждение в Deepcool CL500 можно будет организовать с помощью башенной системы высотой до 165 мм или жидкостного охлаждения. На передней панели 360 или 280 мм, на верхней – 240 мм. Сетчатые фильтры легко обслуживаются.

Для упрощения монтажа в районе сокета большое окошко. По периметру вырезы под вывод кабелей, три из них с резиновыми шторками.

Крышка из стекла дает возможность акцентировать внимание на визуальной составляющей. Эффектно смотрятся элементы с подсветкой.

Итоги по Deepcool CL500

Собранная система работала тихо. Установленные компоненты демонстрировали низкие рабочие температуры.В своем ценовом сегменте Deepcool CL500 выступает одним из лучших корпусов, предлагая возможность свободного выбора компонентов, эффективное распределение воздушных потоков, быстрые разъемы на лицевой панели с USB Type-C, безвинтовое крепление стенок, совместимость с радиаторами жидкостного охлаждения, подставку для видеокарты и встроенный хаб.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".