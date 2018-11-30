Обзор Deepcool Fryzen. Эффективное охлаждение для AMD Ryzen Threadripper 2990WX и других Ryzen

2018-11-30, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Deepcool Fryzen; [181]
Если под сокет AM4 сейчас уже доступен хороший выбор систем охлаждения, да и под приобретенные/выпущенные ранее системы выпускались KIT-наборы, позволяющие с минимальными расходами провести апгрейд, то с AMD Ryzen Threadripper все сложнее. Для эффективного отвода тепла нужно обеспечить максимальный контакт с теплораспределительной крышкой процессора. Тестируемый сегодня Deepcool Fryzen создавался под процессоры AMD и благодаря отказу от универсальности, предлагается оптимальная конструкция контактной площадки системы охлаждения.

Deepcool Fryzen

К моменту публикации его продажи уже стартовали, средняя стоимость составляет 6200 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Deepcool Fryzen обзор

Комплектация

Поставляются в коробке с интересным способом открытия крышки. Двухсоставная коробка, оформленная в фирменных цветах GAMESTORM. На гранях приведены подробные технические характеристики.

Deepcool Fryzen

Комплект включает набор крепления для сокетов AMD TR4, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1. Набор винтов и гаек, ключ, блок управления вентилятором и подсветкой, разветвитель для подсветки, кабель подключения к материнской плате, инструкцию и гарантийный талон.

Deepcool Fryzen

Внешний вид

Deepcool Fryzen – башенная конструкция с шестью U-образными медными трубками. Эффектный внешний вид с вентилятором футуристичной формы.

Deepcool Fryzen

Собран радиатор из 47 алюминиевых пластин. Блок радиатора смещен назад относительно центра, так обеспечивается широкая совместимость с высокими планками оперативной памяти.

Deepcool Fryzen

Пластины напрессованы на 6 мм никелированные медные трубки. Дополнительная пайка не применяется.

Deepcool Fryzen

Высота конструкции в сборе составляет 164.6 мм. Ширина 81.5 мм. Вес 1187 граммов.

Deepcool Fryzen

Сверху расположена пластиковая крышка с тонированной вставкой по центру. Подсвечивается две линии и логотип по центру.

Deepcool Fryzen

Дополнительно к этому подсвечивается Х-образная вставка на кожухе вентилятора. Управлять подсветкой можно несколькими способами, автономно поставив комплектный блок или подключить к RGB-разъему на материнской плате, синхронизировав с остальными компонентами.

Deepcool Fryzen

В первом способе питание подсветки обеспечивает SATA-линия блока питания. Во втором нужно наличие 5V коннектора.

Deepcool Fryzen

Выглядит подсветка Deepcool Fryzen эффектно. Отлично сочетается с остальными компонентами, оснащенными подсветкой, и как пример набором вентиляторов Deepcool RF 120 3 in 1.

Deepcool Fryzen

Медное основание с увеличенной длиной, габариты составляют 68 на 46 мм. Поверхность ровная. Сверху крепежная пластина с подпружиненными винтами.

Сборка

Перед началом установки на сокет TR4, нужно будет зафиксировать опорные пластины на материнской плате. Прижимаются они при помощи винтов, остается только прижать кулер к теплораспределительной крышке процессора.

Deepcool Fryzen

С сокетом AM4, предварительно нужно будет стать штатный крепеж на плате. Потребуется установка усиливающей пластины.

Deepcool Fryzen

Тесты

AMD Ryzen Threadripper 2970WX

Deepcool Fryzen

AMD Ryzen Threadripper 2990WX

Deepcool Fryzen

Уровень шума

Deepcool Fryzen

Итоги по Deepcool Fryzen

Золото. Выбор редакции MegaObzorDeepcool Fryzen эффективная узкоспециализированная система охлаждения под флагманские процессоры AMD Ryzen. Особенно актуален он будет под Threadripper, обеспечивая низкие рабочие температуры. Все это сочетается с технологичным внешним видом, настраиваемой RGB-подсветкой, невысоким уровнем шума и отсутствием проблем с высокими планками оперативной памяти.
Deepcool Fryzen получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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