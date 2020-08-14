Обзор Deepcool CL500. Лучший корпус Mid Tower до 6000?

Сегодня состоялся анонс корпуса Deepcool CL500. У нас была возможность изучить его до старта продаж. В нем мы собирали систему с процессором Intel Core i9-10900F и материнской платой MSI MAG Z490 TOMAHAWK. В этом корпусе производитель совместил вопросы функциональности, привлекательности и совместимости с компонентами. Отдельно производитель отмечает эффективное охлаждение и распределение потоков внутри корпуса.

Deepcool CL500

Рекомендованная стоимость составляет 80 долларов. В ближайшее время он уже появится в российских магазинах.

Deepcool CL500 обзор

Комплектация

Комплект включает все необходимое для проведения сборки, а также стяжки, упрощающие аккуратную укладку кабелей в корпусе. Упакован в коробке из неокрашенного картона. Внутри зафиксирован в пенопласт. Корпус сопровождается двухлетней гарантией от производителя.

Внешний вид

Корпус формата Mid Tower. Обращает внимание на себя интересный дизайн лицевой панели и крышки.

Deepcool CL500

Представляют они собой ряд ребер, за которыми расположена вентиляционная решетка. Как результат, обеспечивается свободный доступ к установленными за ней радиатору жидкостной системы охлаждения и вентиляторам.

Deepcool CL500

Решение правильное и интересное, с учетом общего тренда с глухими лицевыми панелями и ограниченными по площади вырезами для воздуха.

Deepcool CL500

Понравился способ съема верхней крышки. В Deepcool CL500 она приподнимается нажатием на механическую кнопку. Простое и быстрое обслуживание.

Deepcool CL500

Для съема лицевой панели потребуется небольшое усилие. Соединение между элементами плотное, без зазоров. В качестве материалов сочетаются пластик, стекло и металл.

Deepcool CL500

Корпус будет актуален под платы AMD и INTEL, на внешней панели выведен скоростной USB Type-C. Для его работы нужно будет наличие USB 3.2 Gen.2, он сейчас появляется даже в недорогих платах.

Deepcool CL500

Помимо него на панели разъемов находятся еще два скоростных полноразмерных USB, спаренный аудиоразъем, отдельные кнопки перезагрузки и старта.

Deepcool CL500

Боковая стенка слева выполнена из тонированного закаленного стекла. Фиксируется при помощи магнитов. Снимается и ставится также быстро.

Deepcool CL500

Это же касается правой стенки. Здесь применено безвинтовое крепление, характерное для корпусов премиального уровня.

Deepcool CL500

Стоит на четырех ножках. По всей длине основания съемный пылевой фильтр.

Deepcool CL500

Компоновка задней стенки позволяет устанавливать как горизонтально, так и вертикально. Шлейф (райзер) в комплекте не идет, приобретается отдельно.

Начинка

Рабочее отделение корпуса Deepcool CL500 выполнено по схеме двух отдельных камер, разделенных Г-образной стенкой. В скрытой части расположены блок питания и стойка под жесткие диски.

Deepcool CL500

В этой части можно установить два 3.5- или 2.5-дюймовых жестких диска. Эта стойка съемная. Снять ее можно будет для получения дополнительного места под укладку кабелей и удобства работы с модульными блоками питания. Мы проводили сборку с Deepcool DQ 850-M V2L.

Deepcool CL500

Вдоль стойки материнской платы зафиксирован пучок интерфейсных кабелей. Две липкие стяжки и плюс дополнительные в комплекте. Аккуратный монтаж с укладкой проводов провести будет можно. Места достаточно.

Deepcool CL500

Дополнительные 2.5-дюймовые диски можно будет установить на две съемные пластины на стойке платы.

Deepcool CL500

Не забыли про удобство подключения дополнительных вентиляторов. В верхней зоне находится разветвитель под четыре вентилятора. Полезно при использовании системы жидкостного охлаждения и дает возможность не выводить лишние кабели к плате.

Deepcool CL500

Корпус не перестает удивлять: в основной зоне есть направляющая с поддержкой для видеокарт. Обычно этот аксессуар приобретается отдельно. В нем можно будет установить графические ускорители длиной до 330 мм.

Deepcool CL500

Активное охлаждение в Deepcool CL500 можно будет организовать с помощью башенной системы высотой до 165 мм или жидкостного охлаждения. На передней панели 360 или 280 мм, на верхней – 240 мм. Сетчатые фильтры легко обслуживаются.

Deepcool CL500

Для упрощения монтажа в районе сокета большое окошко. По периметру вырезы под вывод кабелей, три из них с резиновыми шторками.

Deepcool CL500

Крышка из стекла дает возможность акцентировать внимание на визуальной составляющей. Эффектно смотрятся элементы с подсветкой.

Deepcool CL500

Собранная система работала тихо. Установленные компоненты демонстрировали низкие рабочие температуры.

Итоги по Deepcool CL500

Золото. Выбор редакции MegaObzorВ своем ценовом сегменте Deepcool CL500 выступает одним из лучших корпусов, предлагая возможность свободного выбора компонентов, эффективное распределение воздушных потоков, быстрые разъемы на лицевой панели с USB Type-C, безвинтовое крепление стенок, совместимость с радиаторами жидкостного охлаждения, подставку для видеокарты и встроенный хаб.
Deepcool CL500 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Deepcool CL500
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